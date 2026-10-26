С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках / © Credits

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Мы собрали красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия на украинском языке: искренние пожелания своими словами, оригинальные стихи, краткие сообщения для мессенджеров, а также идеи для открыток и картинок. Выбирайте вариант, который лучше всего передает ваши чувства, и отправляйте имениннику.

Когда празднуют День ангела Дмитрия

Одной из известнейших дат именин Дмитрия является 26 октября — день чествования великомученика Димитрия Солунского по новому церковному календарю. По старому стилю этот праздник приходится на 8 ноября.

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В церковном календаре есть и другие дни памяти святых с этим именем. Поэтому дату именин следует определять на основе церковной традиции и небесного покровителя конкретного человека.

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Красивое поздравление с Днем ангела Дмитрия в прозе

Дмитрий, с Днем ангела! Хочу, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, хорошими новостями и приятными встречами. Пусть рядом всегда будут люди, которым можно доверять, а все важные мечты постепенно становятся реальностью. Крепкого здоровья, внутренней силы, любви и мирного неба!

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Поздравляю с именинами, Дмитрий! Пусть твой ангел-хранитель всегда помогает находить правильный путь, придает уверенности в сложные моменты и оберегает от жизненных проблем. Желаю довольства, семейного уюта, искренних друзей и как можно больше поводов для улыбки.

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Дорогой Дмитрий, в твой День ангела хочу пожелать тебе жизнь, в которой будет место для великих свершений, настоящей любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть работа доставляет удовольствие, родные дарят тепло, а судьба приятно удивляет. Здоровья тебе, счастья и неистощимой энергии!

***

С именинами, Дима! Пусть в твоем сердце всегда живет надежда, в доме царят любовь и благополучие, а на жизненном пути встречаются только искренние люди. Желаю смело идти к своей цели, не терять чувство юмора и обретать счастье даже в маленьких вещах.

Поздравления с именинами Дмитрия в стихах

Пусть ангел тебя оберегает,

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От всех невзгод защищает,

Дарит здоровье, любовь и тепло,

Чтобы всегда в жизни везло!

Пусть исполнятся желания и мечты,

Пусть откроются новые надежды,

Мира, радости, светлых дорог,

Чтобы успех в каждом деле помог!

***

Дмитрий, искренне поздравляю с праздником,

Пусть добра в жизни будет много!

Пусть здоровье крепнет каждый день,

А любовь согревает сердца!

Пусть твой ангел крылом защищает,

Счастье и радость тебе посылает!

***

С Днем ангела, Дмитрий, поздравляю!

Доброй судьбы тебе пожелаю,

Мира в сердце, тепла в семье,

Радости искренней каждый день.

Пусть обходят тревоги и печали,

Чтобы мечты сбылись все без колебаний,

А рядом были верные друзья и любовь!

***

Дима, пусть солнце для тебя сияет,

А судьба приятными днями утешает.

Пусть ангел от бед тебя защитит,

А сердце от счастья неустанно звучит.

Желаю любви, воодушевления и тепла,

Чтобы радость каждый день в твоем доме жила!

Короткие поздравления с Днем ангела Дмитрия

Если хочется поздравить именинника лаконично, воспользуйтесь этими пожеланиями для SMS, Telegram, Viber или социальных сетей.

Дмитрий, с именинами! Здоровья, счастья, любви и надежного ангела-хранителя рядом!

***

С Днем ангела, Дима! Пусть жизнь дарит приятные сюрпризы, а все мечты сбываются!

***

Поздравляю, Дмитрий! Желаю мира в душе, достатка в доме и удачи по каждому делу!

***

С праздником! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, а близкие всегда поддерживают!

***

Дима, желаю ярких эмоций, верных друзей, крепкого здоровья и большого счастья!

***

С именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, новые возможности и повод для радости!

Прикольные поздравления с именинами Димы

Дима, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы деньги не кончались, выходные не проходили слишком быстро, работа не утомляла, а удача сама стучала в дверь. Пусть ангел-хранитель помогает во всем, даже когда ты снова решишь, что знаешь лучше всех!

***

С именинами, Дмитрий! Желаю тебе столько счастья, чтобы пришлось делиться с друзьями, столько денег, чтобы хватало на все прихоти, и столько энергии, чтобы хватало времени и на работу, и на отдых. Пусть все задуманное удается с первой попытки!

***

Дима, пусть твой ангел работает без выходных, удача не берет отпуск, а проблемы теряются по дороге к тебе. Желаю всегда быть на высоте, почаще отдыхать и иметь множество поводов праздновать!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия своими словами

Для друга. Друг, с именинами! Желаю тебе всегда оставаться собой, смело браться за новые дела и не бояться перемен. Пусть рядом будут люди, которые поддержат в сложную минуту, а жизнь дарит как можно больше счастливых моментов.

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Для любимого мужчины. Мой дорогой Дмитрий, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть судьба хранит тебя от всего зла, а каждый день дарит силы, вдохновение и уверенность. Спасибо за твое беспокойство, тепло и любовь. Желаю тебе исполнения мечтаний, крепкого здоровья и множества счастливых лет вместе.

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Для отца. Родной тату, с именинами! Желаю тебе здоровья, душевного покоя, семейного тепла и долгих лет. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а каждый день приносит хорошие новости и радость от общения с близкими.

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Для коллеги. Дмитрий, примите искренние поздравления с Днем ангела! Желаю профессиональных успехов, новых возможностей, благополучия и гармонии в личной жизни. Пусть каждое дело завершается удачно, а рядом всегда будут надежные люди.

Приветствие Дмитрия в картинках и открытках

С Днем ангела, Дмитрий!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия

С Днем ангела Дмитрия!

Поздравление с Днем ангела Дмитрия!

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