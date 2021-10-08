С Днем ангела Сергея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

8 октября — день ангела Сергея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Сергеев с именинами.
Что означает имя Сергей?
Как утверждают историки, имя Сергей (Sergius) — это римское родовое имя, которое относят к патрицианського рода Сергиев. Более глубокая этимология имени затруднительна. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный".
Сергей обычно очень оскорбительный. Его можно зацепить даже наименьшей критики. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, то есть способности видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. В его отсутствие всегда упоминаются многочисленные веселые моменты связаны с ним. Жизненные трудности он решает самостоятельно, не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. Противоположный пол и шумные компании у него в приоритете, но многие даже не догадываются, что одновременно он может быть очень даже серьезным.
Когда праздновать День ангела Сергея?
Именины Сергея в 2021 году по православному календарю празднуют 15, 27 января; 2, 25 апреля; 1, 6 июня; 11, 18 июля; 25 августа; 24 сентября; 8, 11, 20, 23 октября; 29 ноября; одиннадцатое декабря.
Поздравления с именинами Сергея в стихах
Мы, Сергей, Вас поздравляем,
Позитива Вам желаем,
Быть всегда на пике славы,
Чтоб по жизни не скучали!
Чтоб ценили Вы свой труд,
Пусть пример с Вас все берут,
Уникальных Вам заслуг,
Чтоб был мир, покой вокруг!
***
В имени твоем, Сергей,
Слышен моря шум.
От свободы не пьяней,
Пусть острым будет ум.
В море жизненных страстей
Капитаном будь.
От чудесных новостей
Пусть будет легок путь.
Пусть штормит, смывает борт,
Будь бесстрашен ты,
Пусть ждет тебя родимый порт,
Найдешь любовь там ты.
***
Поздравления шлю, Серега,
Будет все, как хочешь ты.
Пусть вершины покорятся
И исполнятся мечты.
Девушки тебя пусть любят,
Но в душе живет одна,
Непокорная удача
Будет пусть судьбой дана.
***
Будь, Сергей, всегда везучим,
Притягательным мужчиной,
Пусть дорогой самой лучшей
Жизнь ведёт тебя к вершинам!
И несметные богатства
Пусть обрушатся нежданно,
Каждым днём чтоб наслаждаться,
Жить роскошно, постоянно!
Поздравление Сергея в картинках и открытках
Поздравление в день Сергея в прозе
В день Ангела Сергея, я желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и друзей! А еще — удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!
***
Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!
***
Сергей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и крупных событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!
***
Сергей, поздравляю тебя с именинами! Помни, что ты не седой, а грубый. У тебя не пивной живот, а накопленные опыт и знания, которые не влезли в голову. И сыпаться с тебя будет не песок, а порох, который еще в твоих пороховницах. Ищи во всем положительные стороны!
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