С Днем ангела Марины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Марины?

Именины Марины 2023 по православному календарю празднуют: 13 марта и 30 июля.

С детства Марина знает себе цену и осознает свою красоту. Иногда может иметь немного завышенную самооценку. Во взрослом возрасте начинает ценить внимание, любит слушать комплимент. В браке всегда ценит верность.

Поздравление с Днем ангела Марины проза и стихи

Милая наша Мариночка! Желаем тебе радужных дней и прекрасного настроения. Пусть счастье, восхищение и улыбка никогда не покидают тебя. Живи весело и с оптимизмом смотри на мир. Не пускай в свое сердце невзгоды, печаль и тоску. Пусть в твоей душе всегда поет весна и журчат ручьи. С днем ​​ангела!

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Марина, дорогая,

С днем ангела тебя!

Тебе я пожелаю

Здоровья и тепла,

Сердечного покоя,

Душевной красоты,

Прохлады летним зноем,

Чтоб сбылись все мечты.

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю тебе жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пусть каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбывшихся желаниях. Люби, надейся и вер, и все, что задумала, обязательно сбудется.

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Марина, с днем ангела тебя,

Пусть небеса даруют счастье,

И обнимают лишь любя,

Отводит жизнь всегда ненастье.



Пусть улыбка будет освещать

Путь, который приведет к успеху,

Родных тебе вовеки не терять,

Чтоб оставалось место всегда смеху.

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мариночка, прими мои поздравления, а заодно и пожелание огромного и бурного, как море, счастья! Марина, пусть твое сердце верит в чудеса. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события. Пусть в твою сторону дует только Добрый Ветер лучших перемен!

С днем ангела, Марина: картинки

***

С днем ангела поздравляю тебя я, Марина,

Желаю любимой всегда тебе быть,

Чувствовать приток серотонина,

А про горе и невзгоды позабыть.



Жизнь тебя всегда пусть удивляет,

Чудесам чтоб место было в ней,

Горе путь домой к тебе не знает,

А к победам ты идешь смелей.

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая Марина, позволь поздравить тебя сегодня, в этот прекрасный день! В честь праздника хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой даже самой удивительной мечты. Ты ведь, Марина, достойна всего самого лучшего и прекрасного! Поздравляю!

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В день ангела я пожелать хочу,

Тебе, Марина, неба голубого,

Медаль за нежность я тебе вручу,

Пусть будет счастье, ничего иного.



В душе твоей пусть огонек не затухает,

В глазах все тот же свет всегда горит,

Пусть близкий человек тебя понимает,

Любимый только комплименты говорит.

С днем ангела, Марина: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мариночка, солнышко, пусть все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого лучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неисчерпаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пусть в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!

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