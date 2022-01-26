С Днем ангела Нины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть сразу две версии происхождения имени Нина. По одной она пришла к нам из Грузии и переводится как "царица". По другой - имя происходит из иврита и означает "правнучка".

Когда праздновать День Ангела Нины?

Именины Нины 2022 по православному календарю празднуют: 27 января, 14 мая и 19 ноября.

Нина с детства отличается перфекционизмом, самостоятельностью и горделивым характером. Стремится общаться с другими людьми, но может прекрасно провести время наедине. Серьезно относится к учебе, любит, чтобы все было сделано безупречно. Во взрослом возрасте Нина самостоятельная женщина, не выставляющая напоказ свою жизнь. Четко разделяет работу и семью. Добросовестно выполняет любые задания, поэтому ее очень ценят коллеги.

Поздравления с Днем ангела Нины своими словами

В этот день ты Нина совершаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей.

Поздравления с Днем ангела Нины

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Ангел крылом в небе машет, праздник сегодня обоих вас ждет. С этим и поздравить тебя Нина спешу, а пожелаю – большую звезду, чтобы с неба тебе ее быстро достали, но счастья с любовью тебя обнимали.

Поздравления с Днем ангела Нины

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Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.

Поздравления с Днем ангела Нины

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Нина, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

Поздравления с Днем ангела Нины

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Доброму Ангелу венец, а Вам Нина крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

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Мое сердце радуется, а душа хочет сказать много красивых слов. Желаю тебе Нина в этот день погрузиться в океан радости, оставив все печали на песчаном берегу. Пусть волна вдохновения накроет тебя с головой, а брызги удачи и удачи навсегда останутся на лице. Пусть бурные потоки жизни несут навстречу любви, с которой вы найдете тихую гавань.

Поздравления с Днем ангела Нины

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Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю Нина и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и отгонял от тебя мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах!

Поздравления с Днем ангела Нины

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Приветствую тебя Нина с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе Нина большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Нина, день ангела есть не у каждого человека. Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот пернатый малыш всегда находился рядом, как все мы, твои друзья. Недаром говорят, что настоящий друг узнается в беде. Но сегодня мы пришли именно в праздник, так вот я желаю тебе, чтобы мы в этом доме собирались только по хорошему поводу.

Поздравления с Днем ангела Нины: стихи

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!



Пусть пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пускай окружает везде благодать,

Здоровья, конечно, тебе я желаю,

Душа не могла чтоб твоя унывать.



Пусть будут дела все приятны, удачны,

На сердце пускай расцветает покой.

Решаются быстро любые задачи

И Бог остается повсюду с тобой.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

В день Святой Нины

Желаю тебе,

Чтобы царило

Счастье в судьбе.



Чтоб сердце твое

Доброта наполняла,

Нина Святая

Тебе помогала.



Ангел крылом

Уберег от беды,

В жизнь воплотились

Твои, чтоб мечты.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.



По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,

Как ангел небесный следит за тобою,

Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

***

Святую Нину нынче славим,

Всем Нинам — добрые слова,

Пускай Святая помогает,

Пусть будет к вам всегда добра.



Пусть шепчет вам свои советы,

Пусть к счастью за руку ведет,

Пусть с ней всегда легко вам будет

Во всем пускай всегда везет.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Ниночка, спешу поздравить

С именинами тебя,

Пусть Святая помогает

И вперед ведет любя.



Я желаю тебе счастья,

Жить в гармонии с собой,

Помогает пусть по жизни

Пусть прекрасный ангел твой.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Нина, Ниночка, Нинок!

Новый жизненный виток,

И январских белых роз,

Тебе ангел твой принес.



В праздник духа — именины,

Каждый хвалит нашу Нину.

Пусть к тебе с небес придет

Сила, счастье и доход.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Нина, Ниночка, Нинуля,

Праздник нынче у тебя,

В именинный день поздравить

Я хочу тебя любя.



Пусть хранит Святая Нина

От проблем и от забот,

Помогает пусть по жизни,

От уныния бережет.



Главное — сумей услышать

Голос ангела в тиши,

Быть счастливой и любимой

Я желаю от души

Поздравления с Днем ангела Нины

***

В день чудесный Святой Нины

Отмечают именины

Все, кого так нарекли,

Мы желаем, чтоб смогли

Вы преодолеть преграды

И кручиниться не надо,

Пусть Святая сбережет

От напастей и невзгод!

Поздравления с Днем ангела Нины: смс

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Сегодня именины, у красавицы, у Нины.

С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!

Пусть будет в душе только смех и веселье,

А по жизни всегда, удача, везенье.

Пусть счастьем сияют глаза,

И их не омрачит, ни что и никогда!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

В День Святой Нины

Желаем тебе

Быть самой любимой,

Счастливой — вдвойне!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Вы так похожи на святую Нину —

Радушны сердцем, женственно мягки.

Пусть Нина уберет с души кручину,

Чтоб стали дни приятны и легки.

***

Нина, тебя я поздравляю

С именинами твоими.

В этот день тебе желаю

Жить помыслами благими.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Пусть вам святая принесет,

В этот день здоровье,

Пусть любовь в ваш дом войдет

И не приходит горе.

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Пусть запомнится надолго

Этот праздник — именины,

Вас сегодня поздравляем

С Днем Святой прекрасной Нины,

В этот день желаем счастья,

Благ, достатка и здоровья,

Знайте, наши пожеланья

Все пропитаны любовью!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Просветительницы Нины

Наступили именины,

Пусть же все ее заветы

В душу к вам ворвутся светом,

И несут тепло и веру,

Доброй радости без меры!

Поздравления с Днем ангела Нины

***

Твой день ангела настал,

Нина, милая родная,

В этот день тебе желаю,

Чтоб любви вновь век настал,

Чтоб тебя ценили всюду,

На работе и в делах,

И, конечно, на словах,

Одарили чтоб повсюду!