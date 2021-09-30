С Днем ангела Любови: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Любови. В этот день можно поздравить близких и знакомых Любовей с именинами.
Что означает имя Любовь?
Имя Любовь — необычное, во время переноса с греческого языка оно было перенесено не фонетически, а по содержанию. В греческом языке имя Любовь (Ἀγάπη/Агапе) и слово любовь так же идентичны. Лингвистами называют такой перенос из одного языка в другой— калькирование. То есть значение имени Любовь — "любовь".
Для носителей имени Любовь характерными чертами можно назвать достаточно выраженный эгоизм и целеустремленность. Она часто пренебрегает отношениями с окружающими ради достижении цели. При этом для Любови характерные проявления меланхолии и некоторой усталости. Она не любит людей, но любит быть в центре внимания, поэтому ей нравятся шумные вечеринки. Близких друзей у Любови почти нет, а вот товарищей по веселому времяпрепровождению хоть отбавляй.
Когда праздновать День ангела Любови?
Именины Любови в 2021 году по православному календарю празднуют один раз в год — 30 сентября.
Поздравления с именинами Любови в стихах
С днем ангела Любаша!
Будь радостной всегда.
Пусть всё тебе дается
Легко и без труда.
Гармонии и счастья,
Любви, здоровья, сил.
Чтоб каждый Божий день тебе
Удачу приносил!
***
Тебя с днем ангела, Любовь!
Пускай исполнятся мечты,
Всегда кипит от счастья кровь,
Жизнь дарит больше теплоты.
Объятия близких и добро
Пусть согревают каждый миг,
Чтобы во всем тебе везло —
Всегда, вообще в делах любых!
***
Желаю Любови в День ангела,
Чтоб счастье судьбой твоей правило,
Не было сплетен и горести,
Мечты исполнялись все в точности!
Пусть ангел от бед, обязательно,
Тебя сберегает старательно,
И с встречами добрыми, теплыми
Любви будет много накоплено!
***
Любовь, с днем Ангела!
Пусть хранит тебя Бог,
Чтобы никогда не плакала,
В душе любви жил огонек!
Будь сердцем честна и открыта,
Верной себе, волей сильна!
Пусть все двери будут открыты,
Чтобы мечту осуществить смогла!
Поздравления Любови в картинках и открытках
Поздравления в день Любови в прозе
Поздравляю с Днем ангела, Любовь! Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, в душе поселится тёплый огонёк, который будет согревать не только внутри, но и снаружи!
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Поздравляю с Днем ангела, Любовь! Желаю, чтобы в доме, душе и семье всегда было комфортно, уютно и душевно. Пусть все препятствия остаются позади, а в будущем будет только добро, счастье и поддержка!
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С Днем ангела, Любовь! Пусть берегут тебя небеса всегда, а счастье будет сидеть на твоем плече. Пусть судьба окружает тебя лишь светлыми людьми, такими же как ты сама. Оставайся прекрасной и доброй, отзывчивой и милосердной.
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Поздравляю с Днем ангела такого прекрасного человека! Любочка, будь всегда в приподнятом настроении, отличном финансовом положении, в духовном равновесии и просто безмерном счастье каждый день!
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