С Днем ангела Оксаны: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

15 сентября — день ангела Оксаны. В этот день можно поздравить близких и знакомых Оксан с именинами.

Что означает имя Оксана? Считается, что Ксения и Оксана одно имя. Но в действительности у них разные происхождения и каждое из этих имен является самостоятельным и разным. В переводе с греческого языка значение имени Оксана — "путешественница", "чужеземка".

Когда праздновать День ангела Оксаны?

Именины Оксаны отмечаются 7 раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

В детстве Оксана производит впечатление угрюмого и замкнутого ребенка. Она избегает шумных игр с другими детьми, ей больше нравятся игры, требующие внимания и сообразительности. Оксана держится самостоятельно, настойчиво добивается желаемого и болезненно воспринимает попытки хоть в чем-то ей воспрепятствовать.

Дружит в основном с девочками, но своих тайн не доверяет никому. Оксана не бросается в глаза внешностью, держится скромно, но в мечтах строит грандиозные жизненные планы.

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В браке Оксана остается непредсказуемым человеком. Если человек нечаянно разбудит ее утром, то у нее может испортиться настроение на весь день. Она может неожиданно увлечься чем-то, начать посещать курсы или заниматься в спортивной секции. В отношениях с детьми способна проявить безграничное терпение. Пытается перевоспитать мужа, но, столкнувшись с сопротивлением, оставляет его в покое.

Поздравления с днем рождения Оксаны в стихах

Именины у Оксаны!

Праздник имени ее.

День прекрасный, долгожданный,

Заряд силы он несет.

Имя древнее – Оксана,

Красоты, тепла полно.

Тебе досталось не случайно,

По праву носишь ты его.

***

С Днем Ангела спешу поздравить,

Тебе, Оксана, пожелать,

Быть не одной, быть защищенной,

Всегда небесную поддержку ощущать.

Пусть в трудные мгновенья жизни,

Они бывают ведь у всех,

Твой Ангел-Покровитель будет рядом,

В охране твоей жизни пусть ждет его успех.

***

Оксана, Ангел твой сияет,

Ведь праздник сегодня общий ваш.

Пусть он тебя от бед всех защищает.

А коли пыл немного твой угас,

И в суете тяжелых будней

Сердечко сдавит вдруг тоска,

Пусть на руки возьмет, и приголубит,

А ты добром ему плати всегда.

***

Желаю, Оксана, тебе много идей,

Всегда интересных и новых затей.

Чтоб в жизни все всегда давалось,

По пустякам не волновалась.

Мечтай, люби и будь любимой,

Будь сильной, иногда ранимой,

Будь стойкой, непоколебимой,

А на работе будь незаменимой.

***

Оксана, именины наступили,

Что этот день сегодня принесет?

Хочу, чтоб люди те тебя любили,

Которые избавят от забот.

Пусть близкие друг другу помогают,

Пускай твои сбываются мечты,

Тебе я только лучшего желаю,

Чтобы была счастливой самой ты!

Приветствие Оксаны в картинках и открытках

С Днем ангела Оксана

Именины Оксаны

Поздравление с Днем ангела

Поздравление с Днем ангела

С Днем ангела Оксаны

Поздравление с Днем ангела

Поздравления в день Оксаны в прозе

Ангел-хранитель в ночи засветит над тобой Оксана три свечи, Первую — за любовь, вечное счастье. Вторую — за доброту, правду и прямоту. Третья свеча сохранит Тебя от невзгод и обид.

***

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святое, а значение велико — это День Ангела. Оксана я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не оставлял тебя ни на минуту, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

***

Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитива! И ангел-хранитель бережет тебя от всех бед.

***

Оксана, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

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