С Днем ангела Василия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем ангела Василия: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

День Ангела – важная дата в жизни каждого человека. 14 января празднуют свои именины Василии. Именно поэтому ТСН.ua подобрал вам оригинальные поздравления с днем ​​ангела Василия в прозе, стихах и открытках.

Что значит имя Василий?

Имя Василий пришло к нам из Древней Греции и переводится как "царь", "царский".

Когда праздновать день Ангела Василия?

Именины Василия в 2022 году празднуют 5 января, 14 января, 12 февраля, 14 февраля, 22 февраля, 3 марта, 5 марта, 14 марта, 8 апреля, 25 апреля, 9 мая, 19 мая, 5 июня, 21 июня, 5 июля, 14 июля, 18 июля, 24 августа, 12 сентября, 11 октября, 8 ноября, 11 декабря.

Василий – на первый план всегда ставит общение. Это дружелюбный, светлый, добрый и очень жизнерадостный человек, всегда верный и бескорыстный друг. Носители этого имени часто склонны к мизантропии. Василий владеет аналитическим складом ума, а потому умеет находить удовольствие в любой деятельности. У него прекрасная память, потому способен легко учиться новому. В отношениях Василий галантный и вежливый – настоящий рыцарь на белом коне. Умеет контролировать сексуальность. Для него верность и подлинные чувства всегда будут на первом месте.

Поздравления с именинами Василия в стихах

Бог есть везде, он есть повсюду.

Бог создал тело, создал душу.

Он сотворил мир красоты

И бесконечной доброты.

И мне хотелось, чтоб отныне

Мой самый нежный и любимый,

Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,

Мой драгоценнейший Василий

Творил добро всегда, везде,

Не оставлял людей в беде.

Поступки совершал разумно,

Был честным, добрым, нежным, умным.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Поздравление с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Поздравление с днем ангела Василия

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Словно в ожидании

Чуда пребываю,

Я тебя, Василий,

Сегодня поздравляю.

Чтоб открыты двери

Были пред тобою,

Чтобы сам руководил

Ты своей судьбою.

Чтоб не гнулся от беды,

Шел по жизни гордо,

Чтобы не было сомнений

В твоем слове твердом.

Я желаю для тебя

Жизни без оглядки,

Чтоб всегда в твоей судьбе

Было все в порядке.

Поздравление с днем ангела Василия

***

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом –

Лишь вперед! И не робей!

Поздравление с днем ангела Василия

***

Поздравляю, Васенька, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть твои дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.

***

Накрывай на стол скорее,

Ведь пришел Васильев день,

Петь колядки, веселиться

Пусть тебе не будет лень.

От души я пожелаю

Мира всей семье твоей,

Стать богаче, здоровее,

Позитивней и мудрей.

Пусть все сбудутся желания,

В доме радость пусть живет

И от счастья непременно!

Поздравление с днем ангела Василия

***

ТЖелаем чудеснейших дней,

Чтоб быть, наш Василь, веселей!

Пусть жизнь, будто речка, течет,

Успехи тебе принесет!

Поздравления на день Василия в прозе

Дорогой Василий, поздравляю тебя с Днем Ангела, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал, и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Василько, а все проблемы ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!

Поздравление с днем ангела Василия

***

Василий, поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он вместе с тобой будет радоваться.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Вася, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!

Поздравление с днем ангела Василия

***

Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе всегда быть царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит тебя в стороне. С Днем ангела!

Поздравление с днем ангела Василия

*** Поздравляем с Днем ангела Василия и желаем всех благ. Пусть Новый год принесет удачу и дарит только положительные эмоции.

***

День ангела Василия – уважаемый праздник. И в такой радостный для Вас день шлю лучшие поздравления и сердечные пожелания крепкого здоровья на много-много лет. Пусть судьба будет счастлива, каждый день дарит положительное настроение, а доброта возвращается сторицей.

Поздравление с днем ангела Василия

***

С Днем Василия, друг! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверена, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу больше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Дорогой Василий, поздравляю тебя с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем имподарили тебе родители.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Дорогой мой Василий! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

Поздравление с днем ангела Василия

***

Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.