С Днем ангела Нины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть сразу две версии происхождения имени Нина. По одной она пришла к нам из Грузии и переводится как "царица". По другой - имя происходит из иврита и означает "правнучка".
Когда праздновать День Ангела Нины?
Именины Нины 2022 по православному календарю празднуют: 27 января, 14 мая и 19 ноября.
Нина с детства отличается перфекционизмом, самостоятельностью и горделивым характером. Стремится общаться с другими людьми, но может прекрасно провести время наедине. Серьезно относится к учебе, любит, чтобы все было сделано безупречно. Во взрослом возрасте Нина самостоятельная женщина, не выставляющая напоказ свою жизнь. Четко разделяет работу и семью. Добросовестно выполняет любые задания, поэтому ее очень ценят коллеги.
Поздравления с Днем ангела Нины своими словами
В этот день ты Нина совершаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей.
***
Ангел крылом в небе машет, праздник сегодня обоих вас ждет. С этим и поздравить тебя Нина спешу, а пожелаю – большую звезду, чтобы с неба тебе ее быстро достали, но счастья с любовью тебя обнимали.
***
Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.
***
Нина, примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей души, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.
***
Доброму Ангелу венец, а Вам Нина крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
***
Мое сердце радуется, а душа хочет сказать много красивых слов. Желаю тебе Нина в этот день погрузиться в океан радости, оставив все печали на песчаном берегу. Пусть волна вдохновения накроет тебя с головой, а брызги удачи и удачи навсегда останутся на лице. Пусть бурные потоки жизни несут навстречу любви, с которой вы найдете тихую гавань.
***
Сегодня день твоего Ангела-Хранителя. Я тебя поздравляю Нина и хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтобы направлял тебя на верный путь, не давал тебе скучать и отгонял от тебя мрачные мысли. Чаще улыбайся, ведь тогда твой Ангел светится от счастья, а этот свет отражается у тебя в глазах!
***
Приветствую тебя Нина с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!
***
Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе Нина большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!
***
Нина, день ангела есть не у каждого человека. Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот пернатый малыш всегда находился рядом, как все мы, твои друзья. Недаром говорят, что настоящий друг узнается в беде. Но сегодня мы пришли именно в праздник, так вот я желаю тебе, чтобы мы в этом доме собирались только по хорошему поводу.
Поздравления с Днем ангела Нины: стихи
С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
***
В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
***
С Днем Нины Святой поздравляю!
Пускай окружает везде благодать,
Здоровья, конечно, тебе я желаю,
Душа не могла чтоб твоя унывать.
Пусть будут дела все приятны, удачны,
На сердце пускай расцветает покой.
Решаются быстро любые задачи
И Бог остается повсюду с тобой.
***
В день Святой Нины
Желаю тебе,
Чтобы царило
Счастье в судьбе.
Чтоб сердце твое
Доброта наполняла,
Нина Святая
Тебе помогала.
Ангел крылом
Уберег от беды,
В жизнь воплотились
Твои, чтоб мечты.
***
Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Как ангел небесный следит за тобою,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
***
Святую Нину нынче славим,
Всем Нинам — добрые слова,
Пускай Святая помогает,
Пусть будет к вам всегда добра.
Пусть шепчет вам свои советы,
Пусть к счастью за руку ведет,
Пусть с ней всегда легко вам будет
Во всем пускай всегда везет.
***
Ниночка, спешу поздравить
С именинами тебя,
Пусть Святая помогает
И вперед ведет любя.
Я желаю тебе счастья,
Жить в гармонии с собой,
Помогает пусть по жизни
Пусть прекрасный ангел твой.
***
Нина, Ниночка, Нинок!
Новый жизненный виток,
И январских белых роз,
Тебе ангел твой принес.
В праздник духа — именины,
Каждый хвалит нашу Нину.
Пусть к тебе с небес придет
Сила, счастье и доход.
***
Нина, Ниночка, Нинуля,
Праздник нынче у тебя,
В именинный день поздравить
Я хочу тебя любя.
Пусть хранит Святая Нина
От проблем и от забот,
Помогает пусть по жизни,
От уныния бережет.
Главное — сумей услышать
Голос ангела в тиши,
Быть счастливой и любимой
Я желаю от души
***
В день чудесный Святой Нины
Отмечают именины
Все, кого так нарекли,
Мы желаем, чтоб смогли
Вы преодолеть преграды
И кручиниться не надо,
Пусть Святая сбережет
От напастей и невзгод!
Поздравления с Днем ангела Нины: смс
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
***
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!
***
Сегодня именины, у красавицы, у Нины.
С днем Ангела, родная, тебя я поздравляю!
Пусть будет в душе только смех и веселье,
А по жизни всегда, удача, везенье.
Пусть счастьем сияют глаза,
И их не омрачит, ни что и никогда!
***
В День Святой Нины
Желаем тебе
Быть самой любимой,
Счастливой — вдвойне!
***
Вы так похожи на святую Нину —
Радушны сердцем, женственно мягки.
Пусть Нина уберет с души кручину,
Чтоб стали дни приятны и легки.
***
Нина, тебя я поздравляю
С именинами твоими.
В этот день тебе желаю
Жить помыслами благими.
***
Пусть вам святая принесет,
В этот день здоровье,
Пусть любовь в ваш дом войдет
И не приходит горе.
***
Пусть запомнится надолго
Этот праздник — именины,
Вас сегодня поздравляем
С Днем Святой прекрасной Нины,
В этот день желаем счастья,
Благ, достатка и здоровья,
Знайте, наши пожеланья
Все пропитаны любовью!
***
Просветительницы Нины
Наступили именины,
Пусть же все ее заветы
В душу к вам ворвутся светом,
И несут тепло и веру,
Доброй радости без меры!
***
Твой день ангела настал,
Нина, милая родная,
В этот день тебе желаю,
Чтоб любви вновь век настал,
Чтоб тебя ценили всюду,
На работе и в делах,
И, конечно, на словах,
Одарили чтоб повсюду!