С Днем ангела Надежды: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Надежды. В этот день можно поздравить близких и знакомых Надежд с именинами.
Что означает имя Надежда?
В отличие от многих других имен, имя Надежда было перенято не фонетически, а по содержанию. То есть, на греческом языке значение имени Надежда — "надежда", только пишется иначе — Ελπίς (Элпис).
Для Надежды свойственны такие черты характера как энергичность, твердость и эмоциональность. Она достаточно волевой человек и это быстро становится заметно при общении с ней. Она не любит дипломатичности в общении и часто говорит то, что думает. Это к сожалению приводит к появлению множества недругов и сложностей в жизни. В то же время она приветливый человек и общаться с ней довольно легко и приятно.
Когда праздновать День ангела Надежды?
Именины Надежды 2021 по православному календарю празднуют 14 марта, 20 марта, 30 сентября, 21 октября.
Поздравления с именинами Надежды в стихах
С именинами, Надежда!
Счастья океан безбрежный,
Жизнь прожить без огорчений,
Без тревог и без сомнений.
Прочь гони свои печали,
Чтоб друзья не огорчали,
Уваженья, будь в почете
И в семье, и на работе.
***
С именинами, очаровательная Надежда!
Оставайся прекрасной и прилежной!
Пусть все старания твои окупаются,
Все идеи воплотить получается.
Пусть хранит тебя твой Ангел,
Когда покоряешь новую планку!
Будь здорова, счастлива, любима,
И всегда — неотразима!
***
Надежда, я тебя поздравляю,
Ангел с неба пусть присмотрит за тобой,
Я любимой быть всегда тебе желаю,
Прикоснулась чтоб к мечте своей рукой.
Никогда чтобы обидеть не посмели,
Горе чтоб на сердце грузом не упало,
Чтобы поддержать всегда сумели,
И сбылось все то, о чем мечтала.
Не будет бед, проблем не будет,
А небо пусть тебе благоволит,
Дорогу в дом печаль забудет,
А близкий о любви пусть говорит.
***
С Днём ангела, Надежда,
Всех благ тебе земных
И радости безбрежной,
И теплоты родных!
Пусть благодатью Божьей
Наполнится твой дом,
И те, кто всех дороже,
Здоровы будут в нём!
Поздравления Надежды в картинках и открытках
Поздравления в день Надежды в прозе
Надюша, с праздником! Желаю тебе тепла, добра, взаимопонимания с коллегами, родными и друзьями. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, приятные сюрпризы и радостные изменения!
***
Надя, поздравляю тебя с этим замечательным праздником! Желаю всегда цвести, словно роза, излучая свет и счастье, украшая собой этот мир и даря радость и доброту своего сердца всем вокруг! Пусть каждый день твой будет подобен счастливому празднику, а жизнь складывается, как в волшебной сказке. Будь любима и счастлива день за днем!
***
Милая, невероятная Надежда! Ты для всех нас — настоящий подарок, ты и правда даришь надежду и только лучшие мысли. Желаю тебе, чтобы рядом всегда были лучшие друзья и верные подруги, чтобы волшебная улыбка не сходила с твоего лица, а в сердце всегда жила любовь. От души поздравляю!
***
Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.
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