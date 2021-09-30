С Днем ангела Надежды: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Надежды. В этот день можно поздравить близких и знакомых Надежд с именинами.

Что означает имя Надежда?

В отличие от многих других имен, имя Надежда было перенято не фонетически, а по содержанию. То есть, на греческом языке значение имени Надежда — "надежда", только пишется иначе — Ελπίς (Элпис).

Для Надежды свойственны такие черты характера как энергичность, твердость и эмоциональность. Она достаточно волевой человек и это быстро становится заметно при общении с ней. Она не любит дипломатичности в общении и часто говорит то, что думает. Это к сожалению приводит к появлению множества недругов и сложностей в жизни. В то же время она приветливый человек и общаться с ней довольно легко и приятно.

Когда праздновать День ангела Надежды?

Именины Надежды 2021 по православному календарю празднуют 14 марта, 20 марта, 30 сентября, 21 октября.

Поздравления с именинами Надежды в стихах

С именинами, Надежда!

Счастья океан безбрежный,

Жизнь прожить без огорчений,

Без тревог и без сомнений.



Прочь гони свои печали,

Чтоб друзья не огорчали,

Уваженья, будь в почете

И в семье, и на работе.

***

С именинами, очаровательная Надежда!

Оставайся прекрасной и прилежной!

Пусть все старания твои окупаются,

Все идеи воплотить получается.



Пусть хранит тебя твой Ангел,

Когда покоряешь новую планку!

Будь здорова, счастлива, любима,

И всегда — неотразима!

***

Надежда, я тебя поздравляю,

Ангел с неба пусть присмотрит за тобой,

Я любимой быть всегда тебе желаю,

Прикоснулась чтоб к мечте своей рукой.



Никогда чтобы обидеть не посмели,

Горе чтоб на сердце грузом не упало,

Чтобы поддержать всегда сумели,

И сбылось все то, о чем мечтала.



Не будет бед, проблем не будет,

А небо пусть тебе благоволит,

Дорогу в дом печаль забудет,

А близкий о любви пусть говорит.

***

С Днём ангела, Надежда,

Всех благ тебе земных

И радости безбрежной,

И теплоты родных!



Пусть благодатью Божьей

Наполнится твой дом,

И те, кто всех дороже,

Здоровы будут в нём!

Поздравления Надежды в картинках и открытках

Поздравления в день Надежды в прозе

Надюша, с праздником! Желаю тебе тепла, добра, взаимопонимания с коллегами, родными и друзьями. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, приятные сюрпризы и радостные изменения!

***

Надя, поздравляю тебя с этим замечательным праздником! Желаю всегда цвести, словно роза, излучая свет и счастье, украшая собой этот мир и даря радость и доброту своего сердца всем вокруг! Пусть каждый день твой будет подобен счастливому празднику, а жизнь складывается, как в волшебной сказке. Будь любима и счастлива день за днем!

***

Милая, невероятная Надежда! Ты для всех нас — настоящий подарок, ты и правда даришь надежду и только лучшие мысли. Желаю тебе, чтобы рядом всегда были лучшие друзья и верные подруги, чтобы волшебная улыбка не сходила с твоего лица, а в сердце всегда жила любовь. От души поздравляю!

***

Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.

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