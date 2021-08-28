С Днем ангела Марии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

28 августа можно поздравить знакомых Марий с именинами.
28 августа — День ангела Марии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Марий с именинами.
Что означает имя Мария? Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".
Когда праздновать День ангела Марии?
Именины Марии в 2021 году по православному календарю празднуют 8 января, 19, 25, 26 февраля, 31 марта, 14 апреля, 20 и 22 июня, 4 и 28 августа, 11 ноября.
Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.
В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.
Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.
Поздравления с именинами Марии в стихах
Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!
***
Маша, Машенька, Мария,
Поздравляем мы тебя,
И желаем море счастья,
Жить с удачей и любя.
Чтобы радость и веселье
Были спутником твоим,
Понимали настроение,
И исполнили мечты.
Пусть здоровье в теле, бодрость
Не уходят никуда,
Молодость твоя и скромность
Пусть сопутствуют всегда.
***
С праздником тебя, Мария!
Пускай захватит эйфория,
Веселье, счастье и успех,
Сопровождает звонкий смех.
Пусть ангелы вокруг летают,
Пусть твою душу охраняют.
И красоту пусть берегут,
Тебе лишь радости несут.
Желаю жизни сладкой, вкусной,
Судьбы прекрасной и искусной.
Ты — совершенство, это знай,
Словно звезда всегда блистай.
***
Твой день сегодня, милая Мария!
Будь королевой и повелевай,
Пусть небеса сияют голубые,
Наполненные солнцем через край!
Пусть день рожденья твой пройдет, как в сказке,
И будут в нем добро и чудеса,
Пусть умиленьем, радостью и лаской
Сияют твои ясные глаза!
***
Дорогая наша Маша,
Пожелать хотим тебе
Чтобы стала еще краше,
И счастливее в судьбе!
Пусть любовь тебя закружит,
В пламя страсти окунёт,
Комплиментами завьюжит,
Поцелуями прижмет.
Чтоб игривая улыбка
Не сникала никогда,
Сладкой ягодкой клубникой
Чтобы жизнь твоя была!
Поздравления Марии в картинках и открытках
Поздравления в день Марии в прозе
Дорога Мария, от всей души тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, отличного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и истинного счастья!
***
Поздравляю тебя, Мария! Желаю никогда не отчаиваться и не унывать. Желаю всегда быть мудрой, доброй, искренней, красивой. Пусть внутри тебя бушует океан прекрасных идей и светлых мыслей. Пусть вокруг тебя будут хорошие люди и большие возможности. Слушай свое сердце, верь в свою мечту, даруй улыбку близким и наполняет жизнь любовью!
***
Поздравляю, Мария. Желаю светлых полос в жизни и ярких лучей радости. Желаю добрых людей на пути и верных друзей. Пусть каждый твой день будет веселым и радужным. Пусть каждый миг будет особенной и интересной. Желаю тебе счастья, любви, удачи и душевного тепла. Желаю и выглядеть, и жить роскошно!
***
Мария, поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была удивительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!
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