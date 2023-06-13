С Днем ангела Кристины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Кристины?

Именины Кристины в 2023 году по православному календарю празднуют: 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 и 18 августа.

С детства Кристина отличается спокойным и жизнерадостным характером. Очень подвижная девочка, которая всегда с особенной чувствительностью относится к другим людям. Во взрослом возрасте становится женщиной с достаточно жестким характером. Ее ключевой чертой является наблюдательность. Она подвижна, сообразительна и целенаправленна.

Поздравление с Днем ангела Кристины своими словами

Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

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С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!

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Желаю тебе, Христина, идти к своей цели, легко преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой по жизненному пути.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его краснеть за тебя.

***

Дорогая моя подруга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда рядом. Хочу в этот праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

Поздравления с Днем ангела Кристины: стихи

Кристина – с именинами!

С днем ангела, родная!

Кристина – «христианка» — имя обозначает!

День ангела сегодня твой – великий светлый праздник!

И пожелать тебе хотим – ты не грусти напрасно.

Ты так мила всегда, красива

Так будь прекрасна в именины

Чтоб было отличным настроение

Удачи, радости, везения

Хотим тебя поздравить дружно

Кристина, ты же просто душка!

***

Кристина, с праздником темя!

В день именин, желаем счастья

Будь рада жизни и светла!

Пусть все невзгоды и ненастья,

Отходят дальше от тебя!

Пусть жизнь кипит, бурлит и плещет,

А милый дом, богат и сыт.

Пусть радостью волна трепещет,

И каждый день волнует пыл.

Пусть жизнь идёт, как ты желаешь,

И все мечты исполни в раз!

И красота, как ожидаешь,

Пусть не проходит никогда!

***

С днем ангела, Кристина!

Любовь и нежность, радость, счастье,

Желаем видеть каждый день.

И пусть невзгоды и ненастья,

Обходят стороной теперь.

Пусть ангел жизни кружит рядом,

Оберегая и храня.

И обводя любимым взглядом,

Всечастно бережёт тебя.

Любовь пусть будет рядом вечно

И как бы ни слепа она,

Пусть только там стреляет в сердце,

Где есть любовь и красота!

***

Сегодня праздник – именины!

С днем ангела тебя, Кристин!

Желаем радости и счастья

Чтобы ангел всегда хранил.

День ангела, прекрасный праздник!

И каждый хочет быть любим.

Поэтому, мы здесь собрались,

И принесли дары свои.

Желаем быть счастливой в жизни,

Любить и быть любимой тем,

Кто оценил любовь и нежность,

И хочет быть незаменим.

***

У прекраснейшей Кристины,

Вдруг случились именины.

Пожелать пора веселья,

И крепчайшего здоровья.

Аристократкой рождена,

Фигурой дивно сложена.

Внимательна и добродушна,

Весьма мила, в семье послушна.

Пусть сбудутся твои желания,

Пускай придет к тебе признание.

Судьба подарит только счастье,

Любви безоблачное царство.

Поздравления с Днем ангела Кристины: смс

Пусть каждый твой день будет похож на чудо,

А судьба да будет безгранично счастлива,

Пусть исполнятся все мечты и замысли все,

И все в жизни будет на высоте!

***

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела, Кристинка,

Прими приветствие!

***

В День Ангела, Кристина, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя оберегает Бог!

***

Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,

С Днем Ангела, Кристина, моя добрая и милая,

Да будет радость в твоей душе,

И больше всего – чтобы ты была счастлива!

***

Сегодня наступили именины

У Кристины, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

День ангела Кристины: картинки на украинском

С днем ангела Кристины / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Кристины / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Кристины / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Кристины / Фото: ТСН.ua