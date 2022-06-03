С Днем ангела Константина: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Константина: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Константин происходит из латинского языка и означает "устойчивый", "постоянный".

Когда именины у Константина?

Именины Константина 2022 года по православному календарю празднуют: 8 января, 27 февраля, 18 и 19 марта, 24 мая, 3, 11, 15, 18, 21 июня, 8, 14, 16 июля, 11, 17 августа, 16 сентября, 2, 15 октября, 4, 23, 27 ноября, 11 декабря.

С детства Константин любит все необычное и красивое, его привлекают неординарные вещи и люди. Это непостоянная личность, отличающаяся целеустремленностью, напористостью. Для него нет общепринятых авторитетов, о каждой ситуации парень обязательно составляет свое собственное мнение.

Во взрослом возрасте становится сентиментальным, импульсивным. Способен на смелые поступки, хотя обдумывать их будет довольно долго. Отличается уязвимостью и скромностью.

Поздравления с Днем ангела Константина своими словами

С днем ангела Константина: в прозе / Фото: Pexels

С Днем ангела тебя Константин, со светлым днем. Сегодня славим мы его, и пусть во всем убережет тебя, спасет. Да будет море счастья, улыбок теплых, дней в году погожих, и новостей только добрых и светлых!

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Не просто поместить эмоции и чувства в пару строчек. Мы собрали для вас варианты трогательных поздравлений с днем ​​ангела Константина своими словами до слез, которые помогут сделать это красиво и от чистого сердца. Вы точно найдете нужные слова.

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Поздравляю тебя Константин с днем ​​ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и исполнятся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди

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Доброму Ангелу венец, а Вам Константин крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

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Константин! Прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!

Поздравления с Днем ангела Константина: стихи

Костя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.

***

Константин, поздравляю Вас с праздником!

Чтоб любимы Вы были и счастливы,

Пропадет навсегда пусть отчаяние,

И чтоб грусть никогда не встречали Вы!

Пусть исполнятся Ваши мечтания,

Чтоб желанными были свидания!

Пусть успех и удача в содружестве

Помогают, когда это нужно Вам!

***

Хочу тебе я пожелать

Преград совсем не испытать,

Везенья много — от души,

Ты, Костя, счастлив быть спеши!

Ты знай — мечты не за горами,

Чтоб не остались лишь мечтами,

Ты их стремись осуществлять

И поскорее исполнять.

***

Костя, помни об одном —

Счастлив тот, чей светлый дом,

Угощением встречает,

В праздник гостя ожидает.

Не печалься. Не грусти.

Ты обиды все прости,

Знай — сегодня повезет,

Ведь тебя лишь счастье ждет!

Поздравления с Днем ангела Константина: смс

День ангела сегодня у тебя Константин с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!!!

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Константин, поздравляю с Днем Ангела. Пусть ваш ангел сопровождает вас всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

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Константин, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Боже!

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Константин, с Днем Ангела! Пусть от тебя он никогда не улетает и помогает всегда и во всем!

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Тук-тук! Это твой ангел Константин принес на своих крылышках поздравления для тебя с именинами!

День ангела Константина: картинки на украинском

С днем ангела Константина / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Константина / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Константина / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Константина / Фото: ТСН.ua