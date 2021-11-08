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С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

Credits

8 ноября – день ангела Дмитрия. В этот день можно поздравить близких и знакомых мужчин по имени Дмитрий с именинами.

Что означает имя Дмитрий?

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрию присуще влечение к свободе, поэтому он тяжело переносит какие-либо ограничения. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка помогают ему быстро продвигаться по службе.

Когда праздновать День ангела Дмитрия ?

Именины Дмитрия в 2021 году по православному календарю празднуют 24 февраля, 28 мая, 1, 16 июня, 24 сентября, 4 октября, 8, 10, 28 ноября.

Поздравления с именинами Дмитрия в стихах

Поздравляю тебя, Дима!
Пусть проблемы идут мимо,
В жизни будет пусть всё гладко
Ты живи всегда в достатке.

Будь всегда незаменим,
Будь ты счастлив и любим
Верь в себя, иди вперёд
Добивайся всех высот.

***

Тебя, Дмитрий, поздравляю,
Счастлив будь и полон сил,
Я желаю, чтоб дела
Ты великие вершил.

Добивался, чтобы целей
И вершины покорял,
На пути преград, препятствий
Чтобы ты не замечал.

Пожелаю плодородной,
Щедрой на добро судьбы,
Я желаю тебе, Дмитрий,
Чтобы был счастливым ты.

***

Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет всё всегда отлично,
Здоровье — сильным навсегда,
А в кошельке — деньжат прилично.
И много счастья у тебя!

***

Пусть задор не угасает
Юмор выручит всегда,
И врасплох пускай застанет
Диму главная мечта!

По накатанной дорожке
Пусть придет успех легко,
Будет жизнь лишь на "отлично",
Минимум — "на хорошо!"

***

Дима, пусть тебя везенье
Будет вечно окружать,
Ноты счастья в настроенье
Станут искренне звучать!

И уверенный характер
Пусть к успеху приведёт,
И купюр в кармане хватит
Сделать сладкой жизнь, как мёд!

Приветствие Дмитрия в картинках и открытках

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Приветствие на день Дмитрия в прозе

Дима, желаю тебе стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья. Чтобы ты всегда рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!

***

В этот прекрасный день позволь мне поздравить тебя от всей души. Желаю тебе успешных проектов, финансового благополучия, спокойной тихой домашней гавани. Пусть каждый твой день будет удачным, здоровье – крепким, как скала, а мысли – светлыми и беззаботными. Пусть твои близкие радуют тебя и чувствуют твое бесконечное беспокойство. Счастья тебе и добра!

***

Поздравляю, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его краснеть за себя!

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