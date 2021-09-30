С Днем ангела Любови: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Любови: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Любови. В этот день можно поздравить близких и знакомых Любовей с именинами.

Что означает имя Любовь?

Имя Любовь — необычное, во время переноса с греческого языка оно было перенесено не фонетически, а по содержанию. В греческом языке имя Любовь (Ἀγάπη/Агапе) и слово любовь так же идентичны. Лингвистами называют такой перенос из одного языка в другой— калькирование. То есть значение имени Любовь — "любовь".

Для носителей имени Любовь характерными чертами можно назвать достаточно выраженный эгоизм и целеустремленность. Она часто пренебрегает отношениями с окружающими ради достижении цели. При этом для Любови характерные проявления меланхолии и некоторой усталости. Она не любит людей, но любит быть в центре внимания, поэтому ей нравятся шумные вечеринки. Близких друзей у Любови почти нет, а вот товарищей по веселому времяпрепровождению хоть отбавляй.

Когда праздновать День ангела Любови?

Именины Любови в 2021 году по православному календарю празднуют один раз в год — 30 сентября.

Поздравления с именинами Любови в стихах

С днем ангела Любаша!

Будь радостной всегда.

Пусть всё тебе дается

Легко и без труда.



Гармонии и счастья,

Любви, здоровья, сил.

Чтоб каждый Божий день тебе

Удачу приносил!

***

Тебя с днем ангела, Любовь!

Пускай исполнятся мечты,

Всегда кипит от счастья кровь,

Жизнь дарит больше теплоты.



Объятия близких и добро

Пусть согревают каждый миг,

Чтобы во всем тебе везло —

Всегда, вообще в делах любых!

***

Желаю Любови в День ангела,

Чтоб счастье судьбой твоей правило,

Не было сплетен и горести,

Мечты исполнялись все в точности!



Пусть ангел от бед, обязательно,

Тебя сберегает старательно,

И с встречами добрыми, теплыми

Любви будет много накоплено!

***

Любовь, с днем Ангела!

Пусть хранит тебя Бог,

Чтобы никогда не плакала,

В душе любви жил огонек!



Будь сердцем честна и открыта,

Верной себе, волей сильна!

Пусть все двери будут открыты,

Чтобы мечту осуществить смогла!

Поздравления Любови в картинках и открытках

Поздравления в день Любови в прозе

Поздравляю с Днем ангела, Любовь! Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, в душе поселится тёплый огонёк, который будет согревать не только внутри, но и снаружи!

***

Поздравляю с Днем ангела, Любовь! Желаю, чтобы в доме, душе и семье всегда было комфортно, уютно и душевно. Пусть все препятствия остаются позади, а в будущем будет только добро, счастье и поддержка!

***

С Днем ангела, Любовь! Пусть берегут тебя небеса всегда, а счастье будет сидеть на твоем плече. Пусть судьба окружает тебя лишь светлыми людьми, такими же как ты сама. Оставайся прекрасной и доброй, отзывчивой и милосердной.

***

Поздравляю с Днем ангела такого прекрасного человека! Любочка, будь всегда в приподнятом настроении, отличном финансовом положении, в духовном равновесии и просто безмерном счастье каждый день!

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