С Днем ангела Марии: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

20 сентября — день ангела Марии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Марий с днем рождения.

Значение и происхождение имени Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Формы имени Мария

Маша, Машуня, Маричка, Маня, Мура, Маша, Мариша, Марика, Мара, Маруся, Муся, Мася, Маняша.

Мария — характер и судьба

Мария в детстве

Девочка с именем Маша растет внешне спокойным и уравновешенным ребенком. Ее повышенная эмоциональность скрыта от посторонних глаз и редко выплескивается наружу. Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

Взрослая жизнь Марии

Если попытаться кратко охарактеризовать Марию, то в первую очередь надо сказать о ее теплоте и чуткости. Она обладает редким даром самопожертвования, ее сопереживание чужим проблемам носит почти сверхъестественный характер. Мария обладает прекрасной интуицией, что часто помогает ей в жизни.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе. С учетом того, что она преуспевает почти везде, ее поиск любимого дела вполне обоснован. Еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу нельзя назвать карьеристкой и она скорее пожертвует карьерой ради внутреннего комфорта. Еще про Машу можно сказать, что она трудолюбивая.

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Любовь, сексуальность, брак

Семья для Маши — это главное в жизни. К этому она приходит не сразу и в юности от нее такого не ожидают. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно. Очень любит своих детей и обожает семейные вечера. Мария любит принимать гостей у себя дома, а вот саму ездить в гости ее не тянет.

Совместимость имени Мария с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Марии с именами: Александр, Алексей, Максим, Сергей, Роман, Павел.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Марии с именами: Андрей, Артем, Владислав, Евгений, Игорь.

Именины Марии

Именины Марии 2021 по православному календарю празднуют 19, 25 и 28 февраля; 2, 14, 16 и 25 апреля; 17 мая; 5, 11, 15, 17, 20, 22 и 24 июня; 2 и 25 июля; 4, 22 и 24 августа; 28 сентября; 11 ноября.

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