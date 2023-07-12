С Днем ангела Петра: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Петр происходит от греческого слова, означающего "скалу", "камень".
Когда именины у Петра?
Именины Петра в 2023 году по православному календарю празднуют: 3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 января, 4,8, 9, 12,14, 20, 22 февраля, 6, 20 апреля, 16, 29, 31 мая, 9, 18, 25 июня, 8, 12, 13, 14, 27 июля, 22 августа, 6, 16, 23, 24, 26 сентября, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 октября, 12 ноября, 5, 8, 11, 24 декабря.
С детства Петр не слушает совета и все решения принимает сам. Он стремится управлять событиями и изменять их. Во взрослом возрасте его психика начинает легко переносить неудачи, поэтому он запросто движется вперед. Это ранимый мужчина, часто разочаровывающийся в людях.
Поздравление с Днем ангела Петра своими словами
Друг, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств, так что желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе родители.
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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!
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В день твоих именин хочется пожелать дворец благополучия, вагон терпения, мешок денег, больше улыбок и доброты, крепкой дружбы, ярких впечатлений, удовольствия от жизни и рюмку слез радости от того, что у тебя это все есть!
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Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, искренних друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь – он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он тоже вместе с тобой будет радоваться.
Поздравления с Днем ангела Петра: стихи
Ты, Петр, у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!
***
Мой любимый, сердце мое,
Как ты счастлив – счастливы мы оба,
Как ты грустный – то и я не засмеюсь,
За тебя, каждый вечер я молюсь:
Да благословит тебя Господь Бог с небес,
Шлет добрую судьбу, и во всем помогает,
А ангел-покровитель зажжет твою звезду,
С днем ангела, Петр, я тебя люблю!
***
Поздравляем Петра сегодня мы искренне!
Желаем добра и, конечно, еще мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней прекрасных, тёплых, светлых.
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!
***
Петр, мы вас приветствуем,
счастья желаем и добра,
Чтобы жизнь была яркой
И в душе цвела весна!
Еще силы в работе,
Муза чтобы не уходила от вас
Долгих лет, сказочных ночей,
радости, привет от нас!
***
Твое имя Петр – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
Поздравление с Днем ангела Петра: смс
Пусть судьба удачу на крыльях несет,
Пусть радостной будет жизнь и счастливой,
Что ты пожелаешь – пусть сбудется все,
Пусть путь твой будет легким и красивым!
Поздравляю с праздником!
***
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
***
С днем ангела! Желаю, чтобы
Ангел охранник не спал,
Твое здоровье оберегал,
Много счастья прибавлял,
и что делать на ушко подсказывал!
***
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Петра
Прими поздравления!
***
Петр, мы тебя поздравляем,
С Днем Ангела твоим,
И тебе одно желаем –
Будь всегда ты счастлив!