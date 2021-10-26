С Днем ангела Никиты: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

26 октября — день ангела Никиты. В этот день можно поздравить близких и знакомых Никит с именинами.

Что означает имя Никита?

Имя Никита попало к нам из греческого языка и в переводе означает "победитель".

Никита активный и веселый человек. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает к путешествиям. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично выбранным авторитетам.

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Когда праздновать День ангела Никиты?

Именины Никиты в 2021 году по православному календарю празднуют 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.

Поздравления с именинами Никиты в стихах

От всей души тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!



Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

***

Никита — победитель с детства,

Любитель славы и побед.

Он честный парень и успешный.

Пусть жить он будет много лет.



Никиты день, и ангел рядом

Оберегает, бережет,

На верный путь всегда наставит

И от беды всегда спасет!

***

Пусть везёт тебе, Никита,

В каждом деле, в миг любой,

Будет к счастью дверь открыта,

Ждёт успех пусть озорной!



Расцветает вдохновение,

Сердце бьётся от любви,

А в глазах живёт веселье —

Поскорей его лови!

***

Никита! Тебе мы желаем побед,

Прекрасных, высоких стремлений!

Желаем оставить в истории след,

Избавиться от сожалений!



Иди, и преграды падут пред тобой,

И вьюги пугают напрасно,

И путь, что тебе предначертан судьбой,

Покажется лёгким и ясным!

Поздравления Никиты в картинках и открытках

С именинами, Никита

С Днем ангела, Никита

Поздравление с Днем ангела Никиты

Поздравление с именинами Никиты

Поздравления в день Никиты в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый твой день, Никита, приносит хорошие новости. Пусть дорогие тебе люди всегда будут счастливы. Удачно воплоти все то, что хочешь, никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут. С праздником!

***

Никита, твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет отличным, дом уютным, настроение отличным, друзья верными, жизнь сытой. Будь молодцом! С Днем ангела!

***

Никита! Поздравляю тебя с праздником. Пусть удача поможет во всех твоих важным делам, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят тебя стороной! Всего наилучшего.

***

Дорогой Никита, поздравляю тебя с именинами! Ты особенный человек, и поэтому пожелать тебе хочется, чтобы твоя судьба складывалась чрезвычайно ярко, как в голливудском кино! Пусть каждый день будет наполнен свершениями, открытиями и приключениями, а вокруг всегда будут верные друзья и интересные люди. Счастья, богатства и исполнения всех планов!

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