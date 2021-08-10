С Днем ангела Ирины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие".

10 августа — день ангела Ирины. В этот день можно поздравить близких и знакомых Ирин с именинами.

Что означает имя Ирина? Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе это имя имеет значение "мир" или "спокойствие".

Когда праздновать День ангела Ирины?

Именины Ирины в 2021 году по православному календарю празднуют 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.

Ирина активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что это бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдроме отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного себе или уже с очень выраженными лидерскими качествами.

Поздравление с Днем ангела Ирины в стихах

Женственная, нежная Ирина —

Умиротворенье и покой

В твоем имени. И нынче, в именины,

Я скажу, как я горжусь тобой.

И еще я напишу о счастье,

Что к тебе обязано прийти,

Ведь не место грустному ненастью

Ни на шаге твоего пути.

***

Порхай ты, Ирочка, как птица,

Успеешь ты остановиться,

Пока же молода — гуляй,

Родных и близких уважай.

Пусть настроение твое

Всегда тепло передает,

Удачи я тебе желаю,

И всей душою поздравляю!

***

Ирине счастья я желаю,

И в именины поздравляю,

Пускай безумно повезет,

Удача рядышком идет,

Ты будь красивой, умной, смелой,

И к целям двигайся умело,

Всегда с достоинством живи,

Пусть сбудутся мечты твои!

***

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравление Ирины в картинках и открытках

Поздравления в день Ирины в прозе

Сегодня день ангела Ирины! Ирина отличается волевым характером, чрезвычайно ответственна, ей свойственно чувство справедливости. Поздравляем с днем ангела столь замечательного человека и желаем ей оставаться такой же прекрасной. Чтобы твой ангел прилетал к тебе чаще, хранил от всех бед и оберегал от несчастий.

***

День ангела сегодня празднует милая девушка, Ирина. Люди с этим именем стараются быть в гармоничных отношениях с собой и окружающими, интеллектуально развиты, начитаны. Оставайся же всегда такой же прекрасной и милой девушкой. Чтобы ты всегда была под крылышком своего ангела-хранителя. Удачи, счастья, молодости и всего самого светлого.

***

Дорогая Ирина, хочу тебя поздравить с великолепным твоим праздником – Днем ангела! Желаю тебе, чтобы под ногами стелился мягкий ковер из удачи и везения, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди, чтобы за спиной оставались теплые и радостные воспоминания, а впереди были перспективные горизонты счастья и успеха.

***

Иришка, сегодня, в твой день ангела хочу от души пожелать жить с ярким светом радости в душе и с доброй верой в чудеса! Милая Ирочка, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен волшебством и магией добра!

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