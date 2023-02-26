С Днем ангела Светланы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Светлана произошло от старославянского мужского имени Светлан, что означает "светлый". ТСН.ua подобрал для вас приветствие с днем ангела Светланы.
Когда именины у Светланы?
Именины Светланы 2023 по православному календарю празднуют: 26 февраля, 2 апреля, 16 ноября.
С детства Светлана носит сложный и независимый характер. Девочка растет активной и радостной, обожает узнавать что-то новое и любит подвижные игры. Во взрослом возрасте становится дружеской женщиной, которая может быть одновременно доброй и резкой. Это искренний и прямолинейный человек.
Поздравления с Днем ангела Светланы проза и стихи
С днем Ангела, дорогая Светланка! Я желаю тебе всегда сиять от счастья, любить всем сердцем и мечтать обо всем прекрасном и прекрасном. И пусть мечты все эти сбываются!
***
С днём ангела, Светлана!
Пусть сердце будет юным,
И встанет счастье рядом,
Сбываются задумки.
Удача улыбнётся,
Исполнятся желания,
И в каждом дне найдётся
Успех и процветание!
***
Светланка, поздравляю тебя с днем Ангела! Искренне желаю сиять от счастья и ярким лучом любви светить своим близким. Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Этим!
***
Светлана, светлый человек,
Всегда будь ангелом хранимой,
Чтобы счастливым был твой век,
И крепко ты была любимой!
Пусть романтизма океан
Перед тобою разольётся,
А все невзгоды, как туман,
Растают пред рассветным солнцем!
***
В день именин желаю тебе, Светланка, постоянной светлой полосы в твоей жизни, чистой и искренней любви, красивых и счастливых историй. Будь всегда королевой, наполняй этот мир своей красотой и всегда добивайся цели!
***
Поздравляю тебя, Светлана!
Весела будь, красива, желанна,
И вниманием окружена,
И сама в себя влюблена.
Не напрасно проходят пусть годы,
Пусть растут постоянно доходы,
Жизнь пускай не оставит в накладе,
Будет все у тебя — в шоколаде!
***
Солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, уверенно идти к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!
***
Судьба, пусть Света, будет светлой,
Любовь — не будет безответной,
Спокойно в жизни всё пусть будет,
За счастье ведь, никто не судит!
В сосудах течёт пусть горячая кровь,
В тебе будоража, ту нежность, любовь,
Которые, дарят: людское блаженство,
Мир неземной и совершенство!
***
Дорогая Светланка, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастлива. Пусть добрая надежда озаряет твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь друзей. Желаю тебе, Светланка, здоровья, материальных благ, больших успехов и только отличного настроения!
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