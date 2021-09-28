С Днем ангела Людмилы: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

28 сентября — день ангела Людмилы. В этот день можно поздравить близких и знакомых Людмил с именинами.

Что означает имя Людмила?

Лингвисты утверждают, что Людмила — это имя славянского происхождения. Считается, что значение имени Людмила — "Милая людям".

У Людмилы еще с детства сочетаются такие разные характеристики, это притягивает к ней людей. Она и темпераментная, и практичная одновременно. Людмила обладает обаянием и легко располагает к себе людей. Она наделена большой внутренней энергией, и это видят многие окружающие. Для Людмилы важны внешние атрибуты успеха. Она делает много поступков для общественного признания, а не от чистого сердца. После рождения детей становится более женственной.

Когда праздновать День ангела Людмилы?

Именины Людмилы отмечаются 8 июля, 28, 29 сентября.

Поздравления с днем рождения Людмилы в стихах

Будь счастливою, Людмила,

Никогда не унывай,

Люда, значит, "людям мила",

Это правда, просто знай!



Пусть с тобою будут рядом —

Твой любимый и друзья,

И с улыбкой, нежным взглядом,

Поздравляют все любя!



Будь здоровою и сильной,

Самой четкой, озорной,

Самой нежной и красивой,

Оставайся молодой!

***

Я тебе желаю, Люда,

Преуспеть во всех делах,

В жизни радости и чуда,

Блеска пылкого в глазах.



Чтобы счастье в дверь стучалось

Каждый день без выходных,

И мечты всегда сбывались,

В планах повезло любых!

***

Тебя, Людмила, поздравляю!

Ты, словно ранняя заря.

И люди милой называют

Тебя, поверь, совсем не зря.



Ты добротой своей душевной

Нам ласку даришь и тепло,

И утро новое встречая,

Ты улыбаешься светло.



Любви, добра тебе желаю

И исполнения мечты,

Мир через сердце пропуская,

Чтобы была счастливой ты.

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты так красива!

Будь умна и весела,

С днем рождения тебя!



Пусть подарки дарят чаще,

Настроение будет ярче,

Пусть сбываются мечты,

Будет праздник там где ты!

Поздравление Людмилы в картинках и открытках

Поздравления в день Людмилы в прозе

Пусть ангел-хранитель поможет тебе быть собой, реализовать свой потенциал, достичь поставленных целей, покорить вершины. Пусть подъемов будет больше, чем падений. И чтобы ты всегда чувствовала рядом дыхание твоего ангела.

***

Ты людям мила, так и имя твое Людмила. Ты Богом сохранена, так и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добра, так и в окружении хороших друзей. Ты умеешь радоваться, поэтому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же прекрасной, доброй, красивой и всеми нами любимой.

***

Дорога Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, отзывчивой, искренней, красивой и восхитительной. Любви, Южного тепла души, Изобилия, Мира, игривое настроение, Легких путей к мечтам, ангельского терпения и вдохновения!

***

Поздравляю тебя, Людмила. Желаю прекрасной жизни в лучах доброты и надежды. Желаю искренней любви близких людей. Желаю настоящего женского счастья и больших амбиций. Желаю добиваться успехов во всем, за что бы ты ни взялась. Людмила, будь всегда такой открытой, веселой, мечтательной, очаровательной и изящной.

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