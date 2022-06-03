С Днем ангела Константина: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Константин происходит из латинского языка и означает "устойчивый", "постоянный".
Когда именины у Константина?
Именины Константина 2022 года по православному календарю празднуют: 8 января, 27 февраля, 18 и 19 марта, 24 мая, 3, 11, 15, 18, 21 июня, 8, 14, 16 июля, 11, 17 августа, 16 сентября, 2, 15 октября, 4, 23, 27 ноября, 11 декабря.
С детства Константин любит все необычное и красивое, его привлекают неординарные вещи и люди. Это непостоянная личность, отличающаяся целеустремленностью, напористостью. Для него нет общепринятых авторитетов, о каждой ситуации парень обязательно составляет свое собственное мнение.
Во взрослом возрасте становится сентиментальным, импульсивным. Способен на смелые поступки, хотя обдумывать их будет довольно долго. Отличается уязвимостью и скромностью.
Поздравления с Днем ангела Константина своими словами
С Днем ангела тебя Константин, со светлым днем. Сегодня славим мы его, и пусть во всем убережет тебя, спасет. Да будет море счастья, улыбок теплых, дней в году погожих, и новостей только добрых и светлых!
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Не просто поместить эмоции и чувства в пару строчек. Мы собрали для вас варианты трогательных поздравлений с днем ангела Константина своими словами до слез, которые помогут сделать это красиво и от чистого сердца. Вы точно найдете нужные слова.
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Поздравляю тебя Константин с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и исполнятся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди
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Доброму Ангелу венец, а Вам Константин крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
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Константин! Прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами! Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!
Поздравления с Днем ангела Константина: стихи
Костя, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
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Я милому желаю Косте
На праздник светлый именин,
Чтоб счастье хаживало в гости,
И был ты ангелом храним.
Пусть сбудутся мечты, желанья,
Успех поднимет в небеса.
Исчезнут разочарованья,
И заискрится смех в глазах.
***
Константин, поздравляю Вас с праздником!
Чтоб любимы Вы были и счастливы,
Пропадет навсегда пусть отчаяние,
И чтоб грусть никогда не встречали Вы!
Пусть исполнятся Ваши мечтания,
Чтоб желанными были свидания!
Пусть успех и удача в содружестве
Помогают, когда это нужно Вам!
***
Хочу тебе я пожелать
Преград совсем не испытать,
Везенья много — от души,
Ты, Костя, счастлив быть спеши!
Ты знай — мечты не за горами,
Чтоб не остались лишь мечтами,
Ты их стремись осуществлять
И поскорее исполнять.
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Костя, помни об одном —
Счастлив тот, чей светлый дом,
Угощением встречает,
В праздник гостя ожидает.
Не печалься. Не грусти.
Ты обиды все прости,
Знай — сегодня повезет,
Ведь тебя лишь счастье ждет!
Поздравления с Днем ангела Константина: смс
День ангела сегодня у тебя Константин с этим праздником я поздравляю! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!!!
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Константин, поздравляю с Днем Ангела. Пусть ваш ангел сопровождает вас всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Константин, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Боже!
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Константин, с Днем Ангела! Пусть от тебя он никогда не улетает и помогает всегда и во всем!
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Тук-тук! Это твой ангел Константин принес на своих крылышках поздравления для тебя с именинами!