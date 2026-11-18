С Днем ангела Романа: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Романа / © Pexels

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Когда праздновать День Ангела Романа?

Именины Романа в 2026 году по православному календарю празднуют: 18 ноября.

С детства Роман веселый и подвижный малыш, которому не нравится однообразие. Он непоседлив, поэтому ему трудно дается быть послушным. Во взрослом возрасте Роман становится любознательным, трудолюбивым. Умеет располагать к себе людей, поэтому в компании желанный гость.

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Поздравления с Днем ангела Романа своими словами и стихами

Пусть твой ангел в небесах

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Держит судьбу в руках,

От всех невзгод оберегает,

На добрые дела вдохновляет.

Да будет успех в жизни,

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Изобилие, радость в семье,

Пусть мечты сбываются искренне,

А дни проходят в добре и мире!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Роман, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе неистощимой энергии, крепкого здоровья, сил для достижения всего задуманного и мудрости в важных решениях. Пусть каждый день будет наполнен хорошими событиями, работа доставляет удовольствие, а родные люди дарят тепло и поддержку. Будь счастлив, успешен и всегда под защитой своего ангела!

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С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Роман, в день праздничный твой

Пусть ангел будет рядом всегда.

Дарит силы и воодушевление,

Отводит уныние и тревогу.

Пусть судьба щедро посылает

Все, чего душа желает:

Здоровья, радости, любви,

И счастье в каждом шагу!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Поздравляю с именинами, Роман! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для больших планов, смелых решений и счастливых событий. Пусть рядом будут люди, которым можно доверять, в доме царят мир и благополучие, а сердце всегда согревает любовь. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и твою семью!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

С Днем ангела тебя поздравляю,

Счастья и радости желаю!

Пусть здоровье будет крепким,

Каждый день — ярким и счастливым.

Пусть твой ангел хранит,

От непогоды защищает.

Пусть в доме будет мир,

А в душе — любовь и мир!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

С Днем ангела, Роман! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от всего недоброго и помогает в важных делах. Желаю тебе здоровья, изобилия, душевного покоя, любви и уверенности в собственных силах. Пусть судьба дарит приятные встречи, хорошие новости и много поводов для улыбки!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Сегодня, Роман, праздник твой,

Пусть ангел счастья тебе прибавляет.

Пусть крыльями нежно тебя окутывает,

От бед и тревог всегда ограждает.

Желаю здоровья, достатка и тепла,

Чтобы судьба была счастливой и доброй.

Пусть мечты сбудутся, сбываются планы,

А радость и удача приходят постоянно!

С днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Роман, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал от проблем, помогал преодолевать трудности и указывал правильный путь. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, искренних людей, крепкого здоровья, семейного уюта и мечтаний. Пусть каждый день доставляет радость и новые возможности!

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