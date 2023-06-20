С Днем ангела Валерии: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Валерия происходит из Древнего Рима, ведь тогда женщины своих имен не имели, а получали от родового имени.
Когда именины у Валерии?
Именины Валерии в 2023 году по православному календарю празднуют: 20 июня.
С детства Валерия непредсказуемый ребенок, иногда его настроение может меняться, как капризная погода. Во взрослом возрасте становится творческой личностью, очень изобретательной и яркой.
Поздравления с Днем ангела Валерии своими словами
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Дорогая моя Валерия. Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь... когда твои крылья опускаются вниз.
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Дорогая Лера, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
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Валерия. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит подлинную любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.
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Дорогая Валерия. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.
Поздравления с Днем ангела Валерии: стихи
Твоё имя означает сильная,
Хотя на вид конечно не сказать,
Лучше я скажу, что ты красивая,
И красоту твою пером не описать,
Дорогая, милая Валерия,
Для комплиментов повод есть большой,
Это праздник добра и вдохновения,
Этот праздник день Ангела твой,
И тебе хочу желать прекрасного,
Море цветов и истинной любви,
Чтобы улыбка была как солнышко ясная,
Чтобы в глазах горели огоньки,
Пусть твоё сердце печаль не потревожит,
Пусть только радость в нём со счастьем живёт,
А Ангел с неба добро пусть преумножит,
Любое чудо пусть произойдёт!
***
Лера, каждый день пускай
Жизнь напоминает рай!
Пусть всегда тебе везет
И за поворотом ждет
Нереальная удача,
Пусть глаза твои не плачут,
Ведь день ангела настал —
Значит, мир прекрасней стал!
***
Желаю я Лерочке на именины
Душа чтоб наполнилась счастьем, теплом.
Чтоб знала, что нет тебя в мире любимей,
Что ты лишь хозяюшка в сердце моём.
Пускай оптимизм в взгляде вечно прибудет,
В цвет лучика солнца окрасится день.
Несчастье к тебе пусть дорогу забудет,
Накроет тебя крыла ангела сень.
***
В именины твои, Лера,
Я тебе желаю веры!
Веры в мир и в чудеса,
Чтоб всегда твои глаза
И искрились, и смеялись,
Чтобы слезы не касались,
Ты всегда красивой будь,
О плохом же — позабудь.
***
С днем ангела, Лерочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!