С Днем ангела Валентины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Валентина имеет римское происхождение и означает животворный. Сегодня свои именины празднует Валентина, поэтому не забудьте поздравить всех родных и знакомых, которые носят это замечательное имя и пожелать всего лучшего.

Когда именины у Валентины?

Именины Валентины 2022 по православному календарю празднуют: 8 января, 23 февраля и 29 июля.

С детства Валентина отличается хорошим нравом. Она любит делиться с другими детьми своими игрушками и другими вещами. Однако отличается и несколько вспыльчивым характером. Во взрослом возрасте Валентина становится мягкой, хоть и эмоциональной. Родные часто прощают ей любые всплески без оскорблений. В семейной жизни Валя все время готова посвятить мужу и детям.

Поздравления с Днем ангела Валентины своими словами

Поздравляю тебя, Валентина, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а муж – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Словом, простого тебе женского счастья!

Поздравления с Днем ангела Валентины

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах твоих: домашних и рабочих. Чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы всегда сопровождали успех и процветание.

Поздравления с Днем ангела Валентины

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Валентина, поздравляю тебя с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания. Пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь радует радостью. Счастья тебе, удач и любви.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты скорби, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

Поздравления с Днем ангела Валентины

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Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на дела земные, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

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Дорогая, Валя! Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

В День ангела хочу пожелать тебе от всей души: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного фарта, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным и счастливым.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Дорогая Валентина, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя проходила интересно и разнообразно, Чтобы хватало творческих идей и мыслей, Чтобы тебя переполняло вдохновение и желание творить, Чтобы ты всегда могла реализовать все свои возможности. А еще желаю семейного счастья, душевного тепла, Мира, здоровья, любви и благополучия!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валентина, поздравляю с Днем Ангела! Желаю интересной жизни и нескончаемого вдохновения. Реализации творческого потенциала и любых возможностей. Семейного счастья, душевного тепла и заботы. Пусть все начинания ведут к желаемому результату. Изобилия, благополучия и радости!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

С днем ​​ангела, Валентина! Желаю звезды собирать с неба, чтобы ангелы посылали тебе счастья, удачи и любовь, а от бед, чтобы не слышать известия и не встречать на жизненном пути. Пусть будет сбыться мечтам и достичь вершин.

Поздравления с Днем ангела Валентины: стихи

Валюша, Валя, Валентина,

Твои сегодня именины!

Умеешь с верой жить, с надеждой,

Трудиться и людей любить.

Тебя все знают милой, нежной,

Хотя ты можешь и вспылить.

Хочу я пожелать тебе

Лишь только радости в судьбе.

Чтоб не один десяток лет

Несла другим тепло и свет.

Ты проще к жизни относись.

Мечтай, работай, веселись

Под покровительством Амура,

И мир вокруг не будет хмурым.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валентине – радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее держать.

Будь красивой, доброй и веселой,

В жизни не сдавайся никогда,

Коль споткнулась – поднимайся снова,

Только лишь вперед иди всегда!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валентина, Валентина,

Этот праздник — только ваш.

Пусть приятная картина

Не исчезнет как мираж.

Пусть на Ваши именины

Тот, кто любит вас, придет.

Пусть Вам дарят апельсины

В этот день и круглый год!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Наша Валя - Валентина

Чем - то манит беспричинно,

Как абстрактная картина:

Непонятна, но мила.

Если суть понятна станет -

Равнодушным не оставит,

И поймет всяк, чем же манит:

В простоте ее краса!

А у нашей Валентины

Нынче праздник - именины!

Разве это не причина

Нашу Валю поздравлять?

Мы Валюшу поздравляем,

Ей успехи предвещаем,

Счастье прочем и желаем

Никогда не унывать!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Любимая, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Валечка, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Придя к тебе, застал чудесную картину,

Букет цветов, шикарный стол накрыт,

День именин встречает нынче Валентина,

В нарядном платье, на окне свеча горит.

Пусть добрый ангел дом крылом укроет,

Пусть в нем царит уют и благодать,

Пусть поселится радость в нем, исчезнет злое,

И будет счастье, словно роза, расцветать.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Пусть радостью твои глаза горят,

Хочу поздравить нынче, Валечка, тебя

С днем именин, пускай святые защитят

От зла и бед, пускай добра дают, любя.

Пусть не стучится в дверь твою беда,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим,

Еще желаем море счастья на года,

Пусть дарит радость праздник именин.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всём активна,

Не болей ты никогда.



Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.



Плюс здоровья, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Лишь приятных новостей.

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!



Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!



За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!



Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

Поздравления с Днем ангела Валентины: смс

Если скажут: «Женщина сильная» —

Это, Валечка, о тебе!

Я хочу, чтоб была ты счастливою,

Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные

Поздравления и признанья!

Радость пусть будет бесконечною,

Воплощая твои желанья!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

У тебя сегодня праздник, Валентина,

И поздравить я тебя спешу.

Я желаю мудрой быть и сильной,

SMS-кой я тебя прошу:

Просто, будь счастливой и успешной,

Ведь сильна ты именем своим!

Только годы пусть идут неспешно,

Никогда не поддавайся им!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

День ангела, валя, настал!

Так пусть же тебе повезет,

Удачу Господь бы послал,

Да жизнь без особых забот.

Везенья хочу пожелать,

Веселья и силы всегда,

Не стоит грустить и страдать

Валюша тебе никогда!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валечка, Валюша, Валентина,

Добрая и светлая душа.

Мыслями, собой, душой и сердцем

Неизменно, Валя, хороша!



Пусть Господь тебя вознаграждает

За поступки все твои, дела.

Чтобы ты всегда была здорова,

До ста лет счастливою была!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

С днем рождения, Валентина!

Жизни сказочной и длинной,

Чтоб тревоги прочь умчались,

Все желания исполнялись,

Каждый день доход растет,

А душа всегда поет.

***

Валя, Валечка, Валюша,

Ты прекрасна, спору нет.

Жизни долго пожелаю

Без проблем и всяких бед!



Счастья, радости, достатка,

Красоты, любви, добра.

И чтоб каждый день в порядке

Ты и пела, и цвела!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валентина, будь прекрасна,

Как звезда на небе ясном.

Пусть Фортуны Колесо

Принесет тебе всё-всё.



Позитива чтоб побольше,

Да счастливой быть подольше,

Время с пользой проводить

И себя всегда любить!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валюша, Валя, Валентина,

Желаю счастья и любви.

Все, что желанно и бесценно,

На сердце бережно храни!



Пусть мир вокруг прекрасным будет

И рядом близкие, друзья.

И вдохновением так и будет

Твоя любимая семья!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Валентина, много счастья

Я хочу тебе желать,

Коль любви — то настоящей,

Никогда не унывать.

Быть веселой и красивой,

Добиваться своего,

Быть хорошенькой и милой,

Не бояться ничего!

Поздравления с Днем ангела Валентины

***

Дорогая Валентина,

Пожелать хочу любви,

Чтобы вирус этот страстный

У тебя кипел в крови.



Чтоб была такой же милой

И прекрасной, как всегда,

Радости тебе, Валюшка,

Не печалься никогда.