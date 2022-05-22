С Днем ангела Николая: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Николай происходит от древнегреческого Николаоса и переводится как "победитель народов".
Когда именины у Николая?
Именины Николая 2022 по православному календарю празднуют: 6 декабря, 19 декабря, 22 мая.
С детства Николай растет спокойным ребёнком, легко заводит новые знакомства. Редко капризничает. Во взрослом возрасте главными чертами его характера становится выдержка и самоладение. Очень важна в его жизни работа.
Поздравления с Днем ангела Николая своими словами
Пусть Святой Николай принесет в твой дом чудеса! Хочу, чтобы в этот день царили только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!
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Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и довольство.
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Дорогой Николай! Я тебя поздравляю и хочу пожелать уверенно управлять штурвалом жизни, держаться курса счастья и успеха, сохранять надежду в сердце и светлую любовь, добиваться больших побед и всех поставленных целей. С праздником!
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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!
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Пусть у тебя, Коля, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пусть все твои самые заветные мечты сбываются, а радость и позитив всегда переполняют твою душу! Самое главное – будь здоров, силен и энергичен! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!
Поздравления с Днем ангела Николая: стихи
С Днем Ангела милый, любимый, родной,
Поздравляю тебя, Николай, дорогой.
Будь счастлив и весел, здоров и любим,
Желаю тебе и всем близким твоим.
Пусть небо поможет исполнить мечты,
Которые только придумаешь ты.
Святой Николай поддержит в пути,
По жизни успешно с улыбкой идти!
***
С Днем Ангела Коля, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
С Днем Ангела Коля, поздравляю,
Желаю — пусть тебя он бережет!
Нет никого добрее Николая,
Счастливым будь, в работе пусть везет!
Пусть этот день, отсчет годам ведущий,
Лишь оставляет легкость на душе,
Пусть не смущает ритм недель бегущий,
Мечта скорей исполнится уже!
***
Пожелаем Николаю в именины,
В день его,
Чтобы было все отлично
В личной жизни у него,
Чтобы был отцом и мужем
самым ласковым и лучшим,
Чтобы мир, достаток
В доме были и благополучие!
***
Коля, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!