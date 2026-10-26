С Днем ангела Дмитрия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

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С Днем ангела Дмитрия: красивые поздравления в стихах и прозе, открытки и картинки
День ангела Дмитрия — прекрасная возможность порадовать родного человека теплыми словами, пожелать ему счастья, здоровья, благополучия и поддержки небесного покровителя. Если среди ваших близких есть Дмитрий, Дима или Дима, не забудьте поздравить его с именинами.
Мы собрали красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия на украинском языке: искренние пожелания своими словами, оригинальные стихи, краткие сообщения для мессенджеров, а также идеи для открыток и картинок. Выбирайте вариант, который лучше всего передает ваши чувства, и отправляйте имениннику.
Когда празднуют День ангела Дмитрия
Одной из известнейших дат именин Дмитрия является 26 октября — день чествования великомученика Димитрия Солунского по новому церковному календарю. По старому стилю этот праздник приходится на 8 ноября.
В церковном календаре есть и другие дни памяти святых с этим именем. Поэтому дату именин следует определять на основе церковной традиции и небесного покровителя конкретного человека.
Красивое поздравление с Днем ангела Дмитрия в прозе
Дмитрий, с Днем ангела! Хочу, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, хорошими новостями и приятными встречами. Пусть рядом всегда будут люди, которым можно доверять, а все важные мечты постепенно становятся реальностью. Крепкого здоровья, внутренней силы, любви и мирного неба!
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Поздравляю с именинами, Дмитрий! Пусть твой ангел-хранитель всегда помогает находить правильный путь, придает уверенности в сложные моменты и оберегает от жизненных проблем. Желаю довольства, семейного уюта, искренних друзей и как можно больше поводов для улыбки.
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Дорогой Дмитрий, в твой День ангела хочу пожелать тебе жизнь, в которой будет место для великих свершений, настоящей любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть работа доставляет удовольствие, родные дарят тепло, а судьба приятно удивляет. Здоровья тебе, счастья и неистощимой энергии!
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С именинами, Дима! Пусть в твоем сердце всегда живет надежда, в доме царят любовь и благополучие, а на жизненном пути встречаются только искренние люди. Желаю смело идти к своей цели, не терять чувство юмора и обретать счастье даже в маленьких вещах.
Поздравления с именинами Дмитрия в стихах
Пусть ангел тебя оберегает,
От всех невзгод защищает,
Дарит здоровье, любовь и тепло,
Чтобы всегда в жизни везло!
Пусть исполнятся желания и мечты,
Пусть откроются новые надежды,
Мира, радости, светлых дорог,
Чтобы успех в каждом деле помог!
***
Дмитрий, искренне поздравляю с праздником,
Пусть добра в жизни будет много!
Пусть здоровье крепнет каждый день,
А любовь согревает сердца!
Пусть твой ангел крылом защищает,
Счастье и радость тебе посылает!
***
С Днем ангела, Дмитрий, поздравляю!
Доброй судьбы тебе пожелаю,
Мира в сердце, тепла в семье,
Радости искренней каждый день.
Пусть обходят тревоги и печали,
Чтобы мечты сбылись все без колебаний,
А рядом были верные друзья и любовь!
***
Дима, пусть солнце для тебя сияет,
А судьба приятными днями утешает.
Пусть ангел от бед тебя защитит,
А сердце от счастья неустанно звучит.
Желаю любви, воодушевления и тепла,
Чтобы радость каждый день в твоем доме жила!
Короткие поздравления с Днем ангела Дмитрия
Если хочется поздравить именинника лаконично, воспользуйтесь этими пожеланиями для SMS, Telegram, Viber или социальных сетей.
Дмитрий, с именинами! Здоровья, счастья, любви и надежного ангела-хранителя рядом!
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С Днем ангела, Дима! Пусть жизнь дарит приятные сюрпризы, а все мечты сбываются!
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Поздравляю, Дмитрий! Желаю мира в душе, достатка в доме и удачи по каждому делу!
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С праздником! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, а близкие всегда поддерживают!
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Дима, желаю ярких эмоций, верных друзей, крепкого здоровья и большого счастья!
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С именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, новые возможности и повод для радости!
Прикольные поздравления с именинами Димы
Дима, поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы деньги не кончались, выходные не проходили слишком быстро, работа не утомляла, а удача сама стучала в дверь. Пусть ангел-хранитель помогает во всем, даже когда ты снова решишь, что знаешь лучше всех!
***
С именинами, Дмитрий! Желаю тебе столько счастья, чтобы пришлось делиться с друзьями, столько денег, чтобы хватало на все прихоти, и столько энергии, чтобы хватало времени и на работу, и на отдых. Пусть все задуманное удается с первой попытки!
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Дима, пусть твой ангел работает без выходных, удача не берет отпуск, а проблемы теряются по дороге к тебе. Желаю всегда быть на высоте, почаще отдыхать и иметь множество поводов праздновать!
Поздравление с Днем ангела Дмитрия своими словами
Для друга. Друг, с именинами! Желаю тебе всегда оставаться собой, смело браться за новые дела и не бояться перемен. Пусть рядом будут люди, которые поддержат в сложную минуту, а жизнь дарит как можно больше счастливых моментов.
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Для любимого мужчины. Мой дорогой Дмитрий, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть судьба хранит тебя от всего зла, а каждый день дарит силы, вдохновение и уверенность. Спасибо за твое беспокойство, тепло и любовь. Желаю тебе исполнения мечтаний, крепкого здоровья и множества счастливых лет вместе.
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Для отца. Родной тату, с именинами! Желаю тебе здоровья, душевного покоя, семейного тепла и долгих лет. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а каждый день приносит хорошие новости и радость от общения с близкими.
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Для коллеги. Дмитрий, примите искренние поздравления с Днем ангела! Желаю профессиональных успехов, новых возможностей, благополучия и гармонии в личной жизни. Пусть каждое дело завершается удачно, а рядом всегда будут надежные люди.