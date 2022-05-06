С Днем ангела Юрия: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Юрий происходит от мужского имени Георгий, что означает "хлебороб". Также существует версия, что имя пришло к нам по латыни и может переводиться как "верность клятве".

Когда именины у Юрия?

Именины Юрия 2022 по православному календарю празднуют: 17 февраля, 6 мая, 6 июля, 13 августа, 11 ноября.

С детства Юрий трогательный мальчик, который очень любит животных и хорошо учится в школе. Это настойчивые и жизнерадостные дети, которые становятся сдержаннее в подростковом возрасте. Повзрослев, Юрий хорошо ладит с другими людьми, пользуется уважением на работе, но шумные и крупные компании пытается избегать.

Поздравления с Днем ангела Юрия своими словами

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержании родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победным итогам великих дел, отличному настроению и большому уважению.

С днем ангела Юрий

***

В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

С днем ангела Юрий

***

С Днем ангела, Юрка, тебя! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! Будь сильным и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

С днем ангела Юрий

***

Юра, поздравляем с Днем Ангела! Прекрасный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к большим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, бесконечной энергии и

вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.

С днем ангела Юрий

***

Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

***

Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

С днем ангела Юрий

***

Уважаемый Юрий! Приветствую и хочу пожелать крепкого здоровья, светлого ума и стопроцентного счастья. Будьте всегда смелым, решительным, уверенным, очаровательным и красивым, с легкостью решайте любые дела и с успехом покоряйте любые вершины. И пусть вам жить и творить помогает любовь!

С днем ангела Юрий

***

Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

С днем ангела Юрий

***

Юрий. В День твоего Ангела Юрия хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

С днем ангела Юрий

***

Юрий, прими мои самые искренние поздравления с днем ​​ангела! В твой праздничный день я хочу пожелать лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного кругооборота положительных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопровождал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

Поздравления с Днем ангела Юрия: стихи

Юрий – имя царское!

Сегодня за столом

Откроем мы шампанское,

В бокалы разольем.

Приветствуем мы Юрия,

Чтобы как царь он жил,

Чтобы свои усилия

В изобилие он вложил.

С днем ангела Юрий

***

Сегодня у Вас праздник — именины!

С ним, Юрий, поздравляю я сейчас!

Для бед всех Вы вовек непобедимы,

Пусть счастье и любовь настигнут Вас!

И сердце никогда пусть не тоскует,

Пусть солнце отгоняет всю тоску!

И красками пускай судьбу рисует,

Счастливую, заветную судьбу!

С днем ангела Юрий

***

Сильный, смелый, независимый,

Ты, как Зевс, непобедим.

Мы тебе желаем, Юрий,

Жить как царь, как Алладин.

Пусть не пропадает жажда

Впечатлений, жизнь, пусть

Для тебя открыта дверь

В сады радости и чувства.

С днем ангела Юрий

***

Сегодня спешим от сердца мы поздравить Юрия,

Мы Вам хотим подарки, настроение предложить,

А если у Вас есть немного времени и желания,

Мы можем прочитать Вам пожелания.

Удачи на работе и в семейной жизни,

Жена и дети чтобы не были скучны,

Во всем найдите юмор и позитив,

Тогда для вас светлее станет этот мир.

С днем ангела Юрий

***

Тихий, скромный, добрый малый,

Педантический уникал,

Домосед, рыбак бывалый,

И только немного экстремал.

Уважаешь семью, ее законы,

Власть жены, порыв идей,

Всем понятны каноны,

Любишь быть среди людей.

Юрий, по сути – хозяин,

Дел домашних – спец,

Никуда не исчезаем,

Лучший в мире ты отец!

***

Чтоб улыбки никогда не кончались,

Чтобы снег — не студил бы он страсть!

Чтобы чаще с тобою встречались!

И ложились бы карты лишь в масть!

Чтоб всегда было время для перекура,

Чтоб зарплата повыше была!

С именинами, брат ты мой Юра!

С именинами, братец, тебя!

С днем ангела Юрий

***

Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,

Чтобы сбывались самые сложные мечты,

Вдохновляйся и всепланово расти,

Все, что ищешь – легко найти.

И в здоровье, и в деньгах только изобилия,

В голове в семье тотального порядка.

С днем ангела Юрий

***

Пусть нрав пронесется

По всей жизни бурей,

А ты в эпицентр попади

К ней скорей, Юрий!

Пусть подхватит ветер счастья,

Вьюга денег пусть заметите,

Ураган любви и красоты

Крыша пусть снесет.

С днем ангела Юрий

***

Юрику любимому желаю

В старый добрый праздник именин.

Чтобы счастья только прибывало,

Чтоб кипел в крови адреналин.

Пусть твоя мечта осуществится,

Станет явью самый сладкий сон.

Будет цель, к которой б мог стремиться,

Путь твой будет солнцем озарён.

С днем ангела Юрий

***

Юра, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравление с Днем ангела Юрия: смс

Желаем только радости в жизни,

Поздравляем тебя с Днем ангела,

Пусть ангел хранит тебя всегда,

И идет с тобой по жизни тропинки!

С днем ангела Юрий

***

Как песня звонко льется,

Пусть хорошо тебе, Юра, живется,

Пусть судьба улыбается,

А здоровье прибавляется!

С днем ангела Юрий

***

Пусть под крыльями своими

Юрия ангел бережет,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет.

С днем ангела Юрий

***

Пусть ангел жизнь твою оберегает,

Беда пусть тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пусть не обижают.

И что бы всем врагам во зло

Тебе всегда во всем везло!

С днем ангела Юрий

***

Тебя с именинами поздравляю,

Добрая тебе и счастья я желаю.

Пусть ангел-хранитель оберегает,

А беда пусть никогда не трогает!

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

Юрцы нашему подарки

Только высшего сорта.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях мечтаний!

С днем ангела Юрий

***

Пожелаем мы Юре

Избегать всех печали,

Чтобы нотки волшебства

На душе звучали!

С днем ангела Юрий

***

Юрий, верный наш товарищ!

Все поздравляем тебя.

Пусть труд будет в радость,

В счастье найди себя.

С днем ангела Юрий

***

В день ангела хотим мы Юре пожелать

Творить добро и слабых защищать!

С днем ангела Юрий

***

Георгий – удивительное имя!

Он ярок и смел, он отмечен судьбой.

И в словах, и в делах, и один, и с другими.

Он всегда и во всем остается собой!