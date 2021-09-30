С Днем ангела Софии: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Софии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Софий с именинами.
Что означает имя София?
Имя София (σοφία) пришло к нам из Греции. Это имя было довольно популярным именем у населения древней Эллады. В переводе с греческого языка имя София значит "разумность", "мудрость" или "наука", в зависимости от контекста.
Главные характеристики, присущие Софии — это ее недоверчивость, осторожность и волевой характер. Недоверчивость иногда так сильно может проявляться, что часто даже близкие не знают, что происходит в душе у Софии. В своей внутренний мир она никого не пускает. Вместе с тем такая ситуация ее тяготит и она всю жизнь ищет человека, которому сможет доверять.
Когда праздновать День ангела Софии?
Именины Софии отмечаются 1 апреля, 17 июня, 30 сентября, 1 октября 29 декабря.
Поздравления с именинами Софии в стихах
София, с праздником чудесным
Тебя сердечно поздравляю!
Всегда ты будь такой прелестной,
Тебе лишь лучшего желаю!
Ты улыбайся всем на радость,
Краса твоя пускай цветет.
Пусть в жизни будет только сладость,
Тревога пусть совсем уйдет.
Не будет места пусть печали,
Пусть ангелы тебя хранят
И явью, чтоб мечты все стали,
Чтоб звезды выстроились в ряд!
***
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды, в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
***
Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
Будь здорова, люби, улыбайся,
Дефицита не чувствуй ни в чём.
С настроеньем всегда просыпайся,
Будь прекрасней, светлей с каждым днём.
***
Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя «мудрость» означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
Поздравление Софии в картинках и открытках
Поздравления в день Софии в прозе
Дорогая София. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокорного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
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Желаю в День Ангела Софии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков. Пусть ангел всегда тебя уберегает от всего плохого.
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Дорогая София! В День твоего Ангела от всей души хочу пожелать хороших исков сердца, щедрости души праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.
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Дорогая наша София! В этот праздничный день — День твоего Ангела, желаю, чтобы в твоей душе играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди — уважали и восхищались тобой.
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В День Ангела Софии желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати. Пусть твой ангел уберегает тебя от всего плохого и подарит свое благословение.
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