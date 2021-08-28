С Днем ангела Марии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

28 августа можно поздравить знакомых Марий с именинами.

28 августа — День ангела Марии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Марий с именинами.

Что означает имя Мария? Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Когда праздновать День ангела Марии?

Именины Марии в 2021 году по православному календарю празднуют 8 января, 19, 25, 26 февраля, 31 марта, 14 апреля, 20 и 22 июня, 4 и 28 августа, 11 ноября.

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Поздравления с именинами Марии в стихах

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!



Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

***

Маша, Машенька, Мария,

Поздравляем мы тебя,

И желаем море счастья,

Жить с удачей и любя.



Чтобы радость и веселье

Были спутником твоим,

Понимали настроение,

И исполнили мечты.



Пусть здоровье в теле, бодрость

Не уходят никуда,

Молодость твоя и скромность

Пусть сопутствуют всегда.

***

С праздником тебя, Мария!

Пускай захватит эйфория,

Веселье, счастье и успех,

Сопровождает звонкий смех.



Пусть ангелы вокруг летают,

Пусть твою душу охраняют.

И красоту пусть берегут,

Тебе лишь радости несут.



Желаю жизни сладкой, вкусной,

Судьбы прекрасной и искусной.

Ты — совершенство, это знай,

Словно звезда всегда блистай.

***

Твой день сегодня, милая Мария!

Будь королевой и повелевай,

Пусть небеса сияют голубые,

Наполненные солнцем через край!



Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,

И будут в нем добро и чудеса,

Пусть умиленьем, радостью и лаской

Сияют твои ясные глаза!

***

Дорогая наша Маша,

Пожелать хотим тебе

Чтобы стала еще краше,

И счастливее в судьбе!



Пусть любовь тебя закружит,

В пламя страсти окунёт,

Комплиментами завьюжит,

Поцелуями прижмет.



Чтоб игривая улыбка

Не сникала никогда,

Сладкой ягодкой клубникой

Чтобы жизнь твоя была!

Поздравления Марии в картинках и открытках

Поздравления в день Марии в прозе

Дорога Мария, от всей души тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, отличного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и истинного счастья!

***

Поздравляю тебя, Мария! Желаю никогда не отчаиваться и не унывать. Желаю всегда быть мудрой, доброй, искренней, красивой. Пусть внутри тебя бушует океан прекрасных идей и светлых мыслей. Пусть вокруг тебя будут хорошие люди и большие возможности. Слушай свое сердце, верь в свою мечту, даруй улыбку близким и наполняет жизнь любовью!

***

Поздравляю, Мария. Желаю светлых полос в жизни и ярких лучей радости. Желаю добрых людей на пути и верных друзей. Пусть каждый твой день будет веселым и радужным. Пусть каждый миг будет особенной и интересной. Желаю тебе счастья, любви, удачи и душевного тепла. Желаю и выглядеть, и жить роскошно!

***

Мария, поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была удивительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

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