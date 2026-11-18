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С Днем ангела Романа: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках
Имя Роман имеет две трактовки. В переводе с древнегреческого языка оно означает «крепкий». А у латинского имеет другое значение — «римлянин».
Когда праздновать День Ангела Романа?
Именины Романа в 2026 году по православному календарю празднуют: 18 ноября.
С детства Роман веселый и подвижный малыш, которому не нравится однообразие. Он непоседлив, поэтому ему трудно дается быть послушным. Во взрослом возрасте Роман становится любознательным, трудолюбивым. Умеет располагать к себе людей, поэтому в компании желанный гость.
Поздравления с Днем ангела Романа своими словами и стихами
Пусть твой ангел в небесах
Держит судьбу в руках,
От всех невзгод оберегает,
На добрые дела вдохновляет.
Да будет успех в жизни,
Изобилие, радость в семье,
Пусть мечты сбываются искренне,
А дни проходят в добре и мире!
Роман, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе неистощимой энергии, крепкого здоровья, сил для достижения всего задуманного и мудрости в важных решениях. Пусть каждый день будет наполнен хорошими событиями, работа доставляет удовольствие, а родные люди дарят тепло и поддержку. Будь счастлив, успешен и всегда под защитой своего ангела!
Роман, в день праздничный твой
Пусть ангел будет рядом всегда.
Дарит силы и воодушевление,
Отводит уныние и тревогу.
Пусть судьба щедро посылает
Все, чего душа желает:
Здоровья, радости, любви,
И счастье в каждом шагу!
Поздравляю с именинами, Роман! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для больших планов, смелых решений и счастливых событий. Пусть рядом будут люди, которым можно доверять, в доме царят мир и благополучие, а сердце всегда согревает любовь. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и твою семью!
С Днем ангела тебя поздравляю,
Счастья и радости желаю!
Пусть здоровье будет крепким,
Каждый день — ярким и счастливым.
Пусть твой ангел хранит,
От непогоды защищает.
Пусть в доме будет мир,
А в душе — любовь и мир!
С Днем ангела, Роман! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от всего недоброго и помогает в важных делах. Желаю тебе здоровья, изобилия, душевного покоя, любви и уверенности в собственных силах. Пусть судьба дарит приятные встречи, хорошие новости и много поводов для улыбки!
Сегодня, Роман, праздник твой,
Пусть ангел счастья тебе прибавляет.
Пусть крыльями нежно тебя окутывает,
От бед и тревог всегда ограждает.
Желаю здоровья, достатка и тепла,
Чтобы судьба была счастливой и доброй.
Пусть мечты сбудутся, сбываются планы,
А радость и удача приходят постоянно!
Роман, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал от проблем, помогал преодолевать трудности и указывал правильный путь. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, искренних людей, крепкого здоровья, семейного уюта и мечтаний. Пусть каждый день доставляет радость и новые возможности!