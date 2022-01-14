С Днем ангела Василия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

День Ангела – важная дата в жизни каждого человека. 14 января празднуют свои именины Василии. Именно поэтому ТСН.ua подобрал вам оригинальные поздравления с днем ангела Василия в прозе, стихах и открытках.
Что значит имя Василий?
Имя Василий пришло к нам из Древней Греции и переводится как "царь", "царский".
Когда праздновать день Ангела Василия?
Именины Василия в 2022 году празднуют 5 января, 14 января, 12 февраля, 14 февраля, 22 февраля, 3 марта, 5 марта, 14 марта, 8 апреля, 25 апреля, 9 мая, 19 мая, 5 июня, 21 июня, 5 июля, 14 июля, 18 июля, 24 августа, 12 сентября, 11 октября, 8 ноября, 11 декабря.
Василий – на первый план всегда ставит общение. Это дружелюбный, светлый, добрый и очень жизнерадостный человек, всегда верный и бескорыстный друг. Носители этого имени часто склонны к мизантропии. Василий владеет аналитическим складом ума, а потому умеет находить удовольствие в любой деятельности. У него прекрасная память, потому способен легко учиться новому. В отношениях Василий галантный и вежливый – настоящий рыцарь на белом коне. Умеет контролировать сексуальность. Для него верность и подлинные чувства всегда будут на первом месте.
Поздравления с именинами Василия в стихах
Бог есть везде, он есть повсюду.
Бог создал тело, создал душу.
Он сотворил мир красоты
И бесконечной доброты.
И мне хотелось, чтоб отныне
Мой самый нежный и любимый,
Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,
Мой драгоценнейший Василий
Творил добро всегда, везде,
Не оставлял людей в беде.
Поступки совершал разумно,
Был честным, добрым, нежным, умным.
***
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
***
Вася, именины наступили,
Что тебе они преподнесут?
Близкие всегда тебя любили,
Так пускай и дальше любят, ждут.
Пусть тебе везет в делах серьезных,
В несерьезных – тоже повезет,
Ты стремись всегда к вершинам звездным,
Счастье пусть за горизонтом ждет.
***
Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Добра, позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!
***
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
***
Словно в ожидании
Чуда пребываю,
Я тебя, Василий,
Сегодня поздравляю.
Чтоб открыты двери
Были пред тобою,
Чтобы сам руководил
Ты своей судьбою.
Чтоб не гнулся от беды,
Шел по жизни гордо,
Чтобы не было сомнений
В твоем слове твердом.
Я желаю для тебя
Жизни без оглядки,
Чтоб всегда в твоей судьбе
Было все в порядке.
***
С праздником тебя, Василий,
Поздравляю от души!
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
Улыбнись беде в лицо,
Пусть узнает, кто сильней!
Будь своей судьбы творцом –
Лишь вперед! И не робей!
***
Поздравляю, Васенька, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть твои дела:
Планы, мысли, начинанья.
Настроенье пусть твое,
Словно солнышко блистает.
Будет пусть тебе подвластно все,
И любовь пусть душу согревает.
***
Накрывай на стол скорее,
Ведь пришел Васильев день,
Петь колядки, веселиться
Пусть тебе не будет лень.
От души я пожелаю
Мира всей семье твоей,
Стать богаче, здоровее,
Позитивней и мудрей.
Пусть все сбудутся желания,
В доме радость пусть живет
И от счастья непременно!
***
ТЖелаем чудеснейших дней,
Чтоб быть, наш Василь, веселей!
Пусть жизнь, будто речка, течет,
Успехи тебе принесет!
Поздравления на день Василия в прозе
Дорогой Василий, поздравляю тебя с Днем Ангела, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал, и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Василько, а все проблемы ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!
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Василий, поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он вместе с тобой будет радоваться.
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Вася, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!
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Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе всегда быть царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит тебя в стороне. С Днем ангела!
*** Поздравляем с Днем ангела Василия и желаем всех благ. Пусть Новый год принесет удачу и дарит только положительные эмоции.
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День ангела Василия – уважаемый праздник. И в такой радостный для Вас день шлю лучшие поздравления и сердечные пожелания крепкого здоровья на много-много лет. Пусть судьба будет счастлива, каждый день дарит положительное настроение, а доброта возвращается сторицей.
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С Днем Василия, друг! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Дорогой Василий, поздравляю тебя с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем имподарили тебе родители.
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Дорогой мой Василий! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.