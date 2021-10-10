С Днем художника: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Ежегодно в Украине профессиональный праздник художников отмечают во второе воскресенье октября.
День художника — профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.В 2021 году этот праздник приходится на 10 октября.
История праздника
Праздник установлен в Украине президентским указом с 1998 года. В этот день заслуженных художников Украины традиционно приветствуют и присваивают им государственные звания. В выставочных залах и музеях проводят выставки, на которых представлены работы известных художников и талантливых перспективных молодых творцов.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем художника — прикольные sms
Пусть вдохновенье чаще посещает,
От красоты, что жизнь так освещает
Звенит пусть колокольчиком всегда
Душа художника, творить зовет мечта.
Работалось всегда, чтоб хорошо,
А в сердце было и покойно, и тепло,
Всегда ценить любой короткий миг,
Особого рассвета первый робкий блик.
Когда темно, чтоб видели душой!
Работы замечательной, известности большой!
Успехов вам в погоне за мечтой!
***
Ты всегда творишь шедевры,
Только кисть находят руки.
С праздником тебя, художник,
Пусть душа не знает скуки.
Пусть гордится Украина,
И известность ей приносишь,
Ведь прекрасно ты рисуешь,
А взамен лишь счастья просишь.
***
Все красоты Украины
Можешь ты изобразить,
Дар тебе дан очень сильный,
В этом сложно возразить.
Пусть висят твои шедевры
В галереях напоказ,
Ждёт успех твою карьеру,
И доход взлетит в сто раз!
***
Поздравляем с Днем художника! Рисовать можно не только для галерей, но и для души... Так пусть для твоего хобби всегда находится минутка и нужные материалы! Будь человеком творческим и жизнерадостным, ведь мир такой большой и нуждается в твоей особой художественной оценке!
***
В твой профессиональный День художника хочу пожелать, чтобы выставки проходили в лучших галереях мира, чтобы коллекционеры становились в очередь за твоими шедеврами, а на аукционах всегда устанавливались новые ценовые рекорды.
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В этот замечательный День художника желаю, чтобы все упомянутые мечты и пожелания осуществились так быстро, как краска высыхает на холсте, чтобы свежий блеск цветов никогда не потухал, а запах краски всегда наполнял сердце радостью и креативом.
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В День художника — примите мои поздравления и похвалы за то, что с головой погружаясь в творчество, вы не забываете и о том, что нет предела совершенствованию таланта! Я желаю вам достигать желаемых вершин и всегда ценить себя достойно!
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Кто сказал, что художник пишет натюрморты? Рисуй то, что душа пожелает, и завоевывай большим талантом поклонников! Без тревог и волнений делай свою судьбу, как главный и прекрасный свой шедевр! Дай свободу творческой страсти!
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