С Днем ангела Екатерины: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

7 декабря – день ангела Екатерины. В этот день можно поздравить близких и знакомых Катерин с именинами.

Что означает имя Катерина?

Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ("Хайкатерина"), что означает — "вечно чистая". Катя честный и открытый человек. Она совершает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая отличительная черта Кати ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она весела и легка в общении. Характеризовать Катю можно как приятную, компанейскую девушку.

Когда праздновать День Ангела Екатерины?

Именины Екатерины 2021 по православному календарю празднуют 7 декабря.

Поздравления с именинами Екатерины в стихах

Нынче День святой Екатерины —

У Катюши нашей именины.

Я тебя, Катюшка, поздравляю,

Счастья и большой любви желаю!



Радостной, задорной оставайся,

Веселее жизни улыбайся,

Близких и родных не забывай,

Позитивно мысли, не скучай!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.



Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.



Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и весёлой,

И проблем совсем не знай.

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

Поздравления Екатерины в картинках и открытках

С именинами Екатерины

Поздравление с именинами Екатерины

Поздравление с Днем ангела Екатерины

Поздравление с именинами Екатерины

Поздравление с Днем ангела Екатерины

Поздравления на день Екатерины в прозе

Катюша, пускай святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!

***

Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

***

Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.

***

Поздравляю с Днём Святой Екатерины. Желаю с добрым сердцем и открытой душой совершать уверенные шаги навстречу счастливым надеждам, заветным мечтам. Пусть в твоём мире не будет предательства и зависти, пусть тебя окружают любящие и понимающие люди, пусть с тобой случается всё самое радостное и хорошее. Желаю здоровья, гармонии, красоты и любви!

***

С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

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