С Днем ангела Раисы: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

6 октября — день ангела Раисы. В этот день можно поздравить близких и знакомых Раис с именинами.

Что означает имя Раиса?

Существует несколько версий происхождения имени Раиса. Самой популярной является греческая теория. Если считать, что это имя пришло к нам из Греции, тогда оно в переводе означает "беззаботная", "легкомысленная". Еще одна версия утверждает, что имя Раиса происходит от арабского слова "раисат" и в переводе означает "начальница".

Раису можно охарактеризовать, как энергичную, независимую и целеустремленную особу. Она в меру самолюбива, но умеет прислушиваться к чужому мнению. В то же время лидерские качества Раисы, присущие ей с детства, только усиливаются. Раиса умеет увлечь людей, ведь она всегда делится результатом успеха. Еще одной сильной стороной Раисы можно назвать ее коммуникативный талант. Она умеет находить общий язык почти со всеми и ее интерес к собеседнику абсолютно искренен. Обычно люди это чувствуют и тянутся к Раисе.

Когда праздновать День ангела Раисы?

Имменины Раисы в 2021 году по православному календарю отмечается 18 сентября и 6 октября.

Поздравления с именинами Раисы в стихах

Раиса значит "лёгкая", "беспечная",

Но твой характер истинно силен.

Придет к тебе пусть радость бесконечная,

В заначке будет круглый миллион!



Тебя с веселым праздником, хорошая!

Пусть радует блистательный момент.

Тебе пусть светит солнышко погожее.

И каждый тебе дарит комплимент!

***

Поздравляю тебя, Раиса,

С этим ярким, торжественным днем,

Пусть всегда лишь любимые лица

В окружении будут твоем.



Улыбайся и тучам, и солнцу,

Каждый день восхищенно живи,

И весь мир для тебя улыбнется

И подарит добра и любви!

***

Пускай всегда, родная Рая,

Твои глаза блестят счастливо,

Пусть будет жизнь прекрасней рая,

Полна всех благ и позитива!



Пусть деньги золотым дождем

Карман твой будут наполнять!

Тебе желаю день за днем

Свои мечты осуществлять!

***

Будь, прекрасная Раиса,

Всех счастливей каждый миг,

Чтоб могли желания сбыться,

Била радость, как родник!



Чтобы море процветания

Будоражило тебя,

Ты, как роза, расцветала

И жила, весь мир любя!

***

Раиса — умница, хозяйка,

Красива — не налюбоваться.

Так пусть же солнце светит ярко,

И все мечты спешат сбываться.



Сплошных чудес тебе желаю,

Чтоб жизни радовалась ты,

Будь самой лучшей, дорогая!

Лови улыбки и цветы.

Поздравление Раисы в картинках и открытках

Поздравления в день Раисы в прозе

Сегодня у тебя именины Раиса, а это значит — твоя судьба благословенная Господом. Остается только слушать Его советы и беспрекословно соблюдать их. Безусловно, каждый человек имеет право на свое мнение, хочу, чтобы твои желания всегда совпадали с Его волей. Укрепляйся духом ежедневно, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову. Помни — у тебя есть люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе Раиса в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

Раиса, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Раиса, поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.

***

Искренне поздравляю тебя Раиса с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе лишь одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

Благ тебе Раиса земных и много счастья. Да хранит Всевышний от непогоды! В День ангела — здоровья на целый век. Пусть отступит тьма и будет свет!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку