С Днем ангела Юрия: оригинальные поздравления в стихах, открытках и картинках

Имя Юрий происходит от мужского имени Георгий, что означает "хлебороб". Также существует версия, что имя пришло к нам по латыни и может переводиться как "верность клятве".
Когда именины у Юрия?
Именины Юрия 2022 по православному календарю празднуют: 17 февраля, 6 мая, 6 июля, 13 августа, 11 ноября.
С детства Юрий трогательный мальчик, который очень любит животных и хорошо учится в школе. Это настойчивые и жизнерадостные дети, которые становятся сдержаннее в подростковом возрасте. Повзрослев, Юрий хорошо ладит с другими людьми, пользуется уважением на работе, но шумные и крупные компании пытается избегать.
Поздравления с Днем ангела Юрия своими словами
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Дорогой Юрий, прими поздравления от всего сердца. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержании родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победным итогам великих дел, отличному настроению и большому уважению.
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В этот радостный для нас день именно ты являешься именинником! Юрчик, искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
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С Днем ангела, Юрка, тебя! Пусть каждое мгновение тебе приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! Будь сильным и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!
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Юра, поздравляем с Днем Ангела! Прекрасный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к большим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, бесконечной энергии и
вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.
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Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!
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Юрчик, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес! Поздравляю и желаю удачи во всех областях жизни. Пусть каждый твой друг, только услышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя будут только успешные дни, недели и месяцы. С праздником!
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Уважаемый Юрий! Приветствую и хочу пожелать крепкого здоровья, светлого ума и стопроцентного счастья. Будьте всегда смелым, решительным, уверенным, очаровательным и красивым, с легкостью решайте любые дела и с успехом покоряйте любые вершины. И пусть вам жить и творить помогает любовь!
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Юра, с Днем ангела! Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе сил, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность чувствовать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!
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Юрий. В День твоего Ангела Юрия хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
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Юрий, прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день я хочу пожелать лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного кругооборота положительных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопровождал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!
Поздравления с Днем ангела Юрия: стихи
Юрий – имя царское!
Сегодня за столом
Откроем мы шампанское,
В бокалы разольем.
Приветствуем мы Юрия,
Чтобы как царь он жил,
Чтобы свои усилия
В изобилие он вложил.
***
Сегодня у Вас праздник — именины!
С ним, Юрий, поздравляю я сейчас!
Для бед всех Вы вовек непобедимы,
Пусть счастье и любовь настигнут Вас!
И сердце никогда пусть не тоскует,
Пусть солнце отгоняет всю тоску!
И красками пускай судьбу рисует,
Счастливую, заветную судьбу!
***
Сильный, смелый, независимый,
Ты, как Зевс, непобедим.
Мы тебе желаем, Юрий,
Жить как царь, как Алладин.
Пусть не пропадает жажда
Впечатлений, жизнь, пусть
Для тебя открыта дверь
В сады радости и чувства.
***
Сегодня спешим от сердца мы поздравить Юрия,
Мы Вам хотим подарки, настроение предложить,
А если у Вас есть немного времени и желания,
Мы можем прочитать Вам пожелания.
Удачи на работе и в семейной жизни,
Жена и дети чтобы не были скучны,
Во всем найдите юмор и позитив,
Тогда для вас светлее станет этот мир.
***
Тихий, скромный, добрый малый,
Педантический уникал,
Домосед, рыбак бывалый,
И только немного экстремал.
Уважаешь семью, ее законы,
Власть жены, порыв идей,
Всем понятны каноны,
Любишь быть среди людей.
Юрий, по сути – хозяин,
Дел домашних – спец,
Никуда не исчезаем,
Лучший в мире ты отец!
***
Чтоб улыбки никогда не кончались,
Чтобы снег — не студил бы он страсть!
Чтобы чаще с тобою встречались!
И ложились бы карты лишь в масть!
Чтоб всегда было время для перекура,
Чтоб зарплата повыше была!
С именинами, брат ты мой Юра!
С именинами, братец, тебя!
***
Уважаемый наш Юра, мы желаем тебе,
Чтобы сбывались самые сложные мечты,
Вдохновляйся и всепланово расти,
Все, что ищешь – легко найти.
И в здоровье, и в деньгах только изобилия,
В голове в семье тотального порядка.
***
Пусть нрав пронесется
По всей жизни бурей,
А ты в эпицентр попади
К ней скорей, Юрий!
Пусть подхватит ветер счастья,
Вьюга денег пусть заметите,
Ураган любви и красоты
Крыша пусть снесет.
***
Юрику любимому желаю
В старый добрый праздник именин.
Чтобы счастья только прибывало,
Чтоб кипел в крови адреналин.
Пусть твоя мечта осуществится,
Станет явью самый сладкий сон.
Будет цель, к которой б мог стремиться,
Путь твой будет солнцем озарён.
***
Юра, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Поздравление с Днем ангела Юрия: смс
Желаем только радости в жизни,
Поздравляем тебя с Днем ангела,
Пусть ангел хранит тебя всегда,
И идет с тобой по жизни тропинки!
***
Как песня звонко льется,
Пусть хорошо тебе, Юра, живется,
Пусть судьба улыбается,
А здоровье прибавляется!
***
Пусть под крыльями своими
Юрия ангел бережет,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет.
***
Пусть ангел жизнь твою оберегает,
Беда пусть тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пусть не обижают.
И что бы всем врагам во зло
Тебе всегда во всем везло!
***
Тебя с именинами поздравляю,
Добрая тебе и счастья я желаю.
Пусть ангел-хранитель оберегает,
А беда пусть никогда не трогает!
***
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
Юрцы нашему подарки
Только высшего сорта.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях мечтаний!
***
Пожелаем мы Юре
Избегать всех печали,
Чтобы нотки волшебства
На душе звучали!
***
Юрий, верный наш товарищ!
Все поздравляем тебя.
Пусть труд будет в радость,
В счастье найди себя.
***
В день ангела хотим мы Юре пожелать
Творить добро и слабых защищать!
***
Георгий – удивительное имя!
Он ярок и смел, он отмечен судьбой.
И в словах, и в делах, и один, и с другими.
Он всегда и во всем остается собой!