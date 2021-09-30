С Днем ангела Софии: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Софии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Софий с именинами.

Что означает имя София?

Имя София (σοφία) пришло к нам из Греции. Это имя было довольно популярным именем у населения древней Эллады. В переводе с греческого языка имя София значит "разумность", "мудрость" или "наука", в зависимости от контекста.

Главные характеристики, присущие Софии — это ее недоверчивость, осторожность и волевой характер. Недоверчивость иногда так сильно может проявляться, что часто даже близкие не знают, что происходит в душе у Софии. В своей внутренний мир она никого не пускает. Вместе с тем такая ситуация ее тяготит и она всю жизнь ищет человека, которому сможет доверять.

Когда праздновать День ангела Софии?

Именины Софии отмечаются 1 апреля, 17 июня, 30 сентября, 1 октября 29 декабря.

Поздравления с именинами Софии в стихах

София, с праздником чудесным

Тебя сердечно поздравляю!

Всегда ты будь такой прелестной,

Тебе лишь лучшего желаю!



Ты улыбайся всем на радость,

Краса твоя пускай цветет.

Пусть в жизни будет только сладость,

Тревога пусть совсем уйдет.



Не будет места пусть печали,

Пусть ангелы тебя хранят

И явью, чтоб мечты все стали,

Чтоб звезды выстроились в ряд!

***

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!



Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды, в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

***

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.



Будь здорова, люби, улыбайся,

Дефицита не чувствуй ни в чём.

С настроеньем всегда просыпайся,

Будь прекрасней, светлей с каждым днём.

***

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.



Имя «мудрость» означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

Поздравление Софии в картинках и открытках

Поздравления в день Софии в прозе

Дорогая София. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокорного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

***

Желаю в День Ангела Софии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков. Пусть ангел всегда тебя уберегает от всего плохого.

***

Дорогая София! В День твоего Ангела от всей души хочу пожелать хороших исков сердца, щедрости души праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.

***

Дорогая наша София! В этот праздничный день — День твоего Ангела, желаю, чтобы в твоей душе играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди — уважали и восхищались тобой.

***

В День Ангела Софии желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати. Пусть твой ангел уберегает тебя от всего плохого и подарит свое благословение.

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