С Днем ангела Виктории: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Виктория пришло к нам с латинского языка и означает "победительница".

Когда праздновать День Ангела Виктории?

Именины Виктории 2022 по православному календарю празднуют: 13 февраля, 12 марта, 12 сентября, 24 октября, 17 ноября, 23 декабря.

В детстве Виктория волевая девочка, которую трудно смешить делать то, что ей не нравится. Любит быть в центре внимания своих сверстников. Умеет преподнести себя с лучшей стороны. Во взрослом возрасте становится сосредоточенным и ответственным. У нее аналитический склад ума, она не будет ждать "принца на белом коне", а займется созданием идеальной жизни сама.

Поздравления с Днем ангела Виктории своими словами

Дорогая Виктория. Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе ярких красок в жизни, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения. Пусть твой ангел хранитель всегда будет рядом с тобой и уберегает от всех бед.

Поздравления с Днем ангела Виктории

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Дорогая наша Виктория! В этот праздничный день День твоего Ангела, желаю, чтобы в твоей душе играла веселая песня, а за окном светило яркое солнце, чтобы руки твои занимались любимым делом, а в голове появлялись интересные идеи, чтобы близкие тебя ценили и любили, а окружающие люди – уважали и восхищались тобой.

Поздравления с Днем ангела Виктории

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Желаю в День Ангела Виктории большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков. Пусть ангел всегда тебя уберегает от всего зла.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Дорогая Виктория. В День твоего Ангела от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и непокоренного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

Поздравления с Днем ангела Виктории

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Виктория! Поздравляю с Днем Ангела Виктории! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не подвергалась никаким жизненным испытаниям.

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Виктория, поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой путь и дальше идет светлой полосой и добрым путем, пусть ангел покроет тебя от жизненных невзгод и напастей, пусть твои великие поступки и добрые дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

Поздравления с Днем ангела Виктории

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Дорогая Виктория. Поздравляю тебя с отличным праздником – Днем Ангела Виктории! Пусть твой добрый ангел дарует твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория. В День твоего Ангела хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, чуткостью сердца и добротой души, делая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит подлинную любовь и удачу, а твой ангел будет всегда настороже.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Дорогая Виктория. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и восхитительными впечатлениями. Изобилия, любовь и благополучие!

Поздравления с Днем ангела Виктории: стихи

Виктория – ты символ победы,

Пусть убегают от тебя в бессилье беды,

Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,

Пускай отличным будет настроенье.

Живи, как в сказке, не унывай,

Горя и беды никогда не знай,

Пускай удача улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория, с прекрасным праздником тебя,

Ведь именины забывать нельзя,

Пусть ангел судьбу твою хранит,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит.

Желаем здоровья тебе им удачи,

Настроения прекрасного в придачу,

Всех благ, достатка, радости, тепла,

Чтоб жизнь на сказку похожа была.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Твое имя звучит как победа.

Мы желаем тебе побеждать.

И в борьбе, и в любых испытаньях

На ногах своих крепко стоять.

Ну а если однажды устанешь,

Если станет глазам горячо,

Пусть всегда будет тот, кто подставит

Тебе в это мгновенье плече.

Пусть он любит тебя и балует,

Что бы знала ты рядышком с ним:

Море жизни бурлит и бушует —

Ваш семейный корабль невредим.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

День Ангела сегодня – поздравляю!

Виктория, сестренка, я тебе

Добра, улыбок, счастия желаю

И что бы горести сгорели на костре!

Пусть все, что ты задумаешь - случится!

Пусть люди добрые вокруг тебя всегда!

Пусть лик твой солнышком улыбчивым лучится!

И не берут свое ни время, ни года!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Тебя фортуна наградила

Прекрасным именем и звучным.

Виктория – какая сила,

Победы торжество могучей.



В день именин прими сердечно

Огромный пламенный привет.

Пусть будет твое счастье вечным,

А жизнь – как череда побед!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория, победа будет Вашей!

В День именин хочу Вам пожелать,

Пусть будет дом Ваш светлый – полной чашей,

И знайте то, что Вы хотите знать!



Желаю Вам удачи, света, счастья!

Любви такой, чтоб захватило дух!

Чтобы в судьбу не ворвались ненастья,

Успех пусть будет Ваш надежный друг!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Ты трепетной душой наделена,

Но путь одолеваешь терпеливо.

Подвластна ты сердечному порыву,

По целеустремленности полна!



Стремишься ты к победному венцу —

Быть победителем — тебе к лицу!

Пусть ждёт тебя успех — желанная награда,

Он для друзей твоих, естественно, отрада!



Виктория, что б ни случилось в пути,

Уверенной будь и к победе иди!

Тебе мы желаем огромного счастья

Заботы друзей, доброты и участья.



И чтобы талант твой, как яркий алмаз

Блистал всё сильнее и радовал нас.

И пусть всё в жизни удаётся,

Всегда живи в ладу с судьбой,



А счастье пусть в ладони льётся,

Как летний дождик проливной!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Пусть весёлой счастливой историей

Жизнь для вас развернется сейчас.

Поздравляем мы все Вас, Виктория,

Вы – луч света во мгле для всех нас.



Вы – наш повод для вдохновения,

Воплощение красоты.

Мы Вам дарим всех птиц в мире пения,

Мы Вам дари все в мире цветы.

Поздравления с Днем ангела Виктории: смс

С днем ангела, Виктория, тебя.

Поздравляет наша вся семья!.

Сильно мы желаем, чтобы ты.

В жизни все исполнила мечты.

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Пусть радостным будет день,.

Пусть Ваш облик радует глаз,.

Поздравляем от всей души!.

С днем ангела, Виктория, вас!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Вика, оставайся всегда лишь собой,

При этом будь рядом со мной,

Ты так необычна и умна,

Безумно люблю я тебя!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория - значит, победа,

Желаю счастья с ночи до рассвета,

Пусть этот праздник будет озорной,

А за ним последует веселый выходной!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Любимая Вика, могу дышать я лишь тобой!

Ты - моя муза, наслажденье, ты покоряешь красотой!

В тебе любовь, и счастье, и душевность,

С тобою сказкой станет даже повседневность!

***

В этот день твой ангел празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой Виктория и хорошо исполнял свои обязанности!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория с праздником тебя! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех! Счастья, достатка и любви!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория желаю мудрости тебе от Бога, благословений от Него. Пусть будет светлым и чистым путь. Приветствую с днем ​​ангела!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория, в день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Боже!

Поздравления с Днем ангела Виктории

***

Виктория поздравляю Вас с Днем Ангела! Пусть солнышко Вам улыбается, чтобы цвела в жизни весна, удача пусть Вас не отказывается, чтобы Вы веселая и счастливая была!