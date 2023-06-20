С Днем ангела Валерии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Валерия происходит из Древнего Рима, ведь тогда женщины своих имен не имели, а получали от родового имени.

Когда именины у Валерии?

Именины Валерии в 2023 году по православному календарю празднуют: 20 июня.

С детства Валерия непредсказуемый ребенок, иногда его настроение может меняться, как капризная погода. Во взрослом возрасте становится творческой личностью, очень изобретательной и яркой.

Поздравления с Днем ангела Валерии своими словами

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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Дорогая моя Валерия. Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь... когда твои крылья опускаются вниз.

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Дорогая Лера, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Валерия. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит подлинную любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.

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Дорогая Валерия. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.

Поздравления с Днем ангела Валерии: стихи

Твоё имя означает сильная,

Хотя на вид конечно не сказать,

Лучше я скажу, что ты красивая,

И красоту твою пером не описать,

Дорогая, милая Валерия,

Для комплиментов повод есть большой,

Это праздник добра и вдохновения,

Этот праздник день Ангела твой,

И тебе хочу желать прекрасного,

Море цветов и истинной любви,

Чтобы улыбка была как солнышко ясная,

Чтобы в глазах горели огоньки,

Пусть твоё сердце печаль не потревожит,

Пусть только радость в нём со счастьем живёт,

А Ангел с неба добро пусть преумножит,

Любое чудо пусть произойдёт!

***

Лера, каждый день пускай

Жизнь напоминает рай!

Пусть всегда тебе везет

И за поворотом ждет

Нереальная удача,

Пусть глаза твои не плачут,

Ведь день ангела настал —

Значит, мир прекрасней стал!

***

Желаю я Лерочке на именины

Душа чтоб наполнилась счастьем, теплом.

Чтоб знала, что нет тебя в мире любимей,

Что ты лишь хозяюшка в сердце моём.

Пускай оптимизм в взгляде вечно прибудет,

В цвет лучика солнца окрасится день.

Несчастье к тебе пусть дорогу забудет,

Накроет тебя крыла ангела сень.

***

В именины твои, Лера,

Я тебе желаю веры!

Веры в мир и в чудеса,

Чтоб всегда твои глаза

И искрились, и смеялись,

Чтобы слезы не касались,

Ты всегда красивой будь,

О плохом же — позабудь.

***

С днем ангела, Лерочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

День ангела Валерии: картинки на украинском

С днем ангела Валерии / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Валерии / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Валерии / Фото: ТСН.ua

С днем ангела Валерии / Фото: ТСН.ua