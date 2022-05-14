С Днем ангела Тамары: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Тамары происходит от древнееврейского слова "тамар", которое переводится как "финиковая пальма".
Когда именины у Тамары?
Именины Тамары 2022 по православному календарю празднуют: 1 и 14 мая, 15 декабря.
С детства Тамара очень любит быть в центре внимания, часто требует от родителей и других людей постоянного одобрения и восхищения. Это врожденная актриса, которая с ранних лет умеет манипулировать людьми. Во взрослом возрасте ключевыми чертами характера женщины становится сопереживание. Она способна пожертвовать своими интересами, если кому-нибудь нужна помощь.
День ангела Тамары: приветствие своими словами
Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине свят, а значение велико – это День Ангела Тамары. Я поздравляю тебя, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы Ангел твой не улетал от тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
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Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, чувств. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пусть душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!
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Тамара, искренне поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемую радость и море впечатлений. Желаю большой удачи и искренней любви, доброго здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, желаний стремления, высоких успехов и большого везения.
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С днем ангела Тамара! Хочу пожелать, чтобы на твоем пути не было препятствий и чтобы твоя судьба была щедра на светлую удачу и счастливые события, чтобы твоя деятельность приносила тебе удовольствие и достаток, чтобы твое сердце всегда было наполнено любовью и пониманием. И в этом всем тебе помогает твой ангел-хранитель.
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Тамара, сегодня день твоего Ангела. Хочу пожелать, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и направлял на верный путь. Хочу пожелать тебе, чтобы ты чаще улыбалась, ведь тогда твой Ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой Ангел хранит тебя! Будь счастлива!
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Томочка, поздравлю тебя, дорогая. Хочу быть настоящей царицей и править балом в своей жизни. Пусть для тебя этот мир будет добрым и удивительным, пусть Тамара всегда будет на пике счастья и удачи.
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Тамара, с праздником! Желаю радости, нежности, страсти, яркости жизни, эмоций, чувств. Пусть все выходит, как ты мечтала, пусть все складывается, как ты хочешь. Пусть душа поет от радости, а сердце стучит спокойно и умиротворенно! Любви тебе взаимной!
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С Днем ангела Тамара! Пусть твой небесный покровитель поддерживает тебя на каждом шагу. Счастья и согласия!
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Дорогая Тамара! Поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы твоя жизнь была увлекательным путешествием, в котором есть место только радости и счастью. Пусть мечты превращаются в реальность. С Днем ангела!
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Бесподобная Тамара! Такое же имя когда-то носила царица, и ты тоже обладаешь царственной осанкой и чувством собственного достоинства, но нет в тебе тщеславного высокомерия и самолюбия, ты всегда открыта душой и сердцем. В день твоих именин хочется пожелать тебе, чтобы судьба наградила тебя достойно и подарила все, что ты пожелаешь!
Поздравления с Днем ангела Тамары: стихи
Томочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
У Вас сегодня светлый, добрый праздник!
В День именин желаю я тепла,
Тамара, будет в жизни много счастья,
Наверняка исполнится мечта!
Пусть все идет всегда, как загадали,
Пусть небеса помогут в этом Вам!
Узнать желаю то, чего не знали,
Не верить злым, обманчивым словам!
***
Желаю я любимой Томе
На праздник крупный именин,
Чтоб счастья много было в доме,
Чтоб был он ангелом храним.
Пусть сбудутся твои надежды,
Не встретится нигде помех.
Пусть будет лучше всё, чем прежде,
Звучит заливисто твой смех.
***
Тамара — имя царское, известное.
Ты имени прекрасному под стать,
Веселая, красивая, прелестная,
Позволь мне в именины пожелать:
Пусть жизнь твоя звучит как песня светлая,
Пусть дарит щедро радость, благодать.
Судьба желанья воплотит заветные,
Чтоб самою тебе счастливой стать!
***
Тaмаре в именины
Желаю список длинный:
Удачи и здоровья,
И радости с любовью,
Везенья и успеха,
Загадочности, смеха,
Чтоб ты была красивой,
Веселой и счастливой!
***
Ты рождена прекрасною недаром,
Чудесная красавица Тамара!
Тебе сегодня счастья пожелаю,
Пусть сбудутся мечты — я точно знаю,
Что ты большое счастье заслужила,
Хочу, чтобы любовь к тебе спешила,
Удачи много буду я желать,
И никогда не нужно унывать!
***
Наступили твои именины, Тамара,
Этот день — он душевен и светел.
Твое имя звучит перебором гитары,
Твой характер — еще интересней!
Знаю я, круг твоих интересов не узок,
И хочу пожелать тебе, Тома,
Каждый день — впечатлением, а не обузой
Чтобы был. Чтоб светло было дома!
***
Тамара, счастья и здоровья
Хочу тебе я пожелать,
И жить с огромною любовью,
И целей в жизни достигать.
Но помни — ласковой и нежной
Для женщины так важно быть!
Чтобы любовь безграничной
Мужчину своего любить!
***
Тамарочка, с именинами!
Пусть будет судьба да светла,
Пусть балует жизнь тебя винами —
Из Любви, Улыбок, Тепла!
Пусть смех никогда не кончается,
И люди родные вокруг!
Сестра, лучшее пусть с тобой случается,
И рядом сердечный твой друг!
***
Сестренка, у тебя сегодня именины!
А это Праздник, как тут ни крути,
День ангела, Тамара, веская причина —
Поэтому от брата пожелания прими:
Желаю с Нежностью сливаться,
И с госпожой Удачей жить,
С Тоской вовеки не встречаться,
С Любовью крепкою дружить.
Пусть будет трудно — не печалься!
Смотри в лицо мадам Беде.
Сама себе ты будь начальством
И рядом с Счастьем стой везде!
С Днем ангела Тамары: поздравления в смс
С Днем Ангела Тамары мои искренние поздравления,
От всего сердца, с пожеланиями добра,
В здоровье и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!
***
У тебя, как у древней царицы,
Необычное имя — Тамара,
В нем и твердость, и сила таится,
И загадочно-звучное что-то,
Магнетично твое обаянье,
Гибкий стан, и походка легка,
Мы желаем, чтоб птица удачи,
Подружилась с тобой навсегда.
***
С Днем Ангела Тамарочку поздравим
И праздник в ее честь красивый справим!
Природа в майский день и то играет
Как будто Тому тоже поздравляет!
***
В имени Тамара — красота и сила,
У нашей именинницы сила в красоте.
Мы тебе желаем радости и счастья,
И во всех делах ты всегда на высоте!
***
Тамарочка милая, мамина утеха!
Искрыся здоровьем, колокольчиками смеха –
Чтобы радость и счастье тебя обнимали,
Чтобы ангелы Божии тебя хранили!
***
С Днем Ангела Томочка тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
Поздравляем Вас, Тамара
И желаем, чтоб всегда
В небе ярко Вам сияла
Путеводная звезда.
***
Тамара, милая Тамара!
День ангела сегодня твой.
Не погасить в груди пожара,
Клянусь своею головой.
***
Тамаре в именины
Желаю список длинный:
Удачи и здоровья,
И радости с любовью,
Везенья и успеха,
Загадочности, смеха,
Чтоб ты была красивой,
Веселой и счастливой!
***
Тамара, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни все будет так, как ты захочешь. Добивайся своих целей всегда!