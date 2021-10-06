С Днем ангела Раисы: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

6 октября — день ангела Раисы. В этот день можно поздравить близких и знакомых Раис с именинами.
Что означает имя Раиса?
Существует несколько версий происхождения имени Раиса. Самой популярной является греческая теория. Если считать, что это имя пришло к нам из Греции, тогда оно в переводе означает "беззаботная", "легкомысленная". Еще одна версия утверждает, что имя Раиса происходит от арабского слова "раисат" и в переводе означает "начальница".
Раису можно охарактеризовать, как энергичную, независимую и целеустремленную особу. Она в меру самолюбива, но умеет прислушиваться к чужому мнению. В то же время лидерские качества Раисы, присущие ей с детства, только усиливаются. Раиса умеет увлечь людей, ведь она всегда делится результатом успеха. Еще одной сильной стороной Раисы можно назвать ее коммуникативный талант. Она умеет находить общий язык почти со всеми и ее интерес к собеседнику абсолютно искренен. Обычно люди это чувствуют и тянутся к Раисе.
Когда праздновать День ангела Раисы?
Имменины Раисы в 2021 году по православному календарю отмечается 18 сентября и 6 октября.
Поздравления с именинами Раисы в стихах
Раиса значит "лёгкая", "беспечная",
Но твой характер истинно силен.
Придет к тебе пусть радость бесконечная,
В заначке будет круглый миллион!
Тебя с веселым праздником, хорошая!
Пусть радует блистательный момент.
Тебе пусть светит солнышко погожее.
И каждый тебе дарит комплимент!
***
Поздравляю тебя, Раиса,
С этим ярким, торжественным днем,
Пусть всегда лишь любимые лица
В окружении будут твоем.
Улыбайся и тучам, и солнцу,
Каждый день восхищенно живи,
И весь мир для тебя улыбнется
И подарит добра и любви!
***
Пускай всегда, родная Рая,
Твои глаза блестят счастливо,
Пусть будет жизнь прекрасней рая,
Полна всех благ и позитива!
Пусть деньги золотым дождем
Карман твой будут наполнять!
Тебе желаю день за днем
Свои мечты осуществлять!
***
Будь, прекрасная Раиса,
Всех счастливей каждый миг,
Чтоб могли желания сбыться,
Била радость, как родник!
Чтобы море процветания
Будоражило тебя,
Ты, как роза, расцветала
И жила, весь мир любя!
***
Раиса — умница, хозяйка,
Красива — не налюбоваться.
Так пусть же солнце светит ярко,
И все мечты спешат сбываться.
Сплошных чудес тебе желаю,
Чтоб жизни радовалась ты,
Будь самой лучшей, дорогая!
Лови улыбки и цветы.
Поздравление Раисы в картинках и открытках
Поздравления в день Раисы в прозе
Сегодня у тебя именины Раиса, а это значит — твоя судьба благословенная Господом. Остается только слушать Его советы и беспрекословно соблюдать их. Безусловно, каждый человек имеет право на свое мнение, хочу, чтобы твои желания всегда совпадали с Его волей. Укрепляйся духом ежедневно, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову. Помни — у тебя есть люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту!
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Радости и света, любви и тепла желаем тебе Раиса в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не грусти, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
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Раиса, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
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Раиса, поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.
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Искренне поздравляю тебя Раиса с красивым праздником — Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе лишь одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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Благ тебе Раиса земных и много счастья. Да хранит Всевышний от непогоды! В День ангела — здоровья на целый век. Пусть отступит тьма и будет свет!