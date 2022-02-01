С Днем ангела Инны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть две версии происхождения имени Инна. По одному оно пришло к нам от латинского слова и значит плавать. За другой это былое мужское имя. Так звали одного из скифов-христиан, а женским оно стало из-за ошибки при переписке текста.

Когда праздновать День Ангела Инны?

Именины Инны 2022 по православному календарю празднуют: 2 февраля и 3 июля.

Инна с детства довольно упрямая девочка, которая бывает нетерпеливой и капризной. Растет подвижным и активным ребенком. Любознательная, а потому хорошо учится. Имеет хороший характер, поэтому становится хорошей подругой. Во взрослом возрасте Инна остается подвижной и энергичной. Часто находится в поиске новых приключений. Женщина носит волевой характер и умеет быть настойчивой.

Поздравления с Днем ангела Инны своими словами

Инна! Поздравляю с Днем Ангела Инны! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.

Поздравления с Днем ангела Инны

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Инна, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и восхитительными впечатлениями. Изобилия, любовь и благополучие!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Дорогая Инна. Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем Ангела Инны! Пусть твой добрый ангел дарует твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Дорогая Инна! Поздравляю с твоим прекрасным и радостным днем ​​– Днем Ангела. Пусть жизнь твоя будет светлой и счастливой, пусть судьба дарит верную любовь и настоящее благо, пусть в доме твоем всегда царит мир и уют, пусть на душе всегда будет праздник и радость. Удачи.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

В День Ангела Инны желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевное благодати. Пусть ангел твой уберегает тебя от всего зла и дарует свое благословение. Инна, с Днем Ангела! Хорошее поздравление с днем ​​Ангела Инны!

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Дорогая Инна. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокоренного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю, Инна, с этим чудесным праздником души – Днем Ангела. Хочу тебе пожелать неувядающей красоты и искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и отличных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Дорогая Инна. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю с Днем Ангела Инны. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поможет в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Инна! Поздравляю с Днем Ангела и хочу пожелать всегда любить, надеяться, верить и никогда не оставлять свое сердце в сумраке печали и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!

Поздравления с Днем ангела Инны: стихи

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай!

Каждый новый день всегда ты

Лишь с улыбкою встречай,

Мы тебе любви желаем,

Позитива и тепла,

Мы хотим, чтоб ежедневно

Ты счастливою была!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Пусть доход несет работа,

Нежность и любовь — мужчина.

Будет все пусть гармонично

В твоей жизни славной, Инна.



Пусть задумки удаются,

Ладятся пускай дела,

Я тебе желаю счастья,

Процветания, добра.



Будь загадочной, манящей,

Ослепительной, хмельной,

Неожиданной, роскошной,

Собранной и деловой.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Инночка, желаю тебе много

Улыбок, солнца, радости, тепла!

И счастья нереального, большого,

Чтоб ты, как будто розочка, цвела!



Желаю, чтобы каждое мгновение

Дарило только радость и тепло,

Пускай отличным будет настроение,

Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю тебя, Инна!

И желаю для тебя,

Чтобы все печали в жизни

Смыла сильная вода.



Чтоб преград не замечая,

Шла дорогою прямой,

Роли чтоб не выбирала,

И была сама собой.



Чтоб уверенно и твердо

На своем стояла ты,

И судьба твоя послушно

Исполняла все мечты.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

«И» — интересная,

Девушка прелестная.

«Н» — настоящая,

Тепло, любовь дарящая.

«Н» — неустанная,

Бурлящая, спонтанная.

«А» — ангельская, милая.

Инна, будь счастливою!

Всё в этой жизни сложится,

Не стоит тебе тревожиться.

***

Поздравляю, Инна,

С праздником тебя!

Счастье, словно солнце,

Светит пусть всегда.



Жизнь твоя пусть будет,

Как цветов букет,

Яркой и красивой.

И живи сто лет!



Нежной и прекрасной

Будет пусть любовь,

Пусть всегда удачу

Дарит тебе вновь.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Спешу сегодня я

Тебя поздравить, Инна!

«Сильная вода» —

Твое значит имя.



Желаю, чтобы жизнь была

Рекою полноводной,

Чтоб ты преград не знала,

Жила легко, свободно.



Пусть на волнах качает

Море позитива,

Судьбы тебе желаю

Доброй и счастливой.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Даришь ты заряд эмоций,

Как таблетка витамина.

Принимай-ка пожелания

Счастья, мира, моя Инна.



Я желаю быть успешной,

Оптимизм всегда беречь.

Будет в жизни пусть побольше

Ярких и приятных встреч.



Оставайся необычной,

Милой, доброй, деловой,

Чуть капризной, фееричной,

Пылкой, дерзкой, неземной.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю тебя, Инна!

В жизни пусть тебе везёт,

Радость будет длинной-длинной,

Море счастья принесёт.



Пусть не встретятся проблемы

На твоём большом пути,

И во всём ты будешь первой —

Добивайся и расти!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Волшебная и нежная Инна,

Пожелать хочу невероятного счастья.

Всегда чтобы любила

И сердечко берегла.



Чтобы расцветала, как цветочек,

Чтобы смеялась, как птенчик,

Чтобы веселилась, как ребенок,

Чтобы не волновалась, как волна.



Чтобы желания все сбылись,

И возле цели руки не опустились.

А знакомые чтобы не обижали,

И только чтоб поддерживали.

Поздравления с Днем ангела Инны: смс

Инна счастье заслужила,

Ну а чтоб счастливой стать,

Я желаю, чтоб решила

Ты надежды не терять.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Тебе желаю счастья, Инна,

Любви чудесные картины

Пускай судьба тебе рисует,

И в жизни все прекрасно будет.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Сегодня в День Ангела твой

Разлиты в бокалы все вина!

Сестренка, все хвори долой!

С именинами, милая Инна!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Инна – как бурный веселый поток,

Звонкая, светлая и озорная!

Сколько ж сокрыто всего между строк –

Чувств и эмоций лавина без края!

Будь, именинница, здрава всегда,

Чтоб тебя щедрая жизнь обласкала,

Чтобы счастливыми были года,

Чтоб никогда ты не унывала!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Инночка, с днём ангела тебя,

Пусть щедро наградит тебя судьба,

Пускай любовь тебя окрыляет,

Пускай друзья надёжные окружают.

***

Инна, в сердце ведь не зря

Светит огонечек.

В этот день лишь на тебя

Смотрит ангелочек.

И кидает он с небес

Много, много счастья.

В жизни будет лишь прогресс,

Заблудятся ненастья.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пожеланья удачи, любви

Вы примите, Инна, от нас,

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Инночка, с днем Ангела-хранителя -

От тоски зеленой избавителя,

От хандры чудесного спасателя,

Верного, надежного приятеля!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Дорогая наша Инна,

Поздравленья принимай,

Каждый новый день всегда ты

Лишь с улыбкою встречай!

Поздравления с Днем ангела Инны

***

Поздравляю тебя, Инна,

И желаю для тебя,

Чтобы все печали в жизни

Смыла сильная вода.