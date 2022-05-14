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С Днем ангела Тамары: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

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С Днем ангела Тамары: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

С днем ангела Тамары: поздравления, картинки на украинском языке / Фото: Pexels

Имя Тамары происходит от древнееврейского слова "тамар", которое переводится как "финиковая пальма".

Когда именины у Тамары?

Именины Тамары 2022 по православному календарю празднуют: 1 и 14 мая, 15 декабря.

С детства Тамара очень любит быть в центре внимания, часто требует от родителей и других людей постоянного одобрения и восхищения. Это врожденная актриса, которая с ранних лет умеет манипулировать людьми. Во взрослом возрасте ключевыми чертами характера женщины становится сопереживание. Она способна пожертвовать своими интересами, если кому-нибудь нужна помощь.

День ангела Тамары: приветствие своими словами

Поздравление с Днем ангела Тамары своими словами / © Pexels
Поздравление с Днем ангела Тамары своими словами / Фото: Pexels

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине свят, а значение велико – это День Ангела Тамары. Я поздравляю тебя, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы Ангел твой не улетал от тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

***

Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, чувств. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пусть душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!

***

Тамара, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, доброго здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, желаний стремления, высоких успехов и большого везения.

***

С днем ​​ангела Тамара! Хочу пожелать, чтобы на твоем пути не было препятствий и чтобы твоя судьба была щедра на светлую удачу и счастливые события, чтобы твоя деятельность приносила тебе удовольствие и достаток, чтобы твое сердце всегда было наполнено любовью и пониманием. И в этом всем тебе помогает твой ангел-хранитель.

***

Тамара, сегодня день твоего Ангела. Хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и направлял на верный путь. Хочу пожелать тебе, чтобы ты чаще улыбалась, ведь тогда твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!

***

Томочка, поздравлю тебя, дорогая. Хочу быть настоящей царицей и править балом в своей жизни. Пусть для тебя этот мир будет добрым и удивительным, пусть Тамара всегда будет на пике счастья и удачи.

***

Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, чувств. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пусть душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!

***

С Днем ангела Тамара! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!

***

Дорогая Тамара! Поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы твоя жизнь была увлекательным путешествием, в котором есть место только радости и счастью. Пусть мечты превращаются в реальность. С Днем ангела!

***

Бесподобная Тамара! Такое же имя когда-то носила царица, и ты тоже обладаешь царственной осанкой и чувством собственного достоинства, но нет в тебе тщеславного высокомерия и самолюбия, ты всегда открыта душой и сердцем. В день твоих именин хочется пожелать тебе, чтобы судьба наградила тебя достойно и подарила все, что ты пожелаешь!

Поздравления с Днем ангела Тамары: стихи

Поздравления с Днем ангела Тамары в стихах / © Pexels
Поздравления с Днем ангела Тамары в стихах / Фото: Pexels

Томочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

У Вас сегодня светлый, добрый праздник!
В День именин желаю я тепла,
Тамара, будет в жизни много счастья,
Наверняка исполнится мечта!

Пусть все идет всегда, как загадали,
Пусть небеса помогут в этом Вам!
Узнать желаю то, чего не знали,
Не верить злым, обманчивым словам!

***

Желаю я любимой Томе
На праздник крупный именин,
Чтоб счастья много было в доме,
Чтоб был он ангелом храним.

Пусть сбудутся твои надежды,
Не встретится нигде помех.
Пусть будет лучше всё, чем прежде,
Звучит заливисто твой смех.

***

Тамара — имя царское, известное.
Ты имени прекрасному под стать,
Веселая, красивая, прелестная,
Позволь мне в именины пожелать:

Пусть жизнь твоя звучит как песня светлая,
Пусть дарит щедро радость, благодать.
Судьба желанья воплотит заветные,
Чтоб самою тебе счастливой стать!

***

Тaмаре в именины
Желаю список длинный:
Удачи и здоровья,
И радости с любовью,

Везенья и успеха,
Загадочности, смеха,
Чтоб ты была красивой,
Веселой и счастливой!

***

Ты рождена прекрасною недаром,
Чудесная красавица Тамара!
Тебе сегодня счастья пожелаю,
Пусть сбудутся мечты — я точно знаю,

Что ты большое счастье заслужила,
Хочу, чтобы любовь к тебе спешила,
Удачи много буду я желать,
И никогда не нужно унывать!

***

Наступили твои именины, Тамара,
Этот день — он душевен и светел.
Твое имя звучит перебором гитары,
Твой характер — еще интересней!

Знаю я, круг твоих интересов не узок,
И хочу пожелать тебе, Тома,
Каждый день — впечатлением, а не обузой
Чтобы был. Чтоб светло было дома!

***

Тамара, счастья и здоровья
Хочу тебе я пожелать,
И жить с огромною любовью,
И целей в жизни достигать.

Но помни — ласковой и нежной
Для женщины так важно быть!
Чтобы любовь безграничной
Мужчину своего любить!

***

Тамарочка, с именинами!
Пусть будет судьба да светла,
Пусть балует жизнь тебя винами —
Из Любви, Улыбок, Тепла!

Пусть смех никогда не кончается,
И люди родные вокруг!
Сестра, лучшее пусть с тобой случается,
И рядом сердечный твой друг!

***

Сестренка, у тебя сегодня именины!
А это Праздник, как тут ни крути,
День ангела, Тамара, веская причина —
Поэтому от брата пожелания прими:

Желаю с Нежностью сливаться,
И с госпожой Удачей жить,
С Тоской вовеки не встречаться,
С Любовью крепкою дружить.

Пусть будет трудно — не печалься!
Смотри в лицо мадам Беде.
Сама себе ты будь начальством
И рядом с Счастьем стой везде!

С Днем ангела Тамары: поздравления в смс

С Днем ангела Тамары: смс / © Pexels
С Днем ангела Тамары: смс / Фото: Pexels

С Днем Ангела Тамары мои искренние поздравления,
От всего сердца, с пожеланиями добра,
В здоровье и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!

***

У тебя, как у древней царицы,
Необычное имя — Тамара,
В нем и твердость, и сила таится,
И загадочно-звучное что-то,

Магнетично твое обаянье,
Гибкий стан, и походка легка,
Мы желаем, чтоб птица удачи,
Подружилась с тобой навсегда.

***

С Днем Ангела Тамарочку поздравим
И праздник в ее честь красивый справим!
Природа в майский день и то играет
Как будто Тому тоже поздравляет!

***

В имени Тамара — красота и сила,
У нашей именинницы сила в красоте.
Мы тебе желаем радости и счастья,
И во всех делах ты всегда на высоте!

***

Тамарочка милая, мамина утеха!
Искрыся здоровьем, колокольчиками смеха –
Чтобы радость и счастье тебя обнимали,
Чтобы ангелы Божии тебя хранили!

***

С Днем Ангела Томочка тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.

***

Поздравляем Вас, Тамара
И желаем, чтоб всегда
В небе ярко Вам сияла
Путеводная звезда.

***

Тамара, милая Тамара!
День ангела сегодня твой.
Не погасить в груди пожара,
Клянусь своею головой.

***

Тамаре в именины
Желаю список длинный:
Удачи и здоровья,
И радости с любовью,
Везенья и успеха,
Загадочности, смеха,
Чтоб ты была красивой,
Веселой и счастливой!

***

Тамара, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни все будет так, как ты захочешь. Добивайся своих целей всегда!

День ангела Тамары: картинки на украинском

Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / © ТСН.ua
Поздравления с Днем ангела Тамары: картинки / Фото: ТСН.ua
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