С Днем ангела Сергея: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

8 октября — день ангела Сергея. В этот день можно поздравить близких и знакомых Сергеев с именинами.

Что означает имя Сергей?

Как утверждают историки, имя Сергей (Sergius) — это римское родовое имя, которое относят к патрицианського рода Сергиев. Более глубокая этимология имени затруднительна. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный".

Сергей обычно очень оскорбительный. Его можно зацепить даже наименьшей критики. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, то есть способности видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. В его отсутствие всегда упоминаются многочисленные веселые моменты связаны с ним. Жизненные трудности он решает самостоятельно, не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. Противоположный пол и шумные компании у него в приоритете, но многие даже не догадываются, что одновременно он может быть очень даже серьезным.

Когда праздновать День ангела Сергея?

Именины Сергея в 2021 году по православному календарю празднуют 15, 27 января; 2, 25 апреля; 1, 6 июня; 11, 18 июля; 25 августа; 24 сентября; 8, 11, 20, 23 октября; 29 ноября; одиннадцатое декабря.

Поздравления с именинами Сергея в стихах

Мы, Сергей, Вас поздравляем,

Позитива Вам желаем,

Быть всегда на пике славы,

Чтоб по жизни не скучали!



Чтоб ценили Вы свой труд,

Пусть пример с Вас все берут,

Уникальных Вам заслуг,

Чтоб был мир, покой вокруг!

***

В имени твоем, Сергей,

Слышен моря шум.

От свободы не пьяней,

Пусть острым будет ум.



В море жизненных страстей

Капитаном будь.

От чудесных новостей

Пусть будет легок путь.



Пусть штормит, смывает борт,

Будь бесстрашен ты,

Пусть ждет тебя родимый порт,

Найдешь любовь там ты.

***

Поздравления шлю, Серега,

Будет все, как хочешь ты.

Пусть вершины покорятся

И исполнятся мечты.



Девушки тебя пусть любят,

Но в душе живет одна,

Непокорная удача

Будет пусть судьбой дана.

***

Будь, Сергей, всегда везучим,

Притягательным мужчиной,

Пусть дорогой самой лучшей

Жизнь ведёт тебя к вершинам!



И несметные богатства

Пусть обрушатся нежданно,

Каждым днём чтоб наслаждаться,

Жить роскошно, постоянно!

Поздравление Сергея в картинках и открытках

Поздравление Сергея

Поздравление с Днем ангела Сергея

С Днем ангела Сергея

Поздравление с именинами Сергея

Поздравление в день Сергея в прозе

В день Ангела Сергея, я желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и друзей! А еще — удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

***

Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!

***

Сергей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и крупных событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!

***

Сергей, поздравляю тебя с именинами! Помни, что ты не седой, а грубый. У тебя не пивной живот, а накопленные опыт и знания, которые не влезли в голову. И сыпаться с тебя будет не песок, а порох, который еще в твоих пороховницах. Ищи во всем положительные стороны!

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