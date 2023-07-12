С Днем ангела Павла: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Павел происходит от древнеримской приставки "paulus", что означает "младший".
Когда именины у Павла?
Именины Павла в 2023 по православному календарю празднуют: 5, 23, 27, 28 января, 6, 16 февраля, 1,3, 17, 20, 23, 29, 30 марта, 9, 19, 29 апреля, 16, 31 мая, 4, 10, 14, 16, 21, 23 июня, 9, 11, 12, 14, 29 июля, 10, 12, 30 августа, 12, 23 сентября, 8, 16, 17, 23 октября, 4, 19 ноября, 11, 20, 28 декабря.
С детства Павел растет любознательным и послушным. Он внимателен и вежлив в общении с близкими. Во взрослом возрасте становится благоразумным и очень спокойным. Он часто бывает неразговорчивым и скрытным.
Поздравление с Днем ангела Павла своими словами
С именинами, Паша! Поздравляю тебя с праздником и по этому случаю хочу пожелать тебе благополучия, радости, счастья и любви во всех ее проявлениях! Будь мужествен и храбр перед лицом проблем и будь мягким и жизнерадостным в кругу родных и друзей!
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Павел! Поздравляю тебя с твоим особым днем – днем Ангела! Пусть у тебя и твоего небесного защитника всегда будет понимание. Желаю тебе не знать горя и быть здоровым и счастливым!
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С Днем Ангела, Павел! Твой ангел-хранитель заслуживает благодарности, ведь тщательно тебя оберегал! И теперь ты тот, кто есть, – успешный, хороший, счастливый человек! Пусть твой защитник продолжай свою работу, а тебе желаем уверенно идти к главной цели, которую ты поставил перед собой!
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Павлусь! В этот светлый праздник твоего Ангела пусть все у тебя будет хорошо – здоровье, счастье, успехов! Ты хороший человек и заслуживаешь большой удачи! Лови ее за хвост и воплощай свои заветные мечты!
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У тебя сегодня не просто очередной счастливый день – у тебя сегодня День Ангела! Павел, желаю тебе всех благ и удовольствий. Пусть мечты претворяются в жизнь, а люди, которые рядом с тобой, пусть помогают с этим! Наслаждайся жизнью!
Поздравления с Днем ангела Павла: стихи
Давно привычен в жизни твой уклад,
И у тебя во всем царит своя игра,
Но лишь сегодня, как ребенок, Паша рад,
Ведь именины отмечать пришла пора.
Позволь мне тост сейчас произнести,
Я поздравляю, всей душой тебе желаю,
Всех лучших благ на жизненном пути,
Сплошных побед тебе я, Паша, пожелаю.
***
Пора вино поставить, тортик сладкий,
Чтоб твой день ангела, Павлуша, отмечать,
Чтоб в доме был всегда уют, достаток,
Чтоб ангел твой хотел тебя оберегать.
Его задобрить нужно, Паша, не скупись,
День именин отметь с душой, с размахом,
Поставь свечу и в церкви Богу помолись,
И пусть пойдут все беды твои прахом.
***
Пусть не стучится в дверь твою беда,
В день именин твоих я, Паша, пожелаю,
Пусть добрый ангел сохранит тебя всегда,
Пусть от беды тебя в пути оберегает.
Здоровья, сил тебе на долгие года,
Без края счастья до скончания века,
День именин чтоб помнил ты всегда,
Ведь это важно для любого человека.
***
С днем ангела хочу поздравить, Павел,
Желаю, чтоб тебя он век оберегал,
Мои стихи себе на память чтоб оставил
И каждый раз в день именин своих читал.
Чтоб ты нужду, чтоб беды позабыл,
Чтоб был богат и с мелочами не считался,
Чтоб много лет счастливо, мирно жил,
Чтоб настоящим мужиком ты, Паш, остался.
***
В жизни ценишь привычный уклад ты,
Но на то ведь День ангела в жизни,
Чтобы чуть изменить стандарты
И исполнить свои капризы.
Ты и добр, и отзывчив, и ровен
В отношениях разных, Павел.
Я желаю: будь жизнью доволен,
Чтоб мечту ты свою не оставил!
Поздравление с Днем ангела Павла: смс
Дом да будет полной чашей и в нем да живут добро и уют. Пусть у тебя, милый Паша, птицы под окнами поют. Чтобы в отличном настроении начинался каждый день. Был азарт и вдохновение.
***
Пусть под крыльями своими
Твой ангел хранит тебя,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет.
***
Пусть Ангел от бед тебя защищает,
И сердце твое от скуки уберегает!
Тебя, Павел, поздравляю в славный день,
Желаю радости, смеха и песен!
***
Везение жди, оно придет,
Тебе удачу, Павел, принесет,
Пусть счастье льется через край.
А ты никогда не отступай!
***
Нежность небес да ангел дарит,
Кистью волшебной пусть в сердце рисует,
Светлые надежды, мечты прекрасны,
Искренняя любовь, радость и счастье!
С праздником!