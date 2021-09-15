С Днем ангела Оксаны: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

15 сентября — день ангела Оксаны. В этот день можно поздравить близких и знакомых Оксан с именинами.
Что означает имя Оксана? Считается, что Ксения и Оксана одно имя. Но в действительности у них разные происхождения и каждое из этих имен является самостоятельным и разным. В переводе с греческого языка значение имени Оксана — "путешественница", "чужеземка".
Когда праздновать День ангела Оксаны?
Именины Оксаны отмечаются 7 раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.
В детстве Оксана производит впечатление угрюмого и замкнутого ребенка. Она избегает шумных игр с другими детьми, ей больше нравятся игры, требующие внимания и сообразительности. Оксана держится самостоятельно, настойчиво добивается желаемого и болезненно воспринимает попытки хоть в чем-то ей воспрепятствовать.
Дружит в основном с девочками, но своих тайн не доверяет никому. Оксана не бросается в глаза внешностью, держится скромно, но в мечтах строит грандиозные жизненные планы.
В браке Оксана остается непредсказуемым человеком. Если человек нечаянно разбудит ее утром, то у нее может испортиться настроение на весь день. Она может неожиданно увлечься чем-то, начать посещать курсы или заниматься в спортивной секции. В отношениях с детьми способна проявить безграничное терпение. Пытается перевоспитать мужа, но, столкнувшись с сопротивлением, оставляет его в покое.
Поздравления с днем рождения Оксаны в стихах
Именины у Оксаны!
Праздник имени ее.
День прекрасный, долгожданный,
Заряд силы он несет.
Имя древнее – Оксана,
Красоты, тепла полно.
Тебе досталось не случайно,
По праву носишь ты его.
***
С Днем Ангела спешу поздравить,
Тебе, Оксана, пожелать,
Быть не одной, быть защищенной,
Всегда небесную поддержку ощущать.
Пусть в трудные мгновенья жизни,
Они бывают ведь у всех,
Твой Ангел-Покровитель будет рядом,
В охране твоей жизни пусть ждет его успех.
***
Оксана, Ангел твой сияет,
Ведь праздник сегодня общий ваш.
Пусть он тебя от бед всех защищает.
А коли пыл немного твой угас,
И в суете тяжелых будней
Сердечко сдавит вдруг тоска,
Пусть на руки возьмет, и приголубит,
А ты добром ему плати всегда.
***
Желаю, Оксана, тебе много идей,
Всегда интересных и новых затей.
Чтоб в жизни все всегда давалось,
По пустякам не волновалась.
Мечтай, люби и будь любимой,
Будь сильной, иногда ранимой,
Будь стойкой, непоколебимой,
А на работе будь незаменимой.
***
Оксана, именины наступили,
Что этот день сегодня принесет?
Хочу, чтоб люди те тебя любили,
Которые избавят от забот.
Пусть близкие друг другу помогают,
Пускай твои сбываются мечты,
Тебе я только лучшего желаю,
Чтобы была счастливой самой ты!
Приветствие Оксаны в картинках и открытках
Поздравления в день Оксаны в прозе
Ангел-хранитель в ночи засветит над тобой Оксана три свечи, Первую — за любовь, вечное счастье. Вторую — за доброту, правду и прямоту. Третья свеча сохранит Тебя от невзгод и обид.
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Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святое, а значение велико — это День Ангела. Оксана я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не оставлял тебя ни на минуту, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
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Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед.
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Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
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