С Днем ангела Веры: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

30 сентября — день ангела Веры. В этот день можно поздравить близких и знакомых Вер с именинами.

Что означает имя Вера?

Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческом как Пистис (Πίστις). Это одно из тех немногих имен, которые переводятся и трактуются так же, как и звучат.

Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также присуща определенная флегматичность. Вера не любит поспешности в жизнь. Она имеет достаточно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительной, но это довольно быстро проходит.

Когда праздновать День ангела Веры?

Именины Веры в 2021 году по православному календарю празднуют 30 сентября.

Поздравления с именинами Веры в стихах

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.



Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

***

Милая Вера, желаю всегда

От счастья сиять и почаще смеяться!

Пускай станет явью любая мечта

И будет добро все к тебе возвращаться!



Желаю, чтоб в жизни любое мгновение

Дарило улыбки, любовь и тепло!

Отличным пусть будет твое настроение,

Чтобы во всем тебе, Вера, везло!

***

Имя лучшее на свете,

Означает лишь одно:

Жить без веры нереально,

Скучно, страшно и темно.



Пусть любовь, удача, счастье

Вам дается лишь вдвойне,

Пусть Вам, Вера, удается

Быть по жизни на коне!

***

В женственности, обаянии

Лучше не найти примера.

До чего ж ты хороша,

Потрясающа Вера.



Оставаться я желаю

Яркой, умной, ироничной,

Тонко чувствующей, стильной,

Страстной, пылкой, но приличной.



Пусть все сбудутся желания,

Будет счастье и любовь,

А стремление к победам

Пусть твою волнует кровь.

Поздравления Веры в картинках и открытках

Поздравления в день Веры в прозе

С Днем ангела тебя! Пусть добрый художник раскрасит твою жизнь яркими красками, а талантливый композитор напишет мажорную мелодию твоей судьбы. У спящей красавицы были феи, а твоей феей пускай будет твоя защитница Вера. Желаю тебе крепкого здоровья и сил, везения, успехов и удачи во всех начинаниях, осуществления заветных желаний, верных друзей и семейного счастья!

***

Верочка, пусть все твои заветные мечты осуществятся, а жизнь преподносит множество приятных сюрпризов! Желаю тебе всегда хранить в сердце веру, а душу наполнять любовью и добром. Пусть каждый твой день будет невероятно удачным и сказочно счастливым!

***

Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья!

***

Дорога Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, замечательных идей, потрясающего успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, хороших воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоем настоящем.

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