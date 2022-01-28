С Днем ангела Елены: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Считается, что имя Елена произошло от имени бога Гелиоса. Также существует мнение, что оно пришло к нам с греческого языка и переводится как "солнечный свет".
Когда праздновать День Ангела Елены?
Именины Елены 2022 по православному календарю празднуют: 28 января, 19 марта, 3, 8 и 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября и 12 ноября.
Лена с детства - ласковая и спокойная девочка. Иногда бывает замкнутой, любит играть с детьми, но хорошо чувствует себя и наедине. Очень важным в жизни считает обучение. Во взрослом возрасте Елена становится капризной и работоспособной. Часто это интроверт, который может придумать для себя сказочный мир и жить в нем.
Поздравления с Днем ангела Елены своими словами
Приветствую тебя, дорогая Аленка! Желаю всегда быть не просто красивой и премудрой, а невероятно талантливой, гениальной и обаятельной. Пусть тебя постоянно окружает забота близких, любовь и радость, пусть во всем тебе везет и повсюду сопутствует успеху!
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Прекрасная Елена, поздравляю тебя от всего сердца! Пожелаю тебе веселых нот жизни и успешных достижений, большой страстной любви и небывалого счастья в жизни. Будь всегда такой же очаровательной, веселой, доброй, загадочной, красивой и неповторимой.
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Сегодня, Аленка, я хочу пожелать тебе всех благ и неземного счастья! Пусть твоя роскошная улыбка почаще появляется на твоих устах! Пусть каждый миг твоей жизни дарует тебе радость! Елена, оставайся такой же красивой и прекрасной, ведь ты рождена, чтобы сиять!
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Приветствую тебя, Аленка, и желаю всегда сиять счастливой улыбкой "на миллион", быть счастливой и любимой. Пусть каждое утро радует тебя прекрасным изображением в зеркале, пусть каждый день будет невероятно успешным и положительным, а по вечерам пусть к тебе приходит романтика и удовольствие!
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Дорогая Аленка, от души тебя поздравляю и пожелать тебе хочу уверенных побед и креативных идей, прекрасного настроения и большого вдохновения, красоты и настоящего уюта, неземного счастья и светлой любви!
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Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!
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Аленка, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, воплощения всех мечтаний и достижения целей. Да будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, надежд и впечатлений! Ты – удивительная, всего тебе лучшего!
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Елена – ты самое светлое, что есть в жизни. Желаю тебе быть счастливой и найти в жизни именно то, что тебе нужно. Пусть твои занятия будут интересны, люди вокруг никогда не разочаровывают, а радость всегда и всюду окружает тебя. Радуйся каждому дню!
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Оленочка, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Чтобы глаза твои всегда улыбались, а сердце излучало гармонию. Будь настоящей леди, всегда красивой и привлекательной. Здоровья, изобилия и наслаждения от жизни!
***
Пусть ангел небесный тебя Елена сохранит, поставит защиту твердую, как гранит. С Днем ангела поздравляем тебя! Твои самые лучшие в мире друзья.
Поздравления с Днем ангела Елены: стихи
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
***
С днем ангела тебя
Поздравлю я, Елена,
Пусть будет жизнь счастливой,
Необыкновенной.
Ангел пусть тебя
Бережет от бед,
За тобой по жизни
Пусть летит он вслед.
Крыльями укроет
От гроз и от ненастья,
Щедрою судьба
Будет пусть на счастье.
***
С Днём ангела Елену поздравляем!
Она всегда красива, и стройна, умна,
Елене нашей мы сегодня пожелаем:
Любви, везения, благополучия, добра!
Пускай звезда по жизни тебе светит,
И счастьем пусть наполнит всю тебя,
Ведь нет тебя прекраснее на свете,
Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!
***
С днем ангела тебя, Елена!
Мне кажется, ты совершенна.
Так женственна, мила, приятна,
Ты хороша невероятно.
Желаю счастья и удачи,
Чтоб тот, кто очень много значит,
С тобою рядом был всегда.
Сияй, как яркая звезда!
***
Прекрасная и милая Елена,
С днем ангела примите поздравленья,
Желаем вам любви, удачи, счастья,
Всех благ и настоящего везенья!
Пусть на работе все вам удается,
Да и в семье идет все на ура,
Пора от грустных мыслей вам отвлечься,
И к радости стремится вам пора.
***
В день ангела, Елена,
Тебе я пожелаю —
Желания мгновенно
Пусть небо исполняет!
Пусть всё добро с процентом
Скорей к тебе вернётся,
Наполнит душу лето,
И счастье улыбнётся!
***
Божественна и необыкновенна,
Красива, как алеющий закат.
Прими же поздравления, Елена,
Пусть ангелы твой путь всегда хранят!
Чтоб ты вовек с дороги не сбивалась,
Легко шла к новым целям, без преград,
Дню каждому с рассветом улыбалась.
***
Леночка, с днём Ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море тёплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!
Пусть Ангел тихий нежною рукой
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.
***
Сегодня необычный праздник:
День ангела Елены отмечаем.
И мы спешим тебя поздравить,
Так как души в тебе не чаем.
Здоровья тебе, успеха, везения,
Мира, добра и крепкой любви.
Еще замечательного настроения,
Все лучшее от жизни ты возьми.
***
Отмечаем мы торжественно
За столом сегодня здесь
День заступницы божественной,
Ангела пресветлый день.
Бог судьбою не обидит,
Слышишь — ангелы поют,
И с небес Елена видит
Подопечную свою.
Жить тебе желаем смело,
Век не зная про печаль
И ни словом, и ни делом
Ангела не огорчать.
Поздравления с Днем ангела Елены: смс
Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.
***
Елена! Желаю тебе вдохновения!
Достатка большого, любви и терпения,
Здоровья желаю, надежд, доброты,
Чтоб чаще твои исполнялись мечты!
***
Елена! Желаю огромного счастья
И светлого ангела в жизни участия!
Пусть станут реальными планы твои,
Желаю карьеры, взаимной любви!
Здоровья желаю, большого успеха,
Комфорта во всем и веселого смеха!
***
Елена! Желаю большого успеха,
Пусть будут счастливыми будни твои,
Тепла, вдохновения, достатка желаю,
Взаимной, горячей и крепкой любви!
***
Желаю тебе, Леночка, везенья,
Пускай веселым будет настроенье
И позитив тебя переполняет,
Успех добиться целей помогает,
Любовь приносит радостный полет
И с каждым днем достаток твой растет!
***
Желаю просто быть счастливой!
Елен, ты краше всяких роз!
Разумной быть и терпеливой,
Чтобы ни бед не знать, ни слез!
***
Лена – любимица успеха,
Фортуна царствует в судьбе,
Пусть любят и Парис, и Гектор,
Дочь славы, гордости, побед!
***
Сегодня праздник у Елены
Ее глаза так излучают свет,
Что все мужчины без сомненья
Ей принести спешат букет!
***
Ты, как факел, Елена,
И душа неизменно
Отвечает на этот сияющий свет.
Оставайся такой же
Дорогой и пригожей,
И, конечно, счастливой
Испытаньям в ответ.
***
Всё у тебя, Лена, будет хорошо!
Тут даже без вопросов, точно знаю,
Ум, красота, манеры - всё судьбой дано,
Здоровья крепкого и счастья пожелаю!