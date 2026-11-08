С Днем ангела Михаила: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С днем ангела Михаила в 2026 году / © Unsplash

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Что означает имя Миша?

Имя Михаила на Ближнем Востоке было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль, что в переводе означает «тот, кто как Бог».

Когда праздновать День Ангела Михаила?

Именины Михаила 2026 празднуют 8 ноября (вместо 21 ноября, как было раньше, из-за перехода на новоюлианский календарь).

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Михаил — дружелюбный и общительный мужчина. Он легко привлекает людей к себе тем, что с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен критике, а если и шутит над человеком — не смеется одновременно. Так же он не склонен к злопамятности. Михаил либо прощает обиды либо просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому.

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Поздравления с именинами Михаила в стихах и прозе

Михаил, поздравляю с именинами! Желаю тебе сил, мужества, мудрости и уверенности в собственных силах. Пусть ангел-хранитель хранит тебя на каждом шагу, отводит беду и дарит свое благословение. Пусть в твоей жизни царят любовь, благополучие и согласие, а все добрые замыслы непременно сбываются!

С днем ангела, Михаил / © ТСН.ua

С Днем ангела, Михаил, поздравляю!

Счастья и радости искренне желаю,

Пусть здоровье крепнет каждый день,

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А добро не проходит издали.

Пусть твой ангел тебя защищает,

От тревог и несогласий оберегает,

Пусть исполнятся желания все,

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Будет мир и любовь в жизни!

С днем ангела, Михаил / © ТСН.ua

Поздравляю с Днем ангела, Михаил! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного уюта и успеха по всем делам. Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливому будущему. Пусть у жизни будет много поводов для радости, рядом остаются верные люди, а каждый день приносит хорошие новости!

С днем ангела, Михаил / © ТСН.ua

Пусть ангел-хранитель рядом будет,

Пусть тебя спасет от беды и печали.

Пусть судьба щедро радость посылает,

А сердце веру и надежду сохраняет.

Михаил, счастье желаю и добра,

Чтобы судьба щедрой к тебе была,

Здоровья, мира, успехов, изобилия,

И чтоб в доме все было в порядке!

С днем ангела, Михаил / © ТСН.ua

С Днем ангела, дорогой Михаил! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищает от всего зла и помогает находить правильные решения. Желаю тебе мира в душе, любви в сердце, изобилия в доме и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть судьба дарит счастливые возможности, искренние улыбки и людей, на которых всегда можно положиться!

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