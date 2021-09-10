С Днем ангела Ивана: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

11 сентября — день ангела Ивана. В этот день можно поздравить близких и знакомых Иванов с именинами.
Что означает имя Иван? Имя Иван происходит от древнеиудейского имени Иоанн и означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".
Когда праздновать День ангела Ивана?
Именины Ивана в 2021 году празднуют: 2, 11, 20, 27, 28 января, 6, 8, 9, 12 и 13 февраля, 9 марта, 2, 9, 11, 12, 24, 27 апреля, 1, 2, 12, 21 мая, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 июня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 июля, 3, 12 августа, 11, 15, 16, 20, 27 сентября, 6 9, 28 октября, 1, 25, 26 ноября, 15, 20, 23 декабря.
Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Его медлительность бывает как вредна, так и полезна. Можно отметить, что в основном именно неспешность и взвешенность Ивана дают ему максимальные дивиденды в жизни. Ивана трудно вывести из себя. Ваня — истинный друг и надежный товарищ.
Обычно Иван очень любит работать руками, но может преуспеть и в умственном труде. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.
В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. С таким мужчиной женщина чувствует себя "как за каменной стеной". Не каждый способен жить с таким человеком рядом, но и Ваня не каждую возьмет в жены. Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.
Поздравления с именинами Ивана в стихах
С днем ангела Ваню поздравить
С тобой мы сегодня спешим,
И честность, и доблесть прославить
Сегодня всем сердцем хотим.
Семья пусть тобою гордится,
И в жизни пускай повезет,
Желаю скорее влюбиться,
Пусть сердце от счастья поет!
***
Иван, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
***
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надёжные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонною всегда судьба.
***
С днём ангела тебя, Иван, поздравить рады,
Пускай исчезнут на твоём пути все преграды,
Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,
Пускай судьба твоя будет самой счастливой.
Пусть все мечты твои сбываются,
Пусть все обиды забываются,
Пусть каждый день приносит вдохновенье,
Пускай отличным будет настроенье.
***
Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.
Поздравление Ивана в картинках и открытках
Поздравления в день Ивана в прозе
Приветствую тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой радоваться.
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Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Иван, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела!
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Уважаемый Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божья". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью отвечаешь. Ваша верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлее. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даришь силу и уют. Так оставайся же таким на долгие-долгие годы! С именинами, дорогой Ваня!