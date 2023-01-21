С Днем ангела Григория: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова, переводимого как "бодрый" или "бдительный".
Когда именины у Григория?
Именины Григория 2023 по православному календарю празднуют: 1, 18, 21 и 23 января, 7 и 12 февраля, 7 и 25 марта, 28 июня, 21 августа, 13 октября, 18 и 30 ноября, 3 и 6 декабря.
С детства Григорий растет волевым и сильным мальчиком. Хорошо учится, любит получать новые знания. Часто защищает слабых и много друзей.
Во взрослом возрасте Григорий становится очень привлекательным для противоположного пола, а в своем кругу общение часто становится неформальным лидером. Он внушает доверие, умеет слушать.
Поздравление с Днем ангела Григория своими словами
Григорий, поздравляем с именинами. Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, дарит незабываемые впечатления и перспективные возможности. Желаем тебе счастья и верной любви.
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Григорий, в День ангела прими искренние поздравления. Желаем тебе оставаться таким же сильным и сообразительным. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда крылья опускаются вниз! Проведи в этот день радостно с родными и друзьями.
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Дорогой, Григорий! Желаем мира и добра, солнца, тепла и света! Пусть твои мечты сбываются, дети радуют своими успехами, а окружающие всегда поддерживают и уважают! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!
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Пусть у тебя, Григорий, судьба будет похожа на ограненный бриллиант, такая же яркая, блестящая, искрящаяся и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не обращай на препятствия и не забывай обещания!
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С праздником, Григорий! Поздравляю и желаю быть здоровым и успешным всегда, стремиться к вершинам и быть уверенным в себе. Пусть небо над головой будет чистым и светлым, а яркие солнечные лучи согревают и поднимают настроение!
Поздравления с Днем ангела Григория: стихи
В Ваши именины я, Григорий,
Пожелать успеха Вам хочу!
И пусть на любой из территорий
Говорит любовь: «Я помогу!».
И пусть ангел Вас оберегает
От всех бед, ненастий и невзгод!
Вам судьба во всем пусть помогает,
Неприятных не было хлопот!
***
Гриша, в именины эти
Будь счастливым в целом свете,
Я тебе желаю счастья,
И любви, и много страсти.
Пусть везение придет,
За собою поведет
Легкой жизненной дорогой,
Пусть удачи будет много!
***
Гриша, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Григорий, счастья и удачи
Хочу тебе я пожелать,
Пусть все, что в жизни много значит,
Сумеешь ты оберегать,
Пусть все хорошее случится,
Все лучшее произойдет,
Мечта твоя осуществится,
И впереди удача ждет!
***
Ты по-хорошему дерзок,
К цели идешь ты упрямо,
Каждый твой вывод — весок,
Каждый твой шаг — оправдан.
«Бодрствующий» в переводе —
Будь у судьбы ты в фаворе,
Будь у людей в почете.
С Ангела Днем, Григорий!
Поздравление с Днем ангела Григория: смс
Желаю человеческого уважения.
Здоровье крепкого,
Любовь пылкой.
Чтобы судьба твоя,
Словно сказка была.
Чтобы сердце пело,
Всякая беда проходила.
Чтобы ангел охранял,
Твою душу и тело.
А Господь, чтобы тебе посылал,
Все то, что ты просил.
***
Лучшие поздравления с Днем ангела,
Желаю здоровенька, радости, счастья без меры,
Пусть судьба всегда тебе улыбается,
Все, что задумала, всегда сбывается!
***
Солнце с неба радостно сияет,
Лучи для тебя в букетик собирает,
Ветер шепчет, как говорит,
Тебя с именинами поздравляет!
Вечер приходит, небо темнеет,
Звездами небо твое имя рисует,
Луна в окошко твое заглядывает,
Тебя с именинами поздравляет!
***
Пусть Ангел на именины
Выполнит все желания,
Несет счастье ежеминутно,
Успех и процветание.
Радостью жизнь цветет
И придаст здоровье,
Мудростью благословляет,
Добром и любовью!
***
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
все подарки только высшего качества.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях грез!
День ангела Григория: картинки на украинском
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