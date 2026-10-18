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Дата публикации
Категория
Украина
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14k
Время на прочтение
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С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Праздник работников пищевой промышленности в 2026 году приходится на 18 октября.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе

С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе / © ТСН

18 октября в Украине и мире празднуют День работников пищевой промышленности. Этот праздник касается всех, кто задействован в пищевом производстве и в 2026 году он приходится на 18 октября.

История праздника

День работников пищевой промышленности был установлен в 1966 году и отмечается в третье воскресенье октября. Отмечается в Украине ежегодно согласно Указу Президента Украины №714/95 от 8 августа 1995 года.

Пищевая промышленность Украины — тысячи крупных, средних и малых предприятий разной формы собственности. Благодаря им на полках магазинов царит такое разнообразие соков и напитков, мясных и молочных продуктов, растительных масел и круп, хлебобулочных изделий, консервов, сладостей и т.д.

Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество продукции, расширяют доступный ассортимент продуктов. Конечно же, условия развития пищевой промышленности и экономики в каждой отдельной стране разные, имеют свою специфику, однако достигнутый современный технологический уровень производства пищевой продукции позволяет сохранять хороший результат даже в экстремальных условиях.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем пищевика

С Днем пищевика

Поздравление с Днем пищевика

Поздравление с Днем пищевика

С Днем работников пищевой промышленности

С Днем работников пищевой промышленности

Поздравление с Днем работников пищевой промышленности

Поздравление с Днем работников пищевой промышленности

Поздравления с Днем пищевика.

Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неистощимой энергии и успехов в работе. Пусть ваш ежедневный труд всегда будет оценен по достоинству, доставляет удовольствие и хорошие результаты. Мира, счастья, достатка и уверенности в завтрашнем дне!

***

С Днем пищевика поздравляю,

Счастья и радости желаю,

Пусть работа по душе

Дарит успех постоянно!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит,

Мира, уюта, добра

И изобилия на лето!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пищевика! Пусть в работе сопровождают успех и вдохновение, а в жизни будет как можно больше приятных событий, искренних людей и поводов для радости. Желаю семейного уюта, финансового благополучия, здоровья и мирного неба!

***

С профессиональным праздником!

Удачи вам постоянно,

Пусть работа процветает,

А зарплата только растет!

В доме — уюта и тепла,

В сердце — светлая и добрая,

Мира, радости, достатка

И в жизни всего достаточно!

***

С Днем работников пищевой промышленности! Спасибо за ваш важный труд, мастерство и ответственность. Желаю стабильности, профессионального развития, новых возможностей и достойного вознаграждения за все старания. Пусть дома всегда царят тепло и любовь, а каждый день приносит хорошие новости!

***

Пищевиков поздравим,

От души мы пожелаем:

Сил, здоровье и силы,

За работу — почет и благодарность!

Пусть исполнятся мечты ваши,

Дни становятся только самые лучшие,

Будет мирной земля,

Счастливая и дружная семья!

***

Примите искренние поздравления с Днем пищевика! Желаю, чтобы работа доставляла не только хорошие результаты, но и удовольствие, коллеги поддерживали, а все профессиональные планы успешно осуществлялись. Пусть в жизни хватает здоровья, сил, довольства, счастья и времени на отдых с самыми дорогими людьми!

***

Пусть работа легко идет,

Успех каждый день несет,

Пусть изобилие прибывает,

А удача не проходит.

В День пищевика желаю

Счастья вам без границ и края,

Мира, солнца и тепла,

Чтобы благосклонной судьба была!

***

Поздравляю всех работников пищевой промышленности с профессиональным праздником! Пусть ваше мастерство, добросовестность и преданность делу всегда пользуются уважением. Желаю процветания, стабильной работы, новых достижений и уверенности в будущем. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и благополучие!

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