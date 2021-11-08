С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

8 ноября – день ангела Дмитрия. В этот день можно поздравить близких и знакомых мужчин по имени Дмитрий с именинами.

Что означает имя Дмитрий?

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрию присуще влечение к свободе, поэтому он тяжело переносит какие-либо ограничения. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка помогают ему быстро продвигаться по службе.

Когда праздновать День ангела Дмитрия ?

Именины Дмитрия в 2021 году по православному календарю празднуют 24 февраля, 28 мая, 1, 16 июня, 24 сентября, 4 октября, 8, 10, 28 ноября.

Поздравления с именинами Дмитрия в стихах

Поздравляю тебя, Дима!

Пусть проблемы идут мимо,

В жизни будет пусть всё гладко

Ты живи всегда в достатке.



Будь всегда незаменим,

Будь ты счастлив и любим

Верь в себя, иди вперёд

Добивайся всех высот.

***

Тебя, Дмитрий, поздравляю,

Счастлив будь и полон сил,

Я желаю, чтоб дела

Ты великие вершил.



Добивался, чтобы целей

И вершины покорял,

На пути преград, препятствий

Чтобы ты не замечал.



Пожелаю плодородной,

Щедрой на добро судьбы,

Я желаю тебе, Дмитрий,

Чтобы был счастливым ты.

***

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!



Пусть будет всё всегда отлично,

Здоровье — сильным навсегда,

А в кошельке — деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

***

Пусть задор не угасает

Юмор выручит всегда,

И врасплох пускай застанет

Диму главная мечта!



По накатанной дорожке

Пусть придет успех легко,

Будет жизнь лишь на "отлично",

Минимум — "на хорошо!"

***

Дима, пусть тебя везенье

Будет вечно окружать,

Ноты счастья в настроенье

Станут искренне звучать!



И уверенный характер

Пусть к успеху приведёт,

И купюр в кармане хватит

Сделать сладкой жизнь, как мёд!

Приветствие Дмитрия в картинках и открытках

Приветствие на день Дмитрия в прозе

Дима, желаю тебе стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья. Чтобы ты всегда рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!

***

В этот прекрасный день позволь мне поздравить тебя от всей души. Желаю тебе успешных проектов, финансового благополучия, спокойной тихой домашней гавани. Пусть каждый твой день будет удачным, здоровье – крепким, как скала, а мысли – светлыми и беззаботными. Пусть твои близкие радуют тебя и чувствуют твое бесконечное беспокойство. Счастья тебе и добра!

***

Поздравляю, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его краснеть за себя!

Читайте также:

Церковный праздник 8 ноября: день памяти святого Димитрия Солунского

Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках

пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках Выходные и государственные праздники в ноябре: сколько будем отдыхать

Церковные праздники в ноябре 2021 года: православный календарь на месяц

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку