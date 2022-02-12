С Днем ангела Виктории: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Виктория пришло к нам с латинского языка и означает "победительница".
Когда праздновать День Ангела Виктории?
Именины Виктории 2022 по православному календарю празднуют: 13 февраля, 12 марта, 12 сентября, 24 октября, 17 ноября, 23 декабря.
В детстве Виктория волевая девочка, которую трудно смешить делать то, что ей не нравится. Любит быть в центре внимания своих сверстников. Умеет преподнести себя с лучшей стороны. Во взрослом возрасте становится сосредоточенным и ответственным. У нее аналитический склад ума, она не будет ждать "принца на белом коне", а займется созданием идеальной жизни сама.
Поздравления с Днем ангела Виктории своими словами
Дорогая Виктория. Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе ярких красок в жизни, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения. Пусть твой ангел хранитель всегда будет рядом с тобой и уберегает от всех бед.
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Дорогая наша Виктория! В этот праздничный день День твоего Ангела, желаю, чтобы в твоей душе играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди – уважали и восхищались тобой.
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Желаю в День Ангела Виктории большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков. Пусть ангел всегда тебя уберегает от всего зла.
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Дорогая Виктория. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокоренного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
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Виктория! Поздравляю с Днем Ангела Виктории! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.
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Виктория, поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой путь и дальше идет светлой полосой и добрым путем, пусть ангел покроет тебя от жизненных невзгод и напастей, пусть твои великие поступки и добрые дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
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Дорогая Виктория. Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем Ангела Виктории! Пусть твой добрый ангел дарует твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.
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Виктория. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит подлинную любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.
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Дорогая Виктория. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.
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Виктория, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и восхитительными впечатлениями. Изобилия, любовь и благополучие!
Поздравления с Днем ангела Виктории: стихи
Виктория – ты символ победы,
Пусть убегают от тебя в бессилье беды,
Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,
Пускай отличным будет настроенье.
Живи, как в сказке, не унывай,
Горя и беды никогда не знай,
Пускай удача улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
***
Виктория, с прекрасным праздником тебя,
Ведь именины забывать нельзя,
Пусть ангел судьбу твою хранит,
Пусть счастье на крыльях к тебе летит.
Желаем здоровья тебе им удачи,
Настроения прекрасного в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.
***
Твое имя звучит как победа.
Мы желаем тебе побеждать.
И в борьбе, и в любых испытаньях
На ногах своих крепко стоять.
Ну а если однажды устанешь,
Если станет глазам горячо,
Пусть всегда будет тот, кто подставит
Тебе в это мгновенье плече.
Пусть он любит тебя и балует,
Что бы знала ты рядышком с ним:
Море жизни бурлит и бушует —
Ваш семейный корабль невредим.
***
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.
***
Виктория, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
День Ангела сегодня – поздравляю!
Виктория, сестренка, я тебе
Добра, улыбок, счастия желаю
И что бы горести сгорели на костре!
Пусть все, что ты задумаешь - случится!
Пусть люди добрые вокруг тебя всегда!
Пусть лик твой солнышком улыбчивым лучится!
И не берут свое ни время, ни года!
***
Тебя фортуна наградила
Прекрасным именем и звучным.
Виктория – какая сила,
Победы торжество могучей.
В день именин прими сердечно
Огромный пламенный привет.
Пусть будет твое счастье вечным,
А жизнь – как череда побед!
***
Виктория, победа будет Вашей!
В День именин хочу Вам пожелать,
Пусть будет дом Ваш светлый – полной чашей,
И знайте то, что Вы хотите знать!
Желаю Вам удачи, света, счастья!
Любви такой, чтоб захватило дух!
Чтобы в судьбу не ворвались ненастья,
Успех пусть будет Ваш надежный друг!
***
Ты трепетной душой наделена,
Но путь одолеваешь терпеливо.
Подвластна ты сердечному порыву,
По целеустремленности полна!
Стремишься ты к победному венцу —
Быть победителем — тебе к лицу!
Пусть ждёт тебя успех — желанная награда,
Он для друзей твоих, естественно, отрада!
Виктория, что б ни случилось в пути,
Уверенной будь и к победе иди!
Тебе мы желаем огромного счастья
Заботы друзей, доброты и участья.
И чтобы талант твой, как яркий алмаз
Блистал всё сильнее и радовал нас.
И пусть всё в жизни удаётся,
Всегда живи в ладу с судьбой,
А счастье пусть в ладони льётся,
Как летний дождик проливной!
***
Пусть весёлой счастливой историей
Жизнь для вас развернется сейчас.
Поздравляем мы все Вас, Виктория,
Вы – луч света во мгле для всех нас.
Вы – наш повод для вдохновения,
Воплощение красоты.
Мы Вам дарим всех птиц в мире пения,
Мы Вам дари все в мире цветы.
Поздравления с Днем ангела Виктории: смс
С днем ангела, Виктория, тебя.
Поздравляет наша вся семья!.
Сильно мы желаем, чтобы ты.
В жизни все исполнила мечты.
***
Пусть радостным будет день,.
Пусть Ваш облик радует глаз,.
Поздравляем от всей души!.
С днем ангела, Виктория, вас!
***
Вика, оставайся всегда лишь собой,
При этом будь рядом со мной,
Ты так необычна и умна,
Безумно люблю я тебя!
***
Виктория - значит, победа,
Желаю счастья с ночи до рассвета,
Пусть этот праздник будет озорной,
А за ним последует веселый выходной!
***
Любимая Вика, могу дышать я лишь тобой!
Ты - моя муза, наслажденье, ты покоряешь красотой!
В тебе любовь, и счастье, и душевность,
С тобою сказкой станет даже повседневность!
***
В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой Виктория и хорошо исполнял свои обязанности!
***
Виктория с праздником тебя! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех! Счастья, достатка и любви!
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Виктория желаю мудрости тебе от Бога, благословений от Него. Пусть будет светлым и чистым путь. Приветствую с днем ангела!
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Виктория, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Боже!
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Виктория поздравляю Вас с Днем Ангела! Пусть солнышко Вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть Вас не отказывается, чтобы Вы веселая и счастливая была!