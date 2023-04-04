С Днем ангела Таисии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Таисия происходит от древнеегипетского слова, которое переводится как "посвящённая Изиде". Эта богиня была одной из самых почитаемых в Египте.

Когда именины в Таисии?

Именины Таисии 2023 по православному календарю празднуют: 4 апреля, 23 мая и 21 октября.

С детства Таисия спокойна и общительна. Это довольно серьезная девочка, которая будет изучать незнакомых людей, пристально к ним присматриваясь. Во взрослом возрасте Таисия становится независимой, часто носит скрытый характер. Всегда предпочитает держаться уравновешенно и скромно.

Поздравление с Днем ангела Таисии проза и стихи

Пусть Таю нашу, ангел хранит,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

С днем ангела, Таисие: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Та дорогая, я желаю тебе всегда оставаться такой. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, удачи, радости, любви, счастья и богатства! Пусть в твоей жизни все и всегда складывается наилучшим образом.

С днем ангела, Таисие: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В День Ангела Таисии, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

С днем ангела, Таисие: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Бесподобна наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот прекрасный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, великой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя преданные друзья! С Днем ангела, милая Тая!

С днем ангела, Таисие: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Да будет путь твой, светлый и безоблачный,

Пусть помогает Ангел в пути,

Да будет мир в душе, здоровье хорошее,

И удачи, Таисия, в жизни.

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