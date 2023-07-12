С Днем ангела Петра: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Когда именины у Петра?

Именины Петра в 2023 году по православному календарю празднуют: 3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 января, 4,8, 9, 12,14, 20, 22 февраля, 6, 20 апреля, 16, 29, 31 мая, 9, 18, 25 июня, 8, 12, 13, 14, 27 июля, 22 августа, 6, 16, 23, 24, 26 сентября, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 октября, 12 ноября, 5, 8, 11, 24 декабря.

С детства Петр не слушает совета и все решения принимает сам. Он стремится управлять событиями и изменять их. Во взрослом возрасте его психика начинает легко переносить неудачи, поэтому он запросто движется вперед. Это ранимый мужчина, часто разочаровывающийся в людях.

Поздравление с Днем ангела Петра своими словами

Друг, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств, так что желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!

***

В день твоих именин хочется пожелать дворец благополучия, вагон терпения, мешок денег, больше улыбок и доброты, крепкой дружбы, ярких впечатлений, удовольствия от жизни и рюмку слез радости от того, что у тебя это все есть!

***

Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, искренних друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь – он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления с Днем ангела Петра: стихи

Ты, Петр, у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

Мой любимый, сердце мое,

Как ты счастлив – счастливы мы оба,

Как ты грустный – то и я не засмеюсь,

За тебя, каждый вечер я молюсь:

Да благословит тебя Господь Бог с небес,

Шлет добрую судьбу, и во всем помогает,

А ангел-покровитель зажжет твою звезду,

С днем ангела, Петр, я тебя люблю!

***

Поздравляем Петра сегодня мы искренне!

Желаем добра и, конечно, еще мира!

Рассветов солнечных, приветливых,

А дней прекрасных, тёплых, светлых.

Ночей спокойных, не тревожных,

А счастья столько, сколько хочешь!

Здоровье достаточно и без счета,

Любовь искренней вовек!

***

Петр, мы вас приветствуем,

счастья желаем и добра,

Чтобы жизнь была яркой

И в душе цвела весна!

Еще силы в работе,

Муза чтобы не уходила от вас

Долгих лет, сказочных ночей,

радости, привет от нас!

***

Твое имя Петр – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

Поздравление с Днем ангела Петра: смс

Пусть судьба удачу на крыльях несет,

Пусть радостной будет жизнь и счастливой,

Что ты пожелаешь – пусть сбудется все,

Пусть путь твой будет легким и красивым!

Поздравляю с праздником!

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

С днем ангела! Желаю, чтобы

Ангел охранник не спал,

Твое здоровье оберегал,

Много счастья прибавлял,

и что делать на ушко подсказывал!

***

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Петра

Прими поздравления!

***

Петр, мы тебя поздравляем,

С Днем Ангела твоим,

И тебе одно желаем –

Будь всегда ты счастлив!

День ангела Петра: картинки на украинском

С днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua