С Днем ангела Николая: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".
11 августа 2021 года отмечается день ангела Николая. В этот день можно поздравить близких и знакомых Николаев с именинами.
Что означает имя Николай? Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".
Когда праздновать День ангела Николая?
Именины Николая 2021 по православному календарю празднуют 6 января, 16, 17 февраля, 11, 13, 15, 22 марта, 3, 7, 22, 29, 30 мая, 9, 11 августа, 5, 6, 8, октября, 10, 13, 25 ноября, 12, 19, 29 декабря.
Со значением имени Николай связаны такие черты характера как уравновешенность, трудолюбие и работоспособность. Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.
Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.
Поздравление с Днем ангела Николая в стихах
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
***
Будь везучим, Николай,
Пусть мечты сбываются,
Ты от жизни получай
Всё, что пожелается!
И лопату прикупи,
Чтоб грести наличные,
На Феррари накопи
И на яхты личные!
***
Желаю, Коля, от души
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
***
В личный праздник Николаю
Счастья вечного желаю,
Чтоб везенье не кончалось,
И в делах всё получалось!
Деньги чтоб бесперебойно
На счета шли шагом стройным,
И крепчал авторитет
Ещё, минимум, сто лет!
Поздравление Николая в картинках и открытках
Поздравления в день Николая в прозе
Дорогой Николай. Поздравляю тебя с замечательным праздником — Днем Ангела Николая! От всего сердца хочу пожелать тебе яркой жизни, непобедимых сил и крепкой веры. Твори добро и помогай нуждающимся, не отступай от своих целей и стремлений, постигай любовь родных и облучай этот мир добротой души.
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Дорогой Николай. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе настоящего счастья, хорошей и неизменной удачи, больших и несокрушимых успехов, нереального и большого везения, прочного и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел уберегает тебя всю твою жизнь.
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Николай! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, уважение и забота всегда сопровождают тебя в жизни! Желаю искренности, много радости и сюрпризов!
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Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.