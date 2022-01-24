С Днем ангела Татьяны: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Есть две версии происхождения имени Татьяна. По одному это женская форма римского мужского имени Татий. По другому имя переводится с греческого как "основательница". Сегодня празднуется день ангела Татьяны, и это прекрасная возможность поздравить всех знакомых и родных, которые носят это замечательное имя.
Когда праздновать День Ангела Татьяны?
Именины Татьяны 2022 по православному календарю празднуют: 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря.
Татьяна с детства отличается эмоциональностью. У нее часто меняется настроение, что может сбивать с толку окружающих. Татьяна требует постоянного внимания к своей персоне, ревнует к другим детям. Меняющееся настроение часто мешает обучению, а потому дается оно Тане нелегко. Во взрослом возрасте Татьяна становится несколько эгоистическим лицом, зацикленным на своем внутреннем Я. При этом в работе отличается трудолюбием и упрямством. Очень любит детей и становится идеальной матерью. Мужчину ищет такого, который будет во всем ее поддерживать.
Поздравление с Днем ангела Татьяны своими словами
В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
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Поздравляю тебя, дорогая Таня, с Днем твоего ангела! И поскольку имя Татьяна у нас ассоциируется со студенчеством, я желаю тебе вечной душевной юности. Чтобы в любом возрасте ты не уставала веселиться, рисковать, творить чудеса, удивляться и любить.
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться вместе с тобой.
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Поздравляю тебя, Татьяна, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а муж – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Словом, простого тебе женского счастья!
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Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
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Дорогая моя подружка, Таня! Поздравляю тебя с днем ангела, желаю оставаться как можно дольше такой же яркой и необычной, чтобы ты обрела свою любовь и была счастлива. Ты ведь этого стоишь!
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Дорогая моя сестричка. От всей души хочу поздравить тебя с Татьяниным днем. Сегодня твой праздник, День твоего ангела. Я хочу пожелать тебе счастья, радости и отличного настроения каждый день. Пусть удача сопровождает тебя всегда, а несчастья обходят стороной. С праздником тебя!
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Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот волнующий и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе: оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел охранник всегда оберегает тебя от бедствия. С праздником тебя, Татьяна!
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Дорогая Таня, я так горжусь, что у меня есть сестра с этим именем. Ведь это отличный повод отпраздновать этот день вместе со мной. С праздником, огромного счастья по всем делам!
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Дорогая и милая Танюша, я тебя поздравляю и от души желаю радужного счастья и светлой надежды, великой удачи и замечательных идей, отличного настроения и веселых праздников, невероятных побед и неземной любви.
Поздравления с Днем ангела Татьяны: стихи
Таня, Танечка, Татьяна!
Поздравляю я тебя,
В этот день счастливый самый
Рядом будут пусть друзья!
Будь прекрасной, чуть капризной,
Отдыхай и веселись.
Я желаю, чтоб всё в жизни
Было просто зашибись!
***
Татьяна, мы тебе желаем всегда в большом достатке жить;
Здоровья, счастья и веселья — ты их сумела заслужить;
Легко идти к заветным целям, любовь свою в душе хранить,
Чтоб даже в трудные моменты ты всё сумела победить.
Чтоб вдохновение черпала ты, радость людям принося,
Пускай эмоциями будет полным полна жизнь твоя вся.
Беда пускай тебя обходит, приходит только позитив.
И каждый день пусть, словно чудо, будет по-своему красив!
***
У тебя превосходное имя
И тебе оно очень идет,
Пусть оно, дорогая Татьяна,
Только счастье тебе принесет.
Пусть хранит тебя Ангел Хранитель
И своим укрывает крылом,
Что бы мир твой был самым прекрасным,
Озаренным волшебным добром.
Тебя многим судьба одарила —
Ты красива, умна и мудра.
В этом вижу я имени тайну,
Оставайся такою всегда.
***
Прими, Татьяна, поздравленья
И пожелания чудес.
Пусть будет лучшим настроенье,
В глазах — от радости лишь блеск.
Пусть будет каждый день счастливым,
И яркими все впечатления,
Лови по жизни перспективы
И только лучшие мгновенья!
***
Поздравляю, Татьяна, тебя от всей души,
Желаю обрести тебе гармонию в тиши.
Чтобы сбылись мечты, глаза твои сияли,
Чтобы заботы, хлопоты, тебя не утомляли.
Пусть будет все прекрасно и ангелы порхают,
Пусть нежно, твое сердце, от боли охраняют.
Счастливой будь, Татьяна, цвети, живи, люби,
И принимай подарки от жизни и судьбы.
***
Танюша, я тебе желаю
Всех благ, удачи, ярких дней
И счастья без конца и края,
И чтоб мечты сбылись скорей!
Любви желаю безграничной
И дружбы крепкой, на века!
Зарплата будет пусть отличной,
Ну, а профессия — легка!
***
Татьяна, желаем сегодня тебе
Лишь только хорошего в женской судьбе,
Семейного счастья и понимания,
Здоровья, достатка, мужского внимания!
И море удачи, и дачу у моря,
Чтоб ты никогда не встречалась бы с горем.
Желаем любить, расцветать и мечтать,
И часто удачу к себе привлекать!
***
От всей души, прекрасная Татьяна,
Желаю я тебе счастливой быть!
Сбываются пускай мечты и планы,
Пусть радость будет каждый миг дарить!
Здорова будь, Танюша, и успешна
Во всем, за что берешься в жизни ты!
Всегда будь милой, искренней и нежной,
Прелестным идеалом красоты!
***
Поздравляю тебя, Таня!
Пусть удача удивит,
И богатство в жизнь притянет,
Как стремительный магнит.
Вера в чудо постоянно
Пусть живёт в твоей груди,
Исполняются все планы
И ждёт радость впереди!
***
Прими, Танюшка, поздравленье!
Пускай судьба к хорошему ведет,
Пускай пронзает душу вдохновенье,
В делах пускай, конечно же, везет.
Пусть растворяются сомненья,
Здоровья тебе, счастья и любви.
И пусть по Божьему веленью
Все исполняются заветные мечты!
Поздравления с Днем ангела Татьяны: смс
С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
***
В Татьянин день − успехов и тепла,
Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,
Здоровья, мудрости, желаний исполнения,
Достатка, красоты и настроения!
***
С днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть Хранитель помогает
И от всех несчастий сберегает.
***
В Татьянин день тебя я поздравляю!
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть Ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.
***
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя.
Будет пусть красивой, яркой
И счастливой жизнь твоя.
***
С днем Татьяны поздравляю,
Много светлых дней желаю,
Радости, любви тебе,
Счастья женского в судьбе!
***
В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,
Дарит много светлых лет.
***
Пришли морозы в январе,
Татьянин день уж на дворе,
Тебя сегодня поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!
***
В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,
Дарит много светлых лет.
***
Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!
Прикольные картинки с Днем ангела Татьяны
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