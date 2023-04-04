С Днем ангела Таисии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Таисия происходит от древнеегипетского слова, которое переводится как "посвящённая Изиде". Эта богиня была одной из самых почитаемых в Египте.
Когда именины в Таисии?
Именины Таисии 2023 по православному календарю празднуют: 4 апреля, 23 мая и 21 октября.
С детства Таисия спокойна и общительна. Это довольно серьезная девочка, которая будет изучать незнакомых людей, пристально к ним присматриваясь. Во взрослом возрасте Таисия становится независимой, часто носит скрытый характер. Всегда предпочитает держаться уравновешенно и скромно.
Поздравление с Днем ангела Таисии проза и стихи
Пусть Таю нашу, ангел хранит,
И во всем всегда ей помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Та дорогая, я желаю тебе всегда оставаться такой. Поздравляю тебя и желаю здоровья, удачи, удачи, радости, любви, счастья и богатства! Пусть в твоей жизни все и всегда складывается наилучшим образом.
***
В День Ангела Таисии, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Бесподобна наша Таисия! Позволь поздравить тебя с именинами и в этот прекрасный день пожелать тебе здоровья, радости и счастья, великой и искренней любви! Пусть на жизненном пути тебе встречаются только хорошие, добрые люди и всегда окружают тебя преданные друзья! С Днем ангела, милая Тая!
***
Да будет путь твой, светлый и безоблачный,
Пусть помогает Ангел в пути,
Да будет мир в душе, здоровье хорошее,
И удачи, Таисия, в жизни.
Читайте также: