С Днем ангела Владимира: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Владимир происходит из старогерманского языка и означает "великая власть" или "великая сила".

Когда именины у Владимира?

Именины Владимира в 2023 году по православному календарю празднуют: 1 января, 10 февраля, 7 марта, 6 апреля, 20 июня, 27 и 28 июля, 27 августа, 7 сентября, 17 октября и 5 ноября.

С детства Владимир растет активным мальчиком, обладает способностями к обучению и обладает лидерскими качествами. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет широкие взгляды. Именно поэтому Владимиры – хорошие стратеги. Часто успехи кажутся случайными, но мужчина много работает, чтобы получить хороший результат.

Поздравление с Днем ангела Владимира своими словами и в стихах

С Днем Ангела тебя поздравляю и желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются!

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Твое имя Володя – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Как песня звонко льется,

Пусть хорошо тебе, Вова, живется,

Пусть судьба улыбается,

Здоровье прилагается,

Да будет праздник на душе,

А сердце счастьем богатеет,

Пусть фонтан бурлит чувств,

Сбываются все мечты!

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Люби, живи и счастье имей,

Здоровье полная лодка,

От друзей улыбки держи,

Что желают всего-навсего!

В день Ангела ты свой

На годы имей задачу:

Володя, ты побольше грез,

Пусть сбудутся желания!

С днем ангела Владимира / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!