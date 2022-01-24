С Днем ангела Татьяны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть две версии происхождения имени Татьяна. По одному это женская форма римского мужского имени Татий. По другому имя переводится с греческого как "основательница". Сегодня празднуется день ангела Татьяны, и это прекрасная возможность поздравить всех знакомых и родных, которые носят это замечательное имя.

Когда праздновать День Ангела Татьяны?

Именины Татьяны 2022 по православному календарю празднуют: 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря.

Татьяна с детства отличается эмоциональностью. У нее часто меняется настроение, что может сбивать с толку окружающих. Татьяна требует постоянного внимания к своей персоне, ревнует к другим детям. Меняющееся настроение часто мешает обучению, а потому дается оно Тане нелегко. Во взрослом возрасте Татьяна становится несколько эгоистическим лицом, зацикленным на своем внутреннем Я. При этом в работе отличается трудолюбием и упрямством. Очень любит детей и становится идеальной матерью. Мужчину ищет такого, который будет во всем ее поддерживать.

Поздравление с Днем ангела Татьяны своими словами

В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

Картинки с Днем ангела Татьяны

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Поздравляю тебя, дорогая Таня, с Днем твоего ангела! И поскольку имя Татьяна у нас ассоциируется со студенчеством, я желаю тебе вечной душевной юности. Чтобы в любом возрасте ты не уставала веселиться, рисковать, творить чудеса, удивляться и любить.

Картинки с Днем ангела Татьяны

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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться вместе с тобой.

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Поздравляю тебя, Татьяна, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а муж – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Словом, простого тебе женского счастья!

Картинки с Днем ангела Татьяны

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Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

Картинки с Днем ангела Татьяны

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Дорогая моя подружка, Таня! Поздравляю тебя с днем ​​ангела, желаю оставаться как можно дольше такой же яркой и необычной, чтобы ты обрела свою любовь и была счастлива. Ты ведь этого стоишь!

Картинки с Днем ангела Татьяны

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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!

***

Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот волнующий и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе: оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел охранник всегда оберегает тебя от бедствия. С праздником тебя, Татьяна!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья по всем делам!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Дорогая и милая Танюша, я тебя поздравляю и от души желаю радужного счастья и светлой надежды, великой удачи и замечательных идей, отличного настроения и веселых праздников, невероятных побед и неземной любви.

Поздравления с Днем ангела Татьяны: стихи

Таня, Танечка, Татьяна!

Поздравляю я тебя,

В этот день счастливый самый

Рядом будут пусть друзья!



Будь прекрасной, чуть капризной,

Отдыхай и веселись.

Я желаю, чтоб всё в жизни

Было просто зашибись!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Татьяна, мы тебе желаем всегда в большом достатке жить;

Здоровья, счастья и веселья — ты их сумела заслужить;

Легко идти к заветным целям, любовь свою в душе хранить,

Чтоб даже в трудные моменты ты всё сумела победить.



Чтоб вдохновение черпала ты, радость людям принося,

Пускай эмоциями будет полным полна жизнь твоя вся.

Беда пускай тебя обходит, приходит только позитив.

И каждый день пусть, словно чудо, будет по-своему красив!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

У тебя превосходное имя

И тебе оно очень идет,

Пусть оно, дорогая Татьяна,

Только счастье тебе принесет.



Пусть хранит тебя Ангел Хранитель

И своим укрывает крылом,

Что бы мир твой был самым прекрасным,

Озаренным волшебным добром.



Тебя многим судьба одарила —

Ты красива, умна и мудра.

В этом вижу я имени тайну,

Оставайся такою всегда.

***

Прими, Татьяна, поздравленья

И пожелания чудес.

Пусть будет лучшим настроенье,

В глазах — от радости лишь блеск.



Пусть будет каждый день счастливым,

И яркими все впечатления,

Лови по жизни перспективы

И только лучшие мгновенья!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Поздравляю, Татьяна, тебя от всей души,

Желаю обрести тебе гармонию в тиши.

Чтобы сбылись мечты, глаза твои сияли,

Чтобы заботы, хлопоты, тебя не утомляли.



Пусть будет все прекрасно и ангелы порхают,

Пусть нежно, твое сердце, от боли охраняют.

Счастливой будь, Татьяна, цвети, живи, люби,

И принимай подарки от жизни и судьбы.

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Танюша, я тебе желаю

Всех благ, удачи, ярких дней

И счастья без конца и края,

И чтоб мечты сбылись скорей!



Любви желаю безграничной

И дружбы крепкой, на века!

Зарплата будет пусть отличной,

Ну, а профессия — легка!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Татьяна, желаем сегодня тебе

Лишь только хорошего в женской судьбе,

Семейного счастья и понимания,

Здоровья, достатка, мужского внимания!



И море удачи, и дачу у моря,

Чтоб ты никогда не встречалась бы с горем.

Желаем любить, расцветать и мечтать,

И часто удачу к себе привлекать!

***

От всей души, прекрасная Татьяна,

Желаю я тебе счастливой быть!

Сбываются пускай мечты и планы,

Пусть радость будет каждый миг дарить!



Здорова будь, Танюша, и успешна

Во всем, за что берешься в жизни ты!

Всегда будь милой, искренней и нежной,

Прелестным идеалом красоты!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Поздравляю тебя, Таня!

Пусть удача удивит,

И богатство в жизнь притянет,

Как стремительный магнит.



Вера в чудо постоянно

Пусть живёт в твоей груди,

Исполняются все планы

И ждёт радость впереди!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Прими, Танюшка, поздравленье!

Пускай судьба к хорошему ведет,

Пускай пронзает душу вдохновенье,

В делах пускай, конечно же, везет.



Пусть растворяются сомненья,

Здоровья тебе, счастья и любви.

И пусть по Божьему веленью

Все исполняются заветные мечты!

Поздравления с Днем ангела Татьяны: смс

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

В Татьянин день − успехов и тепла,

Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,

Здоровья, мудрости, желаний исполнения,

Достатка, красоты и настроения!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

С днем Татьяны! Радости, тепла.

Жизнь чтобы добром была полна.

Ангел пусть Хранитель помогает

И от всех несчастий сберегает.

***

В Татьянин день тебя я поздравляю!

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть Ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя.

Будет пусть красивой, яркой

И счастливой жизнь твоя.

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

С днем Татьяны поздравляю,

Много светлых дней желаю,

Радости, любви тебе,

Счастья женского в судьбе!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

В день Татьянин поздравляю,

Шлю свой пламенный привет.

Ангел твой пусть будет рядом,

Дарит много светлых лет.

***

Пришли морозы в январе,

Татьянин день уж на дворе,

Тебя сегодня поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

В день Татьянин поздравляю,

Шлю свой пламенный привет.

Ангел твой пусть будет рядом,

Дарит много светлых лет.

Картинки с Днем ангела Татьяны

***

Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!

Прикольные картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

Картинки с Днем ангела Татьяны

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