С Днем ангела Владимира: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Владимир происходит из старогерманского языка и означает "великая власть" или "великая сила".
Когда именины у Владимира?
Именины Владимира в 2023 году по православному календарю празднуют: 1 января, 10 февраля, 7 марта, 6 апреля, 20 июня, 27 и 28 июля, 27 августа, 7 сентября, 17 октября и 5 ноября.
С детства Владимир растет активным мальчиком, обладает способностями к обучению и обладает лидерскими качествами. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет широкие взгляды. Именно поэтому Владимиры – хорошие стратеги. Часто успехи кажутся случайными, но мужчина много работает, чтобы получить хороший результат.
Поздравление с Днем ангела Владимира своими словами и в стихах
С Днем Ангела тебя поздравляю и желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой Ангел Хранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются!
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Твое имя Володя – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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Как песня звонко льется,
Пусть хорошо тебе, Вова, живется,
Пусть судьба улыбается,
Здоровье прилагается,
Да будет праздник на душе,
А сердце счастьем богатеет,
Пусть фонтан бурлит чувств,
Сбываются все мечты!
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Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, неотступно следующего за тобой и твоими близкими по жизненному пути.
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Люби, живи и счастье имей,
Здоровье полная лодка,
От друзей улыбки держи,
Что желают всего-навсего!
В день Ангела ты свой
На годы имей задачу:
Володя, ты побольше грез,
Пусть сбудутся желания!
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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты не заставлял его краснеть за себя!