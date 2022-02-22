С Днем ангела Валентины: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Валентина имеет римское происхождение и означает животворный. Сегодня свои именины празднует Валентина, поэтому не забудьте поздравить всех родных и знакомых, которые носят это замечательное имя и пожелать всего лучшего.
Когда именины у Валентины?
Именины Валентины 2022 по православному календарю празднуют: 8 января, 23 февраля и 29 июля.
С детства Валентина отличается хорошим нравом. Она любит делиться с другими детьми своими игрушками и другими вещами. Однако отличается и несколько вспыльчивым характером. Во взрослом возрасте Валентина становится мягкой, хоть и эмоциональной. Родные часто прощают ей любые всплески без оскорблений. В семейной жизни Валя все время готова посвятить мужу и детям.
Поздравления с Днем ангела Валентины своими словами
Поздравляю тебя, Валентина, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а муж – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Словом, простого тебе женского счастья!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах твоих: домашних и рабочих. Чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы всегда сопровождали успех и процветание.
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Валентина, поздравляю тебя с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания. Пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь радует радостью. Счастья тебе, удач и любви.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты скорби, и в любви, и в разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
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Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на дела земные, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
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Дорогая, Валя! Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.
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В День ангела хочу пожелать тебе от всей души: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного фарта, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый день будет насыщенным, интересным и счастливым.
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Дорогая Валентина, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя проходила интересно и разнообразно, Чтобы хватало творческих идей и мыслей, Чтобы тебя переполняло вдохновение и желание творить, Чтобы ты всегда могла реализовать все свои возможности. А еще желаю семейного счастья, душевного тепла, Мира, здоровья, любви и благополучия!
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Валентина, поздравляю с Днем Ангела! Желаю интересной жизни и нескончаемого вдохновения. Реализации творческого потенциала и любых возможностей. Семейного счастья, душевного тепла и заботы. Пусть все начинания ведут к желаемому результату. Изобилия, благополучия и радости!
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С днем ангела, Валентина! Желаю звезды собирать с неба, чтобы ангелы посылали тебе счастья, удачи и любовь, а от бед, чтобы не слышать известия и не встречать на жизненном пути. Пусть будет сбыться мечтам и достичь вершин.
Поздравления с Днем ангела Валентины: стихи
Валюша, Валя, Валентина,
Твои сегодня именины!
Умеешь с верой жить, с надеждой,
Трудиться и людей любить.
Тебя все знают милой, нежной,
Хотя ты можешь и вспылить.
Хочу я пожелать тебе
Лишь только радости в судьбе.
Чтоб не один десяток лет
Несла другим тепло и свет.
Ты проще к жизни относись.
Мечтай, работай, веселись
Под покровительством Амура,
И мир вокруг не будет хмурым.
***
Валентине – радости и счастья
В именины хочется желать,
И любви огромной и манящей,
И суметь в руках ее держать.
Будь красивой, доброй и веселой,
В жизни не сдавайся никогда,
Коль споткнулась – поднимайся снова,
Только лишь вперед иди всегда!
***
Валентина, Валентина,
Этот праздник — только ваш.
Пусть приятная картина
Не исчезнет как мираж.
Пусть на Ваши именины
Тот, кто любит вас, придет.
Пусть Вам дарят апельсины
В этот день и круглый год!
***
Наша Валя - Валентина
Чем - то манит беспричинно,
Как абстрактная картина:
Непонятна, но мила.
Если суть понятна станет -
Равнодушным не оставит,
И поймет всяк, чем же манит:
В простоте ее краса!
А у нашей Валентины
Нынче праздник - именины!
Разве это не причина
Нашу Валю поздравлять?
Мы Валюшу поздравляем,
Ей успехи предвещаем,
Счастье прочем и желаем
Никогда не унывать!
***
В День ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
Любимая, пусть сбудутся надежды,
Мечты твои, капризы и желанья.
Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,
Забудешь ты о разочарованьях.
***
День ангела настал сегодня твой,
Такое, Валечка, поверь, забыть нельзя,
Свой праздник выдели особою строкой,
Иначе ангел может даже наказать.
Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,
Чтобы задобрить, испеки большой пирог,
Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,
Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.
***
Придя к тебе, застал чудесную картину,
Букет цветов, шикарный стол накрыт,
День именин встречает нынче Валентина,
В нарядном платье, на окне свеча горит.
Пусть добрый ангел дом крылом укроет,
Пусть в нем царит уют и благодать,
Пусть поселится радость в нем, исчезнет злое,
И будет счастье, словно роза, расцветать.
***
Пусть радостью твои глаза горят,
Хочу поздравить нынче, Валечка, тебя
С днем именин, пускай святые защитят
От зла и бед, пускай добра дают, любя.
Пусть не стучится в дверь твою беда,
Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим,
Еще желаем море счастья на года,
Пусть дарит радость праздник именин.
***
Дорогая Валентина,
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всём активна,
Не болей ты никогда.
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты.
Плюс здоровья, плюс удачи,
Верных, преданных друзей,
Быть счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.
***
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
Ты просто ангел, душечка.
Поздравления с Днем ангела Валентины: смс
Если скажут: «Женщина сильная» —
Это, Валечка, о тебе!
Я хочу, чтоб была ты счастливою,
Чтоб добро воцарилось в судьбе!
В именины прими сердечные
Поздравления и признанья!
Радость пусть будет бесконечною,
Воплощая твои желанья!
***
У тебя сегодня праздник, Валентина,
И поздравить я тебя спешу.
Я желаю мудрой быть и сильной,
SMS-кой я тебя прошу:
Просто, будь счастливой и успешной,
Ведь сильна ты именем своим!
Только годы пусть идут неспешно,
Никогда не поддавайся им!
***
День ангела, валя, настал!
Так пусть же тебе повезет,
Удачу Господь бы послал,
Да жизнь без особых забот.
Везенья хочу пожелать,
Веселья и силы всегда,
Не стоит грустить и страдать
Валюша тебе никогда!
***
Валечка, Валюша, Валентина,
Добрая и светлая душа.
Мыслями, собой, душой и сердцем
Неизменно, Валя, хороша!
Пусть Господь тебя вознаграждает
За поступки все твои, дела.
Чтобы ты всегда была здорова,
До ста лет счастливою была!
***
С днем рождения, Валентина!
Жизни сказочной и длинной,
Чтоб тревоги прочь умчались,
Все желания исполнялись,
Каждый день доход растет,
А душа всегда поет.
***
Валя, Валечка, Валюша,
Ты прекрасна, спору нет.
Жизни долго пожелаю
Без проблем и всяких бед!
Счастья, радости, достатка,
Красоты, любви, добра.
И чтоб каждый день в порядке
Ты и пела, и цвела!
***
Валентина, будь прекрасна,
Как звезда на небе ясном.
Пусть Фортуны Колесо
Принесет тебе всё-всё.
Позитива чтоб побольше,
Да счастливой быть подольше,
Время с пользой проводить
И себя всегда любить!
***
Валюша, Валя, Валентина,
Желаю счастья и любви.
Все, что желанно и бесценно,
На сердце бережно храни!
Пусть мир вокруг прекрасным будет
И рядом близкие, друзья.
И вдохновением так и будет
Твоя любимая семья!
***
Валентина, много счастья
Я хочу тебе желать,
Коль любви — то настоящей,
Никогда не унывать.
Быть веселой и красивой,
Добиваться своего,
Быть хорошенькой и милой,
Не бояться ничего!
***
Дорогая Валентина,
Пожелать хочу любви,
Чтобы вирус этот страстный
У тебя кипел в крови.
Чтоб была такой же милой
И прекрасной, как всегда,
Радости тебе, Валюшка,
Не печалься никогда.