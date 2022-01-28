С Днем ангела Елены: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Считается, что имя Елена произошло от имени бога Гелиоса. Также существует мнение, что оно пришло к нам с греческого языка и переводится как "солнечный свет".

Когда праздновать День Ангела Елены?

Именины Елены 2022 по православному календарю празднуют: 28 января, 19 марта, 3, 8 и 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября и 12 ноября.

Лена с детства - ласковая и спокойная девочка. Иногда бывает замкнутой, любит играть с детьми, но хорошо чувствует себя и наедине. Очень важным в жизни считает обучение. Во взрослом возрасте Елена становится капризной и работоспособной. Часто это интроверт, который может придумать для себя сказочный мир и жить в нем.

Поздравления с Днем ангела Елены своими словами

Приветствую тебя, дорогая Аленка! Желаю всегда быть не просто красивой и премудрой, а невероятно талантливой, гениальной и обаятельной. Пусть тебя постоянно окружает забота близких, любовь и радость, пусть во всем тебе везет и повсюду сопутствует успеху!

Поздравления с Днем ангела Елены

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Прекрасная Елена, поздравляю тебя от всего сердца! Пожелаю тебе веселых нот жизни и успешных достижений, большой страстной любви и небывалого счастья в жизни. Будь всегда такой же очаровательной, веселой, доброй, загадочной, красивой и неповторимой.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Сегодня, Аленка, я хочу пожелать тебе всех благ и неземного счастья! Пусть твоя роскошная улыбка почаще появляется на твоих устах! Пусть каждый миг твоей жизни дарует тебе радость! Елена, оставайся такой же красивой и прекрасной, ведь ты рождена, чтобы сиять!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Приветствую тебя, Аленка, и желаю всегда сиять счастливой улыбкой "на миллион", быть счастливой и любимой. Пусть каждое утро радует тебя прекрасным изображением в зеркале, пусть каждый день будет невероятно успешным и положительным, а по вечерам пусть к тебе приходит романтика и удовольствие!

Поздравления с Днем ангела Елены

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Дорогая Аленка, от души тебя поздравляю и пожелать тебе хочу уверенных побед и креативных идей, прекрасного настроения и большого вдохновения, красоты и настоящего уюта, неземного счастья и светлой любви!

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Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе счастья и радости, надежды и удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, ярких впечатлений и безграничной любви!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Аленка, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, воплощения всех мечтаний и достижения целей. Да будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, надежд и впечатлений! Ты – удивительная, всего тебе лучшего!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Елена – ты самое светлое, что есть в жизни. Желаю тебе быть счастливой и найти в жизни именно то, что тебе нужно. Пусть твои занятия будут интересны, люди вокруг никогда не разочаровывают, а радость всегда и всюду окружает тебя. Радуйся каждому дню!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Оленочка, поздравляю тебя с праздником! Искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Чтобы глаза твои всегда улыбались, а сердце излучало гармонию. Будь настоящей леди, всегда красивой и привлекательной. Здоровья, изобилия и наслаждения от жизни!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Пусть ангел небесный тебя Елена сохранит, поставит защиту твердую, как гранит. С Днем ангела поздравляем тебя! Твои самые лучшие в мире друзья.

Поздравления с Днем ангела Елены: стихи

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:



Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.



Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.



Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

С Днём ангела Елену поздравляем!

Она всегда красива, и стройна, умна,

Елене нашей мы сегодня пожелаем:

Любви, везения, благополучия, добра!



Пускай звезда по жизни тебе светит,

И счастьем пусть наполнит всю тебя,

Ведь нет тебя прекраснее на свете,

Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

С днем ангела тебя, Елена!

Мне кажется, ты совершенна.

Так женственна, мила, приятна,

Ты хороша невероятно.



Желаю счастья и удачи,

Чтоб тот, кто очень много значит,

С тобою рядом был всегда.

Сияй, как яркая звезда!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Прекрасная и милая Елена,

С днем ангела примите поздравленья,

Желаем вам любви, удачи, счастья,

Всех благ и настоящего везенья!



Пусть на работе все вам удается,

Да и в семье идет все на ура,

Пора от грустных мыслей вам отвлечься,

И к радости стремится вам пора.

***

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю —

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!



Пусть всё добро с процентом

Скорей к тебе вернётся,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнётся!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Божественна и необыкновенна,

Красива, как алеющий закат.

Прими же поздравления, Елена,

Пусть ангелы твой путь всегда хранят!



Чтоб ты вовек с дороги не сбивалась,

Легко шла к новым целям, без преград,

Дню каждому с рассветом улыбалась.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.



Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!



Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.



Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Отмечаем мы торжественно

За столом сегодня здесь

День заступницы божественной,

Ангела пресветлый день.



Бог судьбою не обидит,

Слышишь — ангелы поют,

И с небес Елена видит

Подопечную свою.



Жить тебе желаем смело,

Век не зная про печаль

И ни словом, и ни делом

Ангела не огорчать.

Поздравления с Днем ангела Елены: смс

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Елена! Желаю тебе вдохновения!

Достатка большого, любви и терпения,

Здоровья желаю, надежд, доброты,

Чтоб чаще твои исполнялись мечты!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Елена! Желаю огромного счастья

И светлого ангела в жизни участия!

Пусть станут реальными планы твои,

Желаю карьеры, взаимной любви!

Здоровья желаю, большого успеха,

Комфорта во всем и веселого смеха!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Елена! Желаю большого успеха,

Пусть будут счастливыми будни твои,

Тепла, вдохновения, достатка желаю,

Взаимной, горячей и крепкой любви!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Желаю тебе, Леночка, везенья,

Пускай веселым будет настроенье

И позитив тебя переполняет,

Успех добиться целей помогает,

Любовь приносит радостный полет

И с каждым днем достаток твой растет!

***

Желаю просто быть счастливой!

Елен, ты краше всяких роз!

Разумной быть и терпеливой,

Чтобы ни бед не знать, ни слез!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Лена – любимица успеха,

Фортуна царствует в судьбе,

Пусть любят и Парис, и Гектор,

Дочь славы, гордости, побед!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Сегодня праздник у Елены

Ее глаза так излучают свет,

Что все мужчины без сомненья

Ей принести спешат букет!

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Ты, как факел, Елена,

И душа неизменно

Отвечает на этот сияющий свет.

Оставайся такой же

Дорогой и пригожей,

И, конечно, счастливой

Испытаньям в ответ.

Поздравления с Днем ангела Елены

***

Всё у тебя, Лена, будет хорошо!

Тут даже без вопросов, точно знаю,

Ум, красота, манеры - всё судьбой дано,

Здоровья крепкого и счастья пожелаю!