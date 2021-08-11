С Днем ангела Николая: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Николая: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

11 августа 2021 года отмечается день ангела Николая. В этот день можно поздравить близких и знакомых Николаев с именинами.

Что означает имя Николай? Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Когда праздновать День ангела Николая?

Именины Николая 2021 по православному календарю празднуют 6 января, 16, 17 февраля, 11, 13, 15, 22 марта, 3, 7, 22, 29, 30 мая, 9, 11 августа, 5, 6, 8, октября, 10, 13, 25 ноября, 12, 19, 29 декабря.

Со значением имени Николай связаны такие черты характера как уравновешенность, трудолюбие и работоспособность. Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.

Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.

Поздравление с Днем ангела Николая в стихах

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

***

Будь везучим, Николай,

Пусть мечты сбываются,

Ты от жизни получай

Всё, что пожелается!

И лопату прикупи,

Чтоб грести наличные,

На Феррари накопи

И на яхты личные!

***

Желаю, Коля, от души

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

***

В личный праздник Николаю

Счастья вечного желаю,

Чтоб везенье не кончалось,

И в делах всё получалось!

Деньги чтоб бесперебойно

На счета шли шагом стройным,

И крепчал авторитет

Ещё, минимум, сто лет!

Поздравление Николая в картинках и открытках

Поздравление с Днем Ангела Николая

Поздравления с Днем ангела Николая

Поздравление с Днем ангела Николая

Поздравления в день Николая в прозе

Дорогой Николай. Поздравляю тебя с замечательным праздником — Днем Ангела Николая! От всего сердца хочу пожелать тебе яркой жизни, непобедимых сил и крепкой веры. Твори добро и помогай нуждающимся, не отступай от своих целей и стремлений, постигай любовь родных и облучай этот мир добротой души.

***

Дорогой Николай. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе настоящего счастья, хорошей и неизменной удачи, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого везения, прочного и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел уберегает тебя всю твою жизнь.

***

Николай! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!

***

Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

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