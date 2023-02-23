С днем ангела Галины: оригинальные поздравления в картинках, прозе и стихах

Когда праздновать День Ангела Галины?

Именины Галины 2023 по православному календарю празднуют: 23 февраля, 23 марта и 29 апреля.

С детства Галина растет очень послушной девочкой. Она постоянно радует родителей хорошими отметками в школе, легко запоминает новую информацию. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым. Предпочитает работу, которая ей нравится, поэтому на финансы обращает мало внимания.

Поздравление с Днем ангела Галины своими словами

С Днем ангела тебя, Галинка! Желаю тебе чаще улыбаться, никогда не унывать, всегда верить в себя и свои силы, постоянно стремиться к исполнению мечтаний и окружать себя только хорошими людьми!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая Галина! Желаю яркого солнца счастья в твоей жизни, частых порывов ветра добрых перемен, проливных дождей успеха, утренней росы вдохновения, вечерних мероприятий романтики. Героиня, Ангел, Ласточка, Идеал, Нежность, Афродита – все это о тебе! И я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятной!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

Галя, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, нежнейшей и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость и удача, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер удачи!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

Красавица Галинка, поздравляю тебя! Желаю блестящих успехов в жизни, прекрасных возможностей, разносторонних талантов, хороших друзей, крепкого здоровья, искренней любви, огромного счастья и отличного настроения.

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

Галя, поздравляю тебя с именинами. Желаю удивительной карьеры, необыкновенного счастья, увлекательных приключений, — и главное, чтобы на все это хватало сил и здоровья. С праздником!

Поздравления с Днем ангела Галины: стихи

Пусть ангел, ни на что не отвлекаясь,

Тебя надёжно, Галя, бережёт,

Чтоб каждый день дарил тепло и радость,

Безоблачные дали без забот!



От всех невзгод и выдуманных сплетен

Защитник пусть огородит крылом,

Чтоб ты была счастливей всех на свете,

И благодатью полнился твой дом!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

В день ангела желаю для Галины,

Судьба была чтоб радости полна,

А неудачи проходили мимо,

И речка сплетен высохла до дна.



Желаю, чтоб развеялись печали,

Словно туман над гладью талых вод.

И пусть надёжно ангел за плечами

Твой каждый шаг, Галина, бережет!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

С Днем ангела, Галина,

Душевно поздравляю,

Добра, любви и счастья

Я от души желаю.



Хранит пускай Святая

От горя и забот,

К мечтам твоим заветным

Всегда вперед ведет.

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

С днём ангела, Галина!

Пускай мечта исполнится,

Удача будет длинной,

Душа теплом наполнится.



Пусть любят все, кто важен,

Надежды воплощаются,

Успех ждёт ежечасно,

Дни смехом наполняются!

Картинки с днем ангела Галины / Фото: ТСН.ua

***

Ангелочек добрый дивный

Приютился за спиной.

Предвещает он, Галина,

Именинный праздник твой.



Пусть на всех путях-дорогах

Ангелок тебя хранит,

Чтобы счастьем и восторгом

Всегда твой светился вид!

Читайте также: