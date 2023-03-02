С Днем ангела Марьяны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Марьяны?

Именины Марьяны 2023 по православному календарю празднуют: 2 марта и 22 июня.

С детства Марьяна маленькая фантазерша, которая любит воплощать в реальность все свои планы. Ее очень любят учителя, ведь девочка хорошо учится. Во взрослом возрасте Марьяна любит быть в центре внимания, становится инициативной и имеет отличное чувство юмора.

Поздравления с Днем ангела Марьяны проза и стихи

С днём ангела, Марьяна!

Счастливой будь всегда,

Пускай любовь обнимет

И сбудет мечта.



Вторая половинка

Заботой окружит,

Везение будет длинным,

И яркой, классной жизнь!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здорового тела, смирения души, терпения, воздержания речи. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Господь Бог на добрые дела!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Отложив десятки дел,

Ангел к Марьяне прилетел —

С именинами поздравить

И на верный путь направить!



Гостя приюти, Марьяна,

И опасности любые

Он рукою отведёт

И даст сил, идти вперёд!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С днем ангела тебя, Марьяна,

Успеха, счастья и улыбки,

Счастьем чтоб была стихия,

И не совершать тебе ошибки.



Пусть всегда тепло ты даришь,

Рук родных не отпускать,

Словно ангел от забот избавишь,

А невзгоды прочь все провожать.

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня день твоего Ангела – Хранителя. Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя дурацкие и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В день ангела, Марьяна,

От всей души желаю,

Пусть новости благие

Покой твой нарушают!



Пусть свет всегда зелёный

Мечтам твоим сияет,

И ангел вдохновлённо

Твой путь оберегает!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Марьяночка, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Желаю, что жизнь наполнялась яркими красками, приключения были только положительными, а у твоего ангела почти не было забот. Пусть сбываются те мечты, которые ты так лелеешь в сердце!

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С днем ангела, Марьяна, поздравляем,

В стихию счастья только окунись,

Смело побеждать тебе желаем,

Удивляла каждый раз чтоб жизнь.



Ангелы и глаз чтоб не спускали,

Наблюдали и тебя всегда хранили,

Родные чтобы крепко обнимали,

И каждые минуты чтоб с тобой ценили.

С днем ангела Марьяны: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!

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