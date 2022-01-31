С Днем ангела Кирилла: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Кирилл пришло к нам из Древней Греции и означает "владыка", "господин".

Когда праздновать День ангела Кирилла?

Именины Кирилла 2022 года по православному календарю празднуют: 31 января, 17, 27 февраля, 18, 22, 31 марта, 3, 11 апреля, 11, 17, 23, 24 мая, 3, 22, 30 июня, 22 июля, 15 августа , 19 сентября, 11, 23 октября, 11, 20 ноября, 15 и 21 декабря.

Кирилл в детстве растет довольно послушным мальчиком, легко общающимся со взрослыми. А вот со своими сверстниками ребенку найти общий язык бывает тяжело. Он не дает списывать на контрольных, любит, когда его хвалят учителя. Во взрослом возрасте Кирилл становится столь сильной личностью, что многим людям трудно находиться рядом с мужем. Благодаря целеустремленности быстро растет в карьере.

Поздравления с Днем ангела Кирилла своими словами

Кирилл, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

С Днем Ангела, Кирилл. Пусть твой крылатый защитник защитит тебя от непогоды, от ненужной печали, от глупых идей, от плохих людей, от злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Поздравляю с Днем Ангела тебя, Кирилл. Хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в работе ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

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Дорогой Кирилл. Поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с Днем Ангела. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед в этой жизни и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда исполнена любовью и счастья, да будет невероятное чудо в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе искреннего и настоящего счастья, доброго и неизменного нрава, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого везения, крепкого и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел хранит тебя всю твою жизнь.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл! В День твоего Ангела Кирилла хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

В День Ангела Кирилла хочется пожелать миру и благополучию. Желаю первенства в жизни, удачи на любом жизненном пути. Пусть ясен будет не только этот праздник, но и все твои дни, да радуется твое сердце и дарит близким любовь. Пусть добрый ангел охраняет твой дом от всего зла.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Дорогой Кирилл. Поздравляю с Днем Ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

Поздравления с Днем ангела Кирилла: стихи

Кирилл, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Я Вас, Кирилл, хочу поздравить!

В День Ваших именин Вам пожелать,

Заботы и невзгоды все оставить,

И никогда о них не вспоминать!

Еще желаю Вам сердечной веры

Ведь все хорошее еще произойдет!

На счастье не стояли, чтоб барьеры,

Вас обязательно любовь сама найдет!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, пусть только все хорошее

К тебе сегодня вдруг придет,

Пускай плохое будет — прошлое,

А лучшее лишь только ждет!

Пускай мечты твои сбываются,

Ведь ты же это заслужил,

Пусть только лучшее случается,

Любви, терпения и сил!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

День ангела твой наступает, Кирюша,

И я пожелать тебе, милый, хочу,

Чтоб жизнь с каждым днём становилась всё лучше,

Преграда любая была по плечу.

Пусть радует всё, что тебя окружает,

Успех и удача пребудут с тобой.

Твой ангел тебя ни на миг не бросает

И беды отводит незримой рукой.

***

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя «Повелитель».

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Именины, брат Кирилл!

Поздравляю, братец милый!

И кричу, что хватит сил —

Что ты лучший, брат любимый!

Пусть все будет расчудесно!

Пусть мечты приходят в явь!

Ты ведь лучший, если честно,

Отрицания оставь!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

Пусть будет тебе и легко, и спокойно,

Чтоб много красивых мгновений прожить.

Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,

Желаю надеяться, верить, любить!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил —

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Поздравления с Днем ангела Кирилла: смс

С Именинами Кирилл!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Солнечное имя,

Солнечный зайчик.

С именинами, Кирилл,

Милый мой мальчик.

Пусть твою удачу не закроют тучи,

А в сердце всегда живет счастья лучик.

Пусть сбываются твои

Смелые мечты.

Желаю, чтобы был здоровым

И успешным ты!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Именины — особая дата.

Этот праздник ни с чем не сравним.

В этот день адресуем Кириллу

Пожелания успехов и сил!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Именинника Кирилла

Мы поздравляем с праздником!

Желаем, чтоб мечта манила,

Невзгоды стереть ластиком!

И хоть сменились нравы:

Но греки были правы!

Ты у нас такой один —

Кирилл — он жизни господин!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Именины у Кирилла

На исходе января.

Отмечать их нету силы,

Откровенно говоря.

Но мужайтесь. Невзирая

На сверхдолгий праздник,

Мы Кирилла поздравляем.

Будь здоров, проказник!

***

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: «Милый!»

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, поздравляю тебя с именинами и…

Желаю здоровья — так часто его не хватает!

Веселья желаю — оно никогда не мешает!

Удачи желаю — она ведь приходит нечасто!

И просто желаю огромного личного счастья!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Пусть в этот светлый праздник

Сбываются мечты.

Пускай во всех компаниях

Душою будешь ты!



Тебе, Кирилл, желаю

Добра, здоровья, счастья.

Пусть от тебя отступят

Все грозы и несчастья.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

Его зовут Кирилл,

Очень добр, очень мил,

И поможет, и подскажет,

И направит, и расскажет.



Будь здоровым, дорогой,

Тебе удач гору с лихвой,

Будь же стойким на пути,

И к вершине полети.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

***

С праздничком тебя, Кирилл!

Здоров будь, счастлив, полон сил,

Не заморачивайся смыслом,

Но все старайся брать от жизни.