С Днем ангела Григория: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, переводимого как "бодрый" или "бдительный".

Когда именины у Григория?

Именины Григория 2023 по православному календарю празднуют: 1, 18, 21 и 23 января, 7 и 12 февраля, 7 и 25 марта, 28 июня, 21 августа, 13 октября, 18 и 30 ноября, 3 и 6 декабря.

С детства Григорий растет волевым и сильным мальчиком. Хорошо учится, любит получать новые знания. Часто защищает слабых и много друзей.

Во взрослом возрасте Григорий становится очень привлекательным для противоположного пола, а в своем кругу общение часто становится неформальным лидером. Он внушает доверие, умеет слушать.

Поздравление с Днем ангела Григория своими словами

Григорий, поздравляем с именинами. Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, дарит незабываемые впечатления и перспективные возможности. Желаем тебе счастья и верной любви.

***

Григорий, в День ангела прими искренние поздравления. Желаем тебе оставаться таким же сильным и сообразительным. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда крылья опускаются вниз! Проведи в этот день радостно с родными и друзьями.

***

Дорогой, Григорий! Желаем мира и добра, солнца, тепла и света! Пусть твои мечты сбываются, дети радуют своими успехами, а окружающие всегда поддерживают и уважают! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!

***

Пусть у тебя, Григорий, судьба будет похожа на ограненный бриллиант, такая же яркая, блестящая, искрящаяся и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не обращай на препятствия и не забывай обещания!

***

С праздником, Григорий! Поздравляю и желаю быть здоровым и успешным всегда, стремиться к вершинам и быть уверенным в себе. Пусть небо над головой будет чистым и светлым, а яркие солнечные лучи согревают и поднимают настроение!

Поздравления с Днем ангела Григория: стихи

В Ваши именины я, Григорий,

Пожелать успеха Вам хочу!

И пусть на любой из территорий

Говорит любовь: «Я помогу!».

И пусть ангел Вас оберегает

От всех бед, ненастий и невзгод!

Вам судьба во всем пусть помогает,

Неприятных не было хлопот!

***

Гриша, в именины эти

Будь счастливым в целом свете,

Я тебе желаю счастья,

И любви, и много страсти.

Пусть везение придет,

За собою поведет

Легкой жизненной дорогой,

Пусть удачи будет много!

***

Гриша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Григорий, счастья и удачи

Хочу тебе я пожелать,

Пусть все, что в жизни много значит,

Сумеешь ты оберегать,

Пусть все хорошее случится,

Все лучшее произойдет,

Мечта твоя осуществится,

И впереди удача ждет!

***

Ты по-хорошему дерзок,

К цели идешь ты упрямо,

Каждый твой вывод — весок,

Каждый твой шаг — оправдан.

«Бодрствующий» в переводе —

Будь у судьбы ты в фаворе,

Будь у людей в почете.

С Ангела Днем, Григорий!

Поздравление с Днем ангела Григория: смс

Желаю человеческого уважения.

Здоровье крепкого,

Любовь пылкой.

Чтобы судьба твоя,

Словно сказка была.

Чтобы сердце пело,

Всякая беда проходила.

Чтобы ангел охранял,

Твою душу и тело.

А Господь, чтобы тебе посылал,

Все то, что ты просил.

***

Лучшие поздравления с Днем ангела,

Желаю здоровенька, радости, счастья без меры,

Пусть судьба всегда тебе улыбается,

Все, что задумала, всегда сбывается!

***

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, как говорит,

Тебя с именинами поздравляет!

Вечер приходит, небо темнеет,

Звездами небо твое имя рисует,

Луна в окошко твое заглядывает,

Тебя с именинами поздравляет!

***

Пусть Ангел на именины

Выполнит все желания,

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание.

Радостью жизнь цветет

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

все подарки только высшего качества.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях грез!

День ангела Григория: картинки на украинском

С днем ангела, Григорий! / Фото: ТСН.ua

С днем ангела, Григорий! / Фото: ТСН.ua

С днем ангела, Григорий! / Фото: ТСН.ua

С днем ангела, Григорий! / Фото: ТСН.ua

С днем ангела, Григорий! / Фото: ТСН.ua

Читайте также: