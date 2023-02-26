С Днем ангела Светланы: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Светлана произошло от старославянского мужского имени Светлан, что означает "светлый". ТСН.ua подобрал для вас приветствие с днем ангела Светланы.

Когда именины у Светланы?

Именины Светланы 2023 по православному календарю празднуют: 26 февраля, 2 апреля, 16 ноября.

С детства Светлана носит сложный и независимый характер. Девочка растет активной и радостной, обожает узнавать что-то новое и любит подвижные игры. Во взрослом возрасте становится дружеской женщиной, которая может быть одновременно доброй и резкой. Это искренний и прямолинейный человек.

Поздравления с Днем ангела Светланы проза и стихи

С днем Ангела, дорогая Светланка! Я желаю тебе всегда сиять от счастья, любить всем сердцем и мечтать обо всем прекрасном и прекрасном. И пусть мечты все эти сбываются!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С днём ангела, Светлана!

Пусть сердце будет юным,

И встанет счастье рядом,

Сбываются задумки.



Удача улыбнётся,

Исполнятся желания,

И в каждом дне найдётся

Успех и процветание!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Светланка, поздравляю тебя с днем Ангела! Искренне желаю сиять от счастья и ярким лучом любви светить своим близким. Пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Этим!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Светлана, светлый человек,

Всегда будь ангелом хранимой,

Чтобы счастливым был твой век,

И крепко ты была любимой!



Пусть романтизма океан

Перед тобою разольётся,

А все невзгоды, как туман,

Растают пред рассветным солнцем!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В день именин желаю тебе, Светланка, постоянной светлой полосы в твоей жизни, чистой и искренней любви, красивых и счастливых историй. Будь всегда королевой, наполняй этот мир своей красотой и всегда добивайся цели!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю тебя, Светлана!

Весела будь, красива, желанна,

И вниманием окружена,

И сама в себя влюблена.



Не напрасно проходят пусть годы,

Пусть растут постоянно доходы,

Жизнь пускай не оставит в накладе,

Будет все у тебя — в шоколаде!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, уверенно идти к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Судьба, пусть Света, будет светлой,

Любовь — не будет безответной,

Спокойно в жизни всё пусть будет,

За счастье ведь, никто не судит!



В сосудах течёт пусть горячая кровь,

В тебе будоража, ту нежность, любовь,

Которые, дарят: людское блаженство,

Мир неземной и совершенство!

С днем ангела Светланы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая Светланка, я тебя поздравляю и желаю всегда быть счастлива. Пусть добрая надежда озаряет твой путь к благополучию, пусть тебя постоянно окружает забота родных и любовь друзей. Желаю тебе, Светланка, здоровья, материальных благ, больших успехов и только отличного настроения!

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