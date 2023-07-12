С Днем ангела Павла: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Павла?

Именины Павла в 2023 по православному календарю празднуют: 5, 23, 27, 28 января, 6, 16 февраля, 1,3, 17, 20, 23, 29, 30 марта, 9, 19, 29 апреля, 16, 31 мая, 4, 10, 14, 16, 21, 23 июня, 9, 11, 12, 14, 29 июля, 10, 12, 30 августа, 12, 23 сентября, 8, 16, 17, 23 октября, 4, 19 ноября, 11, 20, 28 декабря.

С детства Павел растет любознательным и послушным. Он внимателен и вежлив в общении с близкими. Во взрослом возрасте становится благоразумным и очень спокойным. Он часто бывает неразговорчивым и скрытным.

Поздравление с Днем ангела Павла своими словами

С именинами, Паша! Поздравляю тебя с праздником и по этому случаю хочу пожелать тебе благополучия, радости, счастья и любви во всех ее проявлениях! Будь мужествен и храбр перед лицом проблем и будь мягким и жизнерадостным в кругу родных и друзей!

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Павел! Поздравляю тебя с твоим особым днем – днем Ангела! Пусть у тебя и твоего небесного защитника всегда будет понимание. Желаю тебе не знать горя и быть здоровым и счастливым!

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С Днем Ангела, Павел! Твой ангел-хранитель заслуживает благодарности, ведь тщательно тебя оберегал! И теперь ты тот, кто есть, – успешный, хороший, счастливый человек! Пусть твой защитник продолжай свою работу, а тебе желаем уверенно идти к главной цели, которую ты поставил перед собой!

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Павлусь! В этот светлый праздник твоего Ангела пусть все у тебя будет хорошо – здоровье, счастье, успехов! Ты хороший человек и заслуживаешь большой удачи! Лови ее за хвост и воплощай свои заветные мечты!

***

У тебя сегодня не просто очередной счастливый день – у тебя сегодня День Ангела! Павел, желаю тебе всех благ и удовольствий. Пусть мечты претворяются в жизнь, а люди, которые рядом с тобой, пусть помогают с этим! Наслаждайся жизнью!

Поздравления с Днем ангела Павла: стихи

Давно привычен в жизни твой уклад,

И у тебя во всем царит своя игра,

Но лишь сегодня, как ребенок, Паша рад,

Ведь именины отмечать пришла пора.

Позволь мне тост сейчас произнести,

Я поздравляю, всей душой тебе желаю,

Всех лучших благ на жизненном пути,

Сплошных побед тебе я, Паша, пожелаю.

***

Пора вино поставить, тортик сладкий,

Чтоб твой день ангела, Павлуша, отмечать,

Чтоб в доме был всегда уют, достаток,

Чтоб ангел твой хотел тебя оберегать.

Его задобрить нужно, Паша, не скупись,

День именин отметь с душой, с размахом,

Поставь свечу и в церкви Богу помолись,

И пусть пойдут все беды твои прахом.

***

Пусть не стучится в дверь твою беда,

В день именин твоих я, Паша, пожелаю,

Пусть добрый ангел сохранит тебя всегда,

Пусть от беды тебя в пути оберегает.

Здоровья, сил тебе на долгие года,

Без края счастья до скончания века,

День именин чтоб помнил ты всегда,

Ведь это важно для любого человека.

***

С днем ангела хочу поздравить, Павел,

Желаю, чтоб тебя он век оберегал,

Мои стихи себе на память чтоб оставил

И каждый раз в день именин своих читал.

Чтоб ты нужду, чтоб беды позабыл,

Чтоб был богат и с мелочами не считался,

Чтоб много лет счастливо, мирно жил,

Чтоб настоящим мужиком ты, Паш, остался.

***

В жизни ценишь привычный уклад ты,

Но на то ведь День ангела в жизни,

Чтобы чуть изменить стандарты

И исполнить свои капризы.

Ты и добр, и отзывчив, и ровен

В отношениях разных, Павел.

Я желаю: будь жизнью доволен,

Чтоб мечту ты свою не оставил!

Поздравление с Днем ангела Павла: смс

Дом да будет полной чашей и в нем да живут добро и уют. Пусть у тебя, милый Паша, птицы под окнами поют. Чтобы в отличном настроении начинался каждый день. Был азарт и вдохновение.

***

Пусть под крыльями своими

Твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет.

***

Пусть Ангел от бед тебя защищает,

И сердце твое от скуки уберегает!

Тебя, Павел, поздравляю в славный день,

Желаю радости, смеха и песен!

***

Везение жди, оно придет,

Тебе удачу, Павел, принесет,

Пусть счастье льется через край.

А ты никогда не отступай!

***

Нежность небес да ангел дарит,

Кистью волшебной пусть в сердце рисует,

Светлые надежды, мечты прекрасны,

Искренняя любовь, радость и счастье!

С праздником!

День ангела Павла: картинки на украинском

С Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

С Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

С Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

С Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua