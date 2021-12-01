С Днем невролога: лучшие поздравления в прозе, картинках и открытках

Ежегодно 1 декабря свой профессиональный праздник неофициально отмечают неврологи.

1 декабря отмечается День невролога – профессиональный медицинский праздник, не имеющий пока официального статуса. Этот день посвящен работе врачей, специалистов, ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека. В этот день поздравьте своих знакомых медиков-неврологов с их праздником приятными поздравлениями и поздравительными открытками.

Картинки и открытки ко Дню невролога

С Днем невролога

Поздравление с Днем невролога

С Днем невролога 2021

Поздравление с Днем невролога

Поздравление с Днем невролога в прозе

С профессиональным праздником – Днем невролога! Желаю хронического здоровья, ежедневных рецидивов счастья, гипертонической зарплаты и всегда пузатого кошелька!

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Поздравляю с Днем невролога! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь иногда бывает нелегко и угрюмо вокруг. Пусть улыбкой начинается каждый день! Хорошего тебе окружения, волшебных результатов в карьере и огромной зарплаты!

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С Днем невролога! Пусть каждый день славится достойной работой, даже самым крошечным, но вкладом в спасение здоровья. Желаю крепости здоровья, медицинской выдержки, удачи, поддержки, достатка и радости!

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Всем тем, кто посвятил жизнь медицине, я желаю, чтобы ваши труды никогда не были напрасны. Пусть на работе всегда будет хорошо и легко. А главное — пусть ваше здоровье никогда вас не подводит, вы ведь нам нужны здоровыми и крепкими! С Днем невролога!

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Поздравляю с Днем невролога! Ваша профессия спасает людям жизнь, поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружеским коллективом. Пусть забота, которую вы даруете людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, в душе будет гармония и радость!

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