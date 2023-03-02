С Днем ангела Марьяны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Марьяна происходит из древнегреческого языка и переводится как "горькая" или "терпкая".
Когда именины у Марьяны?
Именины Марьяны 2023 по православному календарю празднуют: 2 марта и 22 июня.
С детства Марьяна маленькая фантазерша, которая любит воплощать в реальность все свои планы. Ее очень любят учителя, ведь девочка хорошо учится. Во взрослом возрасте Марьяна любит быть в центре внимания, становится инициативной и имеет отличное чувство юмора.
Поздравления с Днем ангела Марьяны проза и стихи
С днём ангела, Марьяна!
Счастливой будь всегда,
Пускай любовь обнимет
И сбудет мечта.
Вторая половинка
Заботой окружит,
Везение будет длинным,
И яркой, классной жизнь!
***
Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здорового тела, смирения души, терпения, воздержания речи. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Да благословит тебя Господь Бог на добрые дела!
***
Отложив десятки дел,
Ангел к Марьяне прилетел —
С именинами поздравить
И на верный путь направить!
Гостя приюти, Марьяна,
И опасности любые
Он рукою отведёт
И даст сил, идти вперёд!
***
Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
С днем ангела тебя, Марьяна,
Успеха, счастья и улыбки,
Счастьем чтоб была стихия,
И не совершать тебе ошибки.
Пусть всегда тепло ты даришь,
Рук родных не отпускать,
Словно ангел от забот избавишь,
А невзгоды прочь все провожать.
***
Сегодня день твоего Ангела – Хранителя. Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и впадать в депрессию, чтобы отгонял от тебя дурацкие и не нужные мысли, которые очень портят тебе настроение. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь когда ты улыбаешься, твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!
***
В день ангела, Марьяна,
От всей души желаю,
Пусть новости благие
Покой твой нарушают!
Пусть свет всегда зелёный
Мечтам твоим сияет,
И ангел вдохновлённо
Твой путь оберегает!
***
Марьяночка, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Желаю, что жизнь наполнялась яркими красками, приключения были только положительными, а у твоего ангела почти не было забот. Пусть сбываются те мечты, которые ты так лелеешь в сердце!
***
С днем ангела, Марьяна, поздравляем,
В стихию счастья только окунись,
Смело побеждать тебе желаем,
Удивляла каждый раз чтоб жизнь.
Ангелы и глаз чтоб не спускали,
Наблюдали и тебя всегда хранили,
Родные чтобы крепко обнимали,
И каждые минуты чтоб с тобой ценили.
***
В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!
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