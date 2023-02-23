С днем ангела Галины: оригинальные поздравления в картинках, прозе и стихах

Имя Галина с древнегреческого переводится как "тишина", "спокойствие".
Когда праздновать День Ангела Галины?
Именины Галины 2023 по православному календарю празднуют: 23 февраля, 23 марта и 29 апреля.
С детства Галина растет очень послушной девочкой. Она постоянно радует родителей хорошими отметками в школе, легко запоминает новую информацию. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым. Предпочитает работу, которая ей нравится, поэтому на финансы обращает мало внимания.
Поздравление с Днем ангела Галины своими словами
С Днем ангела тебя, Галинка! Желаю тебе чаще улыбаться, никогда не унывать, всегда верить в себя и свои силы, постоянно стремиться к исполнению мечтаний и окружать себя только хорошими людьми!
***
Дорогая Галина! Желаю яркого солнца счастья в твоей жизни, частых порывов ветра добрых перемен, проливных дождей успеха, утренней росы вдохновения, вечерних мероприятий романтики. Героиня, Ангел, Ласточка, Идеал, Нежность, Афродита – все это о тебе! И я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятной!
***
Галя, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, нежнейшей и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость и удача, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер удачи!
***
Красавица Галинка, поздравляю тебя! Желаю блестящих успехов в жизни, прекрасных возможностей, разносторонних талантов, хороших друзей, крепкого здоровья, искренней любви, огромного счастья и отличного настроения.
***
Галя, поздравляю тебя с именинами. Желаю удивительной карьеры, необыкновенного счастья, увлекательных приключений, — и главное, чтобы на все это хватало сил и здоровья. С праздником!
Поздравления с Днем ангела Галины: стихи
Пусть ангел, ни на что не отвлекаясь,
Тебя надёжно, Галя, бережёт,
Чтоб каждый день дарил тепло и радость,
Безоблачные дали без забот!
От всех невзгод и выдуманных сплетен
Защитник пусть огородит крылом,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
И благодатью полнился твой дом!
***
В день ангела желаю для Галины,
Судьба была чтоб радости полна,
А неудачи проходили мимо,
И речка сплетен высохла до дна.
Желаю, чтоб развеялись печали,
Словно туман над гладью талых вод.
И пусть надёжно ангел за плечами
Твой каждый шаг, Галина, бережет!
***
С Днем ангела, Галина,
Душевно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Я от души желаю.
Хранит пускай Святая
От горя и забот,
К мечтам твоим заветным
Всегда вперед ведет.
***
С днём ангела, Галина!
Пускай мечта исполнится,
Удача будет длинной,
Душа теплом наполнится.
Пусть любят все, кто важен,
Надежды воплощаются,
Успех ждёт ежечасно,
Дни смехом наполняются!
***
Ангелочек добрый дивный
Приютился за спиной.
Предвещает он, Галина,
Именинный праздник твой.
Пусть на всех путях-дорогах
Ангелок тебя хранит,
Чтобы счастьем и восторгом
Всегда твой светился вид!
Читайте также: