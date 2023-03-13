С Днем ангела Марины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Марина происходит от латинского слова "marinus" и означает "морская".
Когда именины у Марины?
Именины Марины 2023 по православному календарю празднуют: 13 марта и 30 июля.
С детства Марина знает себе цену и осознает свою красоту. Иногда может иметь немного завышенную самооценку. Во взрослом возрасте начинает ценить внимание, любит слушать комплимент. В браке всегда ценит верность.
Поздравление с Днем ангела Марины проза и стихи
Милая наша Мариночка! Желаем тебе радужных дней и прекрасного настроения. Пусть счастье, восхищение и улыбка никогда не покидают тебя. Живи весело и с оптимизмом смотри на мир. Не пускай в свое сердце невзгоды, печаль и тоску. Пусть в твоей душе всегда поет весна и журчат ручьи. С днем ангела!
***
Марина, дорогая,
С днем ангела тебя!
Тебе я пожелаю
Здоровья и тепла,
Сердечного покоя,
Душевной красоты,
Прохлады летним зноем,
Чтоб сбылись все мечты.
***
Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю тебе жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пусть каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбывшихся желаниях. Люби, надейся и вер, и все, что задумала, обязательно сбудется.
***
Марина, с днем ангела тебя,
Пусть небеса даруют счастье,
И обнимают лишь любя,
Отводит жизнь всегда ненастье.
Пусть улыбка будет освещать
Путь, который приведет к успеху,
Родных тебе вовеки не терять,
Чтоб оставалось место всегда смеху.
***
Мариночка, прими мои поздравления, а заодно и пожелание огромного и бурного, как море, счастья! Марина, пусть твое сердце верит в чудеса. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события. Пусть в твою сторону дует только Добрый Ветер лучших перемен!
***
С днем ангела поздравляю тебя я, Марина,
Желаю любимой всегда тебе быть,
Чувствовать приток серотонина,
А про горе и невзгоды позабыть.
Жизнь тебя всегда пусть удивляет,
Чудесам чтоб место было в ней,
Горе путь домой к тебе не знает,
А к победам ты идешь смелей.
***
Дорогая Марина, позволь поздравить тебя сегодня, в этот прекрасный день! В честь праздника хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой даже самой удивительной мечты. Ты ведь, Марина, достойна всего самого лучшего и прекрасного! Поздравляю!
***
В день ангела я пожелать хочу,
Тебе, Марина, неба голубого,
Медаль за нежность я тебе вручу,
Пусть будет счастье, ничего иного.
В душе твоей пусть огонек не затухает,
В глазах все тот же свет всегда горит,
Пусть близкий человек тебя понимает,
Любимый только комплименты говорит.
***
Мариночка, солнышко, пусть все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого лучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неисчерпаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пусть в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!
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