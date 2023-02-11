С Днем ангела Романа: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Роман имеет две трактовки. В переводе с древнегреческого языка оно означает "крепкий". А в латинском имеет другое значение — "римлянин".

Когда праздновать День Ангела Романа?

Именины Романа 2023 по православному календарю празднуют: 11 и 16 февраля, 1, 6 и 23 августа, 14 октября, 1 и 10 декабря.

С детства Роман веселый и подвижный малыш, которому не нравится однообразие. Он непоседлив, поэтому ему трудно дается быть послушным. Во взрослом возрасте Роман становится любознательным, трудолюбивым. Умеет располагать к себе людей, поэтому в компании желанный гость.

Поздравления с Днем ангела Романа своими словами и стихами

Рома, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Очаровательного парня по имени Роман хочу поздравить с его днем ангела! Желаю, Ромочка, тебе, чтобы любая работа давалась легко, чтобы успех был стремительным и стабильным, чтобы твое счастье было долговечным и крепким, чтобы душа была искренней, здоровье – крепким, друзья – надежными, а любовь – верной и взаимной .

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

С Днем именин поздравлю Вас, Роман!

Отныне счастье пусть Ваш талисман,

Всегда хранит от зависти людей,

Любовь найти поможет поскорей!

Пусть радостью блестят Ваши глаза,

Во всем помогут пусть Вам небеса!

Заветная пусть сбудется мечта,

Чтобы удача к Вам сама пришла!

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождали удача, процветание и успех.

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Желаю Роме от души

На ангела прекрасный день,

Успех к тебе чтоб поспешил,

Пропала неурядиц тень.

Пусть счастье, наконец, придёт,

И сбудутся пускай мечты.

Успех тебя пусть вознесёт

До небывалой высоты.

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Роман, с днем ангела тебя! Желаю всегда радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Роман, хочу тебе удачи

Я в именины пожелать,

Чтоб становился ты богаче,

И неприятностей не знать,

Пусть только лучшее случится,

Пускай всегда тебе везет,

Мечта твоя осуществится,

Успех тебя не подведет!

С днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя, Роман, с днем Ангела и желаю тебе: здоровье тела, смирение души, терпение, воздержание. Да благословит тебя Господь Бог на добрые дела!

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