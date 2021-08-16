С Днем ангела Соломии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Соломия имеет древнееврейское происхождение, что означает "мирная", "спокойная".

16 августа — день ангела Соломии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Соломий с именинами.

Что означает имя Соломия? Имя — Соломия имеет древнееврейское происхождение, что означает "мирная", "спокойная".

Когда праздновать День ангела Соломии?

Именины Соломии 2021 по православному календарю празднуют дважды, 14 и 16 августа.

Обычно обладательница этого имени активная, деловитая и рассудительная женщина, которая всегда тщательно продумывает свои поступки, планы и решения. Она обязательная, предусмотрительная и запасливая, никогда не поддается чужому влиянию. Соломия часто наделена сильной волей, но несмотря на это, всегда очень тяжело переживает различные неудачи. Также она сложно прощает предательства. Часто любит покритиковать других, но без злого умысла. У нее удивительная интуиция, только Соломия редко использует ее с выгодой для себя.

Женщина с этим именем всегда очень серьезно относится к выбору профессии. Соломия любит заниматься спортом. Чувственность в интимной близости проявляет только при абсолютном доверии к партнеру. Эта женщина всегда видит мужа насквозь, поэтому обмануть ее — бесполезно.

Поздравление с Днем ангела Соломии в стихах

С Днем ангела Соломия я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человеческую и простоту,

За доброе сердце и доброту,

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

Бог — человеческое благословение!

***

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Чтобы доброе сердце имела,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жизнь была мила,

Будь счастлива всегда!

Приветствие Соломии в картинках и открытках

Поздравления в день Соломии в прозе

С Днем ангела, Соломийка! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители.

***

Соломия, поздравляю с Днем ангела. Пусть твой ангел надежно охраняет тебя от всего злого и поощряет только на добрые дела.

***

Соломия, в этот день ты празднуешь рождение своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой и пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Искренне поздравляю!

***

Ко мне ангел прилетал и сказал, что у тебя сегодня именины! Поэтому поздравляю и желаю воплощение самых заветных желаний!

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