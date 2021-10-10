С Днем художника: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Ежегодно в Украине профессиональный праздник художников отмечают во второе воскресенье октября.

День художника — профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.В 2021 году этот праздник приходится на 10 октября.

История праздника

Праздник установлен в Украине президентским указом с 1998 года. В этот день заслуженных художников Украины традиционно приветствуют и присваивают им государственные звания. В выставочных залах и музеях проводят выставки, на которых представлены работы известных художников и талантливых перспективных молодых творцов.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем художника — прикольные sms

Пусть вдохновенье чаще посещает,

От красоты, что жизнь так освещает

Звенит пусть колокольчиком всегда

Душа художника, творить зовет мечта.

Работалось всегда, чтоб хорошо,

А в сердце было и покойно, и тепло,

Всегда ценить любой короткий миг,

Особого рассвета первый робкий блик.

Когда темно, чтоб видели душой!

Работы замечательной, известности большой!

Успехов вам в погоне за мечтой!

***

Ты всегда творишь шедевры,

Только кисть находят руки.

С праздником тебя, художник,

Пусть душа не знает скуки.



Пусть гордится Украина,

И известность ей приносишь,

Ведь прекрасно ты рисуешь,

А взамен лишь счастья просишь.

***

Все красоты Украины

Можешь ты изобразить,

Дар тебе дан очень сильный,

В этом сложно возразить.



Пусть висят твои шедевры

В галереях напоказ,

Ждёт успех твою карьеру,

И доход взлетит в сто раз!

***

Поздравляем с Днем художника! Рисовать можно не только для галерей, но и для души... Так пусть для твоего хобби всегда находится минутка и нужные материалы! Будь человеком творческим и жизнерадостным, ведь мир такой большой и нуждается в твоей особой художественной оценке!

***

В твой профессиональный День художника хочу пожелать, чтобы выставки проходили в лучших галереях мира, чтобы коллекционеры становились в очередь за твоими шедеврами, а на аукционах всегда устанавливались новые ценовые рекорды.

***

В этот замечательный День художника желаю, чтобы все упомянутые мечты и пожелания осуществились так быстро, как краска высыхает на холсте, чтобы свежий блеск цветов никогда не потухал, а запах краски всегда наполнял сердце радостью и креативом.

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В День художника — примите мои поздравления и похвалы за то, что с головой погружаясь в творчество, вы не забываете и о том, что нет предела совершенствованию таланта! Я желаю вам достигать желаемых вершин и всегда ценить себя достойно!

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Кто сказал, что художник пишет натюрморты? Рисуй то, что душа пожелает, и завоевывай большим талантом поклонников! Без тревог и волнений делай свою судьбу, как главный и прекрасный свой шедевр! Дай свободу творческой страсти!

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