С Днем ангела Инны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть две версии происхождения имени Инна. По одному оно пришло к нам от латинского слова и значит плавать. За другой это былое мужское имя. Так звали одного из скифов-христиан, а женским оно стало из-за ошибки при переписке текста.
Когда праздновать День Ангела Инны?
Именины Инны 2022 по православному календарю празднуют: 2 февраля и 3 июля.
Инна с детства довольно упрямая девочка, которая бывает нетерпеливой и капризной. Растет подвижным и активным ребенком. Любознательная, а потому хорошо учится. Имеет хороший характер, поэтому становится хорошей подругой. Во взрослом возрасте Инна остается подвижной и энергичной. Часто находится в поиске новых приключений. Женщина носит волевой характер и умеет быть настойчивой.
Поздравления с Днем ангела Инны своими словами
Инна! Поздравляю с Днем Ангела Инны! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.
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Инна, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и восхитительными впечатлениями. Изобилия, любовь и благополучие!
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Дорогая Инна. Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем Ангела Инны! Пусть твой добрый ангел дарует твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.
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Дорогая Инна! Поздравляю с твоим прекрасным и радостным днем – Днем Ангела. Пусть жизнь твоя будет светлой и счастливой, пусть судьба дарит верную любовь и настоящее благо, пусть в доме твоем всегда царит мир и уют, пусть на душе всегда будет праздник и радость. Удачи.
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В День Ангела Инны желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевное благодати. Пусть ангел твой уберегает тебя от всего зла и дарует свое благословение. Инна, с Днем Ангела! Хорошее поздравление с днем Ангела Инны!
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Дорогая Инна. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокоренного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
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Поздравляю, Инна, с этим чудесным праздником души – Днем Ангела. Хочу тебе пожелать неувядающей красоты и искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и отличных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.
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Дорогая Инна. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.
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Поздравляю с Днем Ангела Инны. Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поможет в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.
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Инна! Поздравляю с Днем Ангела и хочу пожелать всегда любить, надеяться, верить и никогда не оставлять свое сердце в сумраке печали и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!
Поздравления с Днем ангела Инны: стихи
Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай!
Каждый новый день всегда ты
Лишь с улыбкою встречай,
Мы тебе любви желаем,
Позитива и тепла,
Мы хотим, чтоб ежедневно
Ты счастливою была!
***
Пусть доход несет работа,
Нежность и любовь — мужчина.
Будет все пусть гармонично
В твоей жизни славной, Инна.
Пусть задумки удаются,
Ладятся пускай дела,
Я тебе желаю счастья,
Процветания, добра.
Будь загадочной, манящей,
Ослепительной, хмельной,
Неожиданной, роскошной,
Собранной и деловой.
***
Инночка, желаю тебе много
Улыбок, солнца, радости, тепла!
И счастья нереального, большого,
Чтоб ты, как будто розочка, цвела!
Желаю, чтобы каждое мгновение
Дарило только радость и тепло,
Пускай отличным будет настроение,
Чтоб в жизни тебе, Инночка, везло!
***
Поздравляю тебя, Инна!
И желаю для тебя,
Чтобы все печали в жизни
Смыла сильная вода.
Чтоб преград не замечая,
Шла дорогою прямой,
Роли чтоб не выбирала,
И была сама собой.
Чтоб уверенно и твердо
На своем стояла ты,
И судьба твоя послушно
Исполняла все мечты.
***
«И» — интересная,
Девушка прелестная.
«Н» — настоящая,
Тепло, любовь дарящая.
«Н» — неустанная,
Бурлящая, спонтанная.
«А» — ангельская, милая.
Инна, будь счастливою!
Всё в этой жизни сложится,
Не стоит тебе тревожиться.
***
Поздравляю, Инна,
С праздником тебя!
Счастье, словно солнце,
Светит пусть всегда.
Жизнь твоя пусть будет,
Как цветов букет,
Яркой и красивой.
И живи сто лет!
Нежной и прекрасной
Будет пусть любовь,
Пусть всегда удачу
Дарит тебе вновь.
***
Спешу сегодня я
Тебя поздравить, Инна!
«Сильная вода» —
Твое значит имя.
Желаю, чтобы жизнь была
Рекою полноводной,
Чтоб ты преград не знала,
Жила легко, свободно.
Пусть на волнах качает
Море позитива,
Судьбы тебе желаю
Доброй и счастливой.
***
Даришь ты заряд эмоций,
Как таблетка витамина.
Принимай-ка пожелания
Счастья, мира, моя Инна.
Я желаю быть успешной,
Оптимизм всегда беречь.
Будет в жизни пусть побольше
Ярких и приятных встреч.
Оставайся необычной,
Милой, доброй, деловой,
Чуть капризной, фееричной,
Пылкой, дерзкой, неземной.
***
Поздравляю тебя, Инна!
В жизни пусть тебе везёт,
Радость будет длинной-длинной,
Море счастья принесёт.
Пусть не встретятся проблемы
На твоём большом пути,
И во всём ты будешь первой —
Добивайся и расти!
***
Волшебная и нежная Инна,
Пожелать хочу невероятного счастья.
Всегда чтобы любила
И сердечко берегла.
Чтобы расцветала, как цветочек,
Чтобы смеялась, как птенчик,
Чтобы веселилась, как ребенок,
Чтобы не волновалась, как волна.
Чтобы желания все сбылись,
И возле цели руки не опустились.
А знакомые чтобы не обижали,
И только чтоб поддерживали.
Поздравления с Днем ангела Инны: смс
Инна счастье заслужила,
Ну а чтоб счастливой стать,
Я желаю, чтоб решила
Ты надежды не терять.
***
Тебе желаю счастья, Инна,
Любви чудесные картины
Пускай судьба тебе рисует,
И в жизни все прекрасно будет.
***
Сегодня в День Ангела твой
Разлиты в бокалы все вина!
Сестренка, все хвори долой!
С именинами, милая Инна!
***
Инна – как бурный веселый поток,
Звонкая, светлая и озорная!
Сколько ж сокрыто всего между строк –
Чувств и эмоций лавина без края!
Будь, именинница, здрава всегда,
Чтоб тебя щедрая жизнь обласкала,
Чтобы счастливыми были года,
Чтоб никогда ты не унывала!
***
Инночка, с днём ангела тебя,
Пусть щедро наградит тебя судьба,
Пускай любовь тебя окрыляет,
Пускай друзья надёжные окружают.
***
Инна, в сердце ведь не зря
Светит огонечек.
В этот день лишь на тебя
Смотрит ангелочек.
И кидает он с небес
Много, много счастья.
В жизни будет лишь прогресс,
Заблудятся ненастья.
***
Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пожеланья удачи, любви
Вы примите, Инна, от нас,
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.
***
Инночка, с днем Ангела-хранителя -
От тоски зеленой избавителя,
От хандры чудесного спасателя,
Верного, надежного приятеля!
***
Дорогая наша Инна,
Поздравленья принимай,
Каждый новый день всегда ты
Лишь с улыбкою встречай!
***
Поздравляю тебя, Инна,
И желаю для тебя,
Чтобы все печали в жизни
Смыла сильная вода.