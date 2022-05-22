С Днем ангела Николая: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Николай происходит от древнегреческого Николаоса и переводится как "победитель народов".

Когда именины у Николая?

Именины Николая 2022 по православному календарю празднуют: 6 декабря, 19 декабря, 22 мая.

С детства Николай растет спокойным ребёнком, легко заводит новые знакомства. Редко капризничает. Во взрослом возрасте главными чертами его характера становится выдержка и самоладение. Очень важна в его жизни работа.

Поздравления с Днем ангела Николая своими словами

Пусть Святой Николай принесет в твой дом чудеса! Хочу, чтобы в этот день царили только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!

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Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и довольство.

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Дорогой Николай! Я тебя поздравляю и хочу пожелать уверенно управлять штурвалом жизни, держаться курса счастья и успеха, сохранять надежду в сердце и светлую любовь, добиваться больших побед и всех поставленных целей. С праздником!

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С Днем ангела тебя, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз!

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Пусть у тебя, Коля, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пусть все твои самые заветные мечты сбываются, а радость и позитив всегда переполняют твою душу! Самое главное – будь здоров, силен и энергичен! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового благополучия!

Поздравления с Днем ангела Николая: стихи

С Днем Ангела милый, любимый, родной,

Поздравляю тебя, Николай, дорогой.

Будь счастлив и весел, здоров и любим,

Желаю тебе и всем близким твоим.

Пусть небо поможет исполнить мечты,

Которые только придумаешь ты.

Святой Николай поддержит в пути,

По жизни успешно с улыбкой идти!

***

С Днем Ангела Коля, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С Днем Ангела Коля, поздравляю,

Желаю — пусть тебя он бережет!

Нет никого добрее Николая,

Счастливым будь, в работе пусть везет!

Пусть этот день, отсчет годам ведущий,

Лишь оставляет легкость на душе,

Пусть не смущает ритм недель бегущий,

Мечта скорей исполнится уже!

***

Пожелаем Николаю в именины,

В день его,

Чтобы было все отлично

В личной жизни у него,

Чтобы был отцом и мужем

самым ласковым и лучшим,

Чтобы мир, достаток

В доме были и благополучие!

***

Коля, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

День ангела Николая: картинки на украинском

С днем ангела Николая / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Николая / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Николая / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Николая / Фото: ТСН.ua