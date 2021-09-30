С Днем ангела Веры: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Веры. В этот день можно поздравить близких и знакомых Вер с именинами.
Что означает имя Вера?
Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческом как Пистис (Πίστις). Это одно из тех немногих имен, которые переводятся и трактуются так же, как и звучат.
Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также присуща определенная флегматичность. Вера не любит поспешности в жизнь. Она имеет достаточно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительной, но это довольно быстро проходит.
Когда праздновать День ангела Веры?
Именины Веры в 2021 году по православному календарю празднуют 30 сентября.
Поздравления с именинами Веры в стихах
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,
Вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
Милая Вера, желаю всегда
От счастья сиять и почаще смеяться!
Пускай станет явью любая мечта
И будет добро все к тебе возвращаться!
Желаю, чтоб в жизни любое мгновение
Дарило улыбки, любовь и тепло!
Отличным пусть будет твое настроение,
Чтобы во всем тебе, Вера, везло!
***
Имя лучшее на свете,
Означает лишь одно:
Жить без веры нереально,
Скучно, страшно и темно.
Пусть любовь, удача, счастье
Вам дается лишь вдвойне,
Пусть Вам, Вера, удается
Быть по жизни на коне!
***
В женственности, обаянии
Лучше не найти примера.
До чего ж ты хороша,
Потрясающа Вера.
Оставаться я желаю
Яркой, умной, ироничной,
Тонко чувствующей, стильной,
Страстной, пылкой, но приличной.
Пусть все сбудутся желания,
Будет счастье и любовь,
А стремление к победам
Пусть твою волнует кровь.
Поздравления Веры в картинках и открытках
Поздравления в день Веры в прозе
С Днем ангела тебя! Пусть добрый художник раскрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У спящей красавицы были феи, а твоей феей пускай будет твоя защитница Вера. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, осуществления заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!
***
Верочка, пусть все твои заветные мечты осуществятся, а жизнь преподносит множество приятных сюрпризов! Желаю тебе всегда хранить в сердце веру, а душу наполнять любовью и добром. Пусть каждый твой день будет невероятно удачным и сказочно счастливым!
***
Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья!
***
Дорога Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, замечательных идей, потрясающего успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, хороших воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоем настоящем.
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