С Днем ангела Людмилы: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

28 сентября — день ангела Людмилы. В этот день можно поздравить близких и знакомых Людмил с именинами.
Что означает имя Людмила?
Лингвисты утверждают, что Людмила — это имя славянского происхождения. Считается, что значение имени Людмила — "Милая людям".
У Людмилы еще с детства сочетаются такие разные характеристики, это притягивает к ней людей. Она и темпераментная, и практичная одновременно. Людмила обладает обаянием и легко располагает к себе людей. Она наделена большой внутренней энергией, и это видят многие окружающие. Для Людмилы важны внешние атрибуты успеха. Она делает много поступков для общественного признания, а не от чистого сердца. После рождения детей становится более женственной.
Когда праздновать День ангела Людмилы?
Именины Людмилы отмечаются 8 июля, 28, 29 сентября.
Поздравления с днем рождения Людмилы в стихах
Будь счастливою, Людмила,
Никогда не унывай,
Люда, значит, "людям мила",
Это правда, просто знай!
Пусть с тобою будут рядом —
Твой любимый и друзья,
И с улыбкой, нежным взглядом,
Поздравляют все любя!
Будь здоровою и сильной,
Самой четкой, озорной,
Самой нежной и красивой,
Оставайся молодой!
***
Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.
Чтобы счастье в дверь стучалось
Каждый день без выходных,
И мечты всегда сбывались,
В планах повезло любых!
***
Тебя, Людмила, поздравляю!
Ты, словно ранняя заря.
И люди милой называют
Тебя, поверь, совсем не зря.
Ты добротой своей душевной
Нам ласку даришь и тепло,
И утро новое встречая,
Ты улыбаешься светло.
Любви, добра тебе желаю
И исполнения мечты,
Мир через сердце пропуская,
Чтобы была счастливой ты.
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты так красива!
Будь умна и весела,
С днем рождения тебя!
Пусть подарки дарят чаще,
Настроение будет ярче,
Пусть сбываются мечты,
Будет праздник там где ты!
Поздравление Людмилы в картинках и открытках
Поздравления в день Людмилы в прозе
Пусть ангел-хранитель поможет тебе быть собой, реализовать свой потенциал, достичь поставленных целей, покорить вершины. Пусть подъемов будет больше, чем падений. И чтобы ты всегда чувствовала рядом дыхание твоего ангела.
***
Ты людям мила, так и имя твое Людмила. Ты Богом сохранена, так и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добра, так и в окружении хороших друзей. Ты умеешь радоваться, поэтому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же прекрасной, доброй, красивой и всеми нами любимой.
***
Дорога Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, отзывчивой, искренней, красивой и восхитительной. Любви, Южного тепла души, Изобилия, Мира, игривое настроение, Легких путей к мечтам, ангельского терпения и вдохновения!
***
Поздравляю тебя, Людмила. Желаю прекрасной жизни в лучах доброты и надежды. Желаю искренней любви близких людей. Желаю настоящего женского счастья и больших амбиций. Желаю добиваться успехов во всем, за что бы ты ни взялась. Людмила, будь всегда такой открытой, веселой, мечтательной, очаровательной и изящной.
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