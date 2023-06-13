С Днем ангела Кристины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Кристина происходит от латинского имени Christianus, что переводится как "христианка".
Когда именины у Кристины?
Именины Кристины в 2023 году по православному календарю празднуют: 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 и 18 августа.
С детства Кристина отличается спокойным и жизнерадостным характером. Очень подвижная девочка, которая всегда с особенной чувствительностью относится к другим людям. Во взрослом возрасте становится женщиной с достаточно жестким характером. Ее ключевой чертой является наблюдательность. Она подвижна, сообразительна и целенаправленна.
Поздравление с Днем ангела Кристины своими словами
Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!
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Желаю тебе, Христина, идти к своей цели, легко преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой по жизненному пути.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его краснеть за тебя.
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Дорогая моя подруга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда рядом. Хочу в этот праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
Поздравления с Днем ангела Кристины: стихи
Кристина – с именинами!
С днем ангела, родная!
Кристина – «христианка» — имя обозначает!
День ангела сегодня твой – великий светлый праздник!
И пожелать тебе хотим – ты не грусти напрасно.
Ты так мила всегда, красива
Так будь прекрасна в именины
Чтоб было отличным настроение
Удачи, радости, везения
Хотим тебя поздравить дружно
Кристина, ты же просто душка!
***
Кристина, с праздником темя!
В день именин, желаем счастья
Будь рада жизни и светла!
Пусть все невзгоды и ненастья,
Отходят дальше от тебя!
Пусть жизнь кипит, бурлит и плещет,
А милый дом, богат и сыт.
Пусть радостью волна трепещет,
И каждый день волнует пыл.
Пусть жизнь идёт, как ты желаешь,
И все мечты исполни в раз!
И красота, как ожидаешь,
Пусть не проходит никогда!
***
С днем ангела, Кристина!
Любовь и нежность, радость, счастье,
Желаем видеть каждый день.
И пусть невзгоды и ненастья,
Обходят стороной теперь.
Пусть ангел жизни кружит рядом,
Оберегая и храня.
И обводя любимым взглядом,
Всечастно бережёт тебя.
Любовь пусть будет рядом вечно
И как бы ни слепа она,
Пусть только там стреляет в сердце,
Где есть любовь и красота!
***
Сегодня праздник – именины!
С днем ангела тебя, Кристин!
Желаем радости и счастья
Чтобы ангел всегда хранил.
День ангела, прекрасный праздник!
И каждый хочет быть любим.
Поэтому, мы здесь собрались,
И принесли дары свои.
Желаем быть счастливой в жизни,
Любить и быть любимой тем,
Кто оценил любовь и нежность,
И хочет быть незаменим.
***
У прекраснейшей Кристины,
Вдруг случились именины.
Пожелать пора веселья,
И крепчайшего здоровья.
Аристократкой рождена,
Фигурой дивно сложена.
Внимательна и добродушна,
Весьма мила, в семье послушна.
Пусть сбудутся твои желания,
Пускай придет к тебе признание.
Судьба подарит только счастье,
Любви безоблачное царство.
Поздравления с Днем ангела Кристины: смс
Пусть каждый твой день будет похож на чудо,
А судьба да будет безгранично счастлива,
Пусть исполнятся все мечты и замысли все,
И все в жизни будет на высоте!
***
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела, Кристинка,
Прими приветствие!
***
В День Ангела, Кристина, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя оберегает Бог!
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела, Кристина, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты была счастлива!
***
Сегодня наступили именины
У Кристины, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.