С Днем ангела Никиты: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

26 октября — день ангела Никиты. В этот день можно поздравить близких и знакомых Никит с именинами.
Что означает имя Никита?
Имя Никита попало к нам из греческого языка и в переводе означает "победитель".
Никита активный и веселый человек. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает к путешествиям. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично выбранным авторитетам.
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Когда праздновать День ангела Никиты?
Именины Никиты в 2021 году по православному календарю празднуют 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.
Поздравления с именинами Никиты в стихах
От всей души тебе, Никита,
Всех благ хочу я пожелать!
К тебе удача, как магнитом,
Всегда пусть будет прилипать!
Желаю чаще улыбаться,
На позитиве жить всегда!
Желаю целей добиваться
Легко, без всякого труда!
***
Никита — победитель с детства,
Любитель славы и побед.
Он честный парень и успешный.
Пусть жить он будет много лет.
Никиты день, и ангел рядом
Оберегает, бережет,
На верный путь всегда наставит
И от беды всегда спасет!
***
Пусть везёт тебе, Никита,
В каждом деле, в миг любой,
Будет к счастью дверь открыта,
Ждёт успех пусть озорной!
Расцветает вдохновение,
Сердце бьётся от любви,
А в глазах живёт веселье —
Поскорей его лови!
***
Никита! Тебе мы желаем побед,
Прекрасных, высоких стремлений!
Желаем оставить в истории след,
Избавиться от сожалений!
Иди, и преграды падут пред тобой,
И вьюги пугают напрасно,
И путь, что тебе предначертан судьбой,
Покажется лёгким и ясным!
Поздравления Никиты в картинках и открытках
Поздравления в день Никиты в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой день, Никита, приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно воплоти все то, что хочешь, никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!
***
Никита, твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет отличным, дом уютным, настроение отличным, друзья верными, жизнь сытой. Будь молодцом! С Днем ангела!
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Никита! Поздравляю тебя с праздником. Пусть удача поможет во всех твоих важным делам, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего наилучшего.
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Дорогой Никита, поздравляю тебя с именинами! Ты особенный человек, и поэтому пожелать тебе хочется, чтобы твоя судьба складывалась чрезвычайно ярко, как в голливудском кино! Пусть каждый день будет наполнен свершениями, открытиями и приключениями, а вокруг всегда будут верные друзья и интересные люди. Счастья, богатства и исполнения всех планов!
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