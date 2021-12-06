С Днем ангела Екатерины: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

7 декабря – день ангела Екатерины. В этот день можно поздравить близких и знакомых Катерин с именинами.
Что означает имя Катерина?
Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ("Хайкатерина"), что означает — "вечно чистая". Катя честный и открытый человек. Она совершает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая отличительная черта Кати ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она весела и легка в общении. Характеризовать Катю можно как приятную, компанейскую девушку.
Когда праздновать День Ангела Екатерины?
Именины Екатерины 2021 по православному календарю празднуют 7 декабря.
Поздравления с именинами Екатерины в стихах
Нынче День святой Екатерины —
У Катюши нашей именины.
Я тебя, Катюшка, поздравляю,
Счастья и большой любви желаю!
Радостной, задорной оставайся,
Веселее жизни улыбайся,
Близких и родных не забывай,
Позитивно мысли, не скучай!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
***
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
***
С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь ты и весёлой,
И проблем совсем не знай.
***
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
Поздравления Екатерины в картинках и открытках
Поздравления на день Екатерины в прозе
Катюша, пускай святая Екатерина всегда хранит тебя и направляет на верный путь! Я желаю в этот день всех благ, крепкого здоровья и много-много счастья, чтобы каждый день был полон света, радости и тепла! Пускай твоя жизнь состоит только из красочных минут!
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Желаю в день святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пускай твой Ангел Хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!
***
Екатерина, Катя, Катюша! Поздравляю с днем святой Екатерины. Поскольку эту святую считают покровительницей женщин и счастливого брака, желаю семейного благополучия, женственности, внутренней гармонии, большой веры и светлой любви. Пускай святая Екатерина отвечает на ваши искренние просьбы и дарит то, о чем ее молите.
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Поздравляю с Днём Святой Екатерины. Желаю с добрым сердцем и открытой душой совершать уверенные шаги навстречу счастливым надеждам, заветным мечтам. Пусть в твоём мире не будет предательства и зависти, пусть тебя окружают любящие и понимающие люди, пусть с тобой случается всё самое радостное и хорошее. Желаю здоровья, гармонии, красоты и любви!
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С Днем Святой Екатерины! Пускай светлый праздник принесет радость, удачу и достаток! Семейного вам благополучия, душевной гармонии, спокойствия и огромной любви. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!
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