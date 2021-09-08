Именины Наташи в 2021 году празднуют 11 января, 10 марта, 31 марта, 27 июля 8 сентября, 14 сентября.

8 сентября — день ангела Натальи. В этот день можно поздравить близких и знакомых Наташ с днем рождения.

Что означает имя Наталья? Если считать, что имя Наталья образовано от словосочетания "Natalis Domini", что с латинского языка в переводе означает "рождество", то значение имени Наталья — "благословенная" или "рождественская".

Когда праздновать День ангела Натальи?

Именины Наташи 2021 по православному календарю празднуют 11 января, 10 марта, 31 марта, 27 июля 8 сентября, 14 сентября.

Наталья — приятная в общении и мыла лицо. Она честная и ни в коем случае не будет участвовать в неблаговидной деле и осуществлять недостойные поступки.

На работе Наталья трудолюбивая. Она держит дистанцию с коллегами и лишь изредка позволяет себе побыть расслабленной. Успех Натальи характерен почти во всех типах работ. Ее имя положительно сказывается на продвижении по карьерной лестнице, хотя с учетом ее работоспособности и талантливости, это лишь малая часть ее успеха.

Семья для Натальи — самое важное в ее жизни. Мужа она выбирает довольно быстро, благо претендентов на руку и сердце предостаточно. Она создаст наиболее уютный дом и будет лучшей матерью, но периодически ей нужно будет от всего этого отдохнуть и побыть слабой. В этом она на вряд ли признается, но это уже задача близких.

Поздравления с днем рождения Натальи в стихах

С днем Ангела хочу поздравить

Тебя, Наташенька, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.



Пусть Ангел проведет за руку,

Закроет от обид крылом,

Добром, удачей, позитивом

Всегда пусть будет полон дом.

***

Тебя я с именинами

Сегодня поздравляю,

Твое, Наталья, имя,

«Родная» означает.



В день ангела желаю,

Чтоб ты была родной

Цветам, полям, дубравам

И небу над землей.



Родными тебе были

Чтоб солнце и луна,

И звезды выбирала

Ты для себя сама.



Любовь и счастье станут

Пусть самыми родными,

Чтоб в жизни никогда

Не расставаться с ними.

***

С днем ангела, Наташа.

Будь, как обычно, милой,

Счастливой, слишком даже,

Здоровой и любимой.



Пусть от печалей разных

Твой ангел охраняет,

Всё в жизни будет классно,

Ведь ты достойна — знаю!

***

С днем ангела, Наташа!

Он рядышком всегда,

С ним надежда наша,

С ним не грозит беда,

С ним ничего не страшно

Ни буря, ни гроза.

Но только помнить важно,

Что чистота и белизна

Твоих поступков и речей

Не отпугнет его с плечей.

Приветствие Натальи в картинках и открытках

С Днем ангела Натальи

Именины Натальи

Поздравление Натальи

С Днем ангела Натальи

Поздравления в день Натальи в прозе

Дорогая Наталья, поздравляю тебя с Днем ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, хорошей и неизменной удачи, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого счастья, крепкого здоровья.

*** Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждут счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела. *** Милая Наташа, я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда тебя хранит от бед жизни и завистливых глаз, пусть твоя душа всегда полна большой любви и счастья, пусть будет хорошо чудо и невероятное волшебство в твоем каждом дне, пусть веселым и легким всегда остается твой характер. *** Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царило счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

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