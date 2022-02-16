"С Днем единения, сине-желтые": Зеленский обратился к украинцам во время телемарафона национального единства

Телемарафон стартовал 16 февраля в 8:00.

Телемарафон национального единства по случаю Дня единения стартовал. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

"Большой народ, великой страны, доброе утро тебе! Сегодня важный день — День единения нас всех. Мы разные. Разного возраста, разного пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас одно желание — желание жить в мире, жить счастливо одной семьей с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома. Мы в Украине. И никто не будет любить наш дом, как мы любим. И никто — только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина! Восток, запад, юг, север звучит только вместе, но звучит очень сильно", — подчеркнул президент.

Зеленский также призвал смотреть телемарафон "UAразом" на украинских каналах.

Напомним, 16 февраля главные телеканалы показывают телемарафон национального единства. Утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00. Отмечается, что это одна из мер ко Дню единения — празднику, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

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