С Днем ангела Ивана: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

11 сентября — день ангела Ивана. В этот день можно поздравить близких и знакомых Иванов с именинами.

Что означает имя Иван? Имя Иван происходит от древнеиудейского имени Иоанн и означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Когда праздновать День ангела Ивана?

Именины Ивана в 2021 году празднуют: 2, 11, 20, 27, 28 января, 6, 8, 9, 12 и 13 февраля, 9 марта, 2, 9, 11, 12, 24, 27 апреля, 1, 2, 12, 21 мая, 1, 7, 9, 11, 15, 23, 26 июня, 7, 11, 13, 14, 16, 25, 31 июля, 3, 12 августа, 11, 15, 16, 20, 27 сентября, 6 9, 28 октября, 1, 25, 26 ноября, 15, 20, 23 декабря.

Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Его медлительность бывает как вредна, так и полезна. Можно отметить, что в основном именно неспешность и взвешенность Ивана дают ему максимальные дивиденды в жизни. Ивана трудно вывести из себя. Ваня — истинный друг и надежный товарищ.

Обычно Иван очень любит работать руками, но может преуспеть и в умственном труде. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. С таким мужчиной женщина чувствует себя "как за каменной стеной". Не каждый способен жить с таким человеком рядом, но и Ваня не каждую возьмет в жены. Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Поздравления с именинами Ивана в стихах

С днем ангела Ваню поздравить

С тобой мы сегодня спешим,

И честность, и доблесть прославить

Сегодня всем сердцем хотим.

Семья пусть тобою гордится,

И в жизни пускай повезет,

Желаю скорее влюбиться,

Пусть сердце от счастья поет!

***

Иван, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

***

С днём ангела тебя, Иван, поздравить рады,

Пускай исчезнут на твоём пути все преграды,

Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,

Пускай судьба твоя будет самой счастливой.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пусть все обиды забываются,

Пусть каждый день приносит вдохновенье,

Пускай отличным будет настроенье.

***

Ты находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

Поздравление Ивана в картинках и открытках

Поздравление Ивана с Днем Ангела

Поздравление Ивана с Днем Ангела

Поздравление Ивана с Днем Ангела

Поздравление Ивана с Днем Ангела

Поздравление Ивана с Днем Ангела

Поздравления в день Ивана в прозе

Приветствую тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой радоваться.

***

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Иван, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела!

***

Уважаемый Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божья". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью отвечаешь. Ваша верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлее. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даришь силу и уют. Так оставайся же таким на долгие-долгие годы! С именинами, дорогой Ваня!

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