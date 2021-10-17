С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Праздник работников пищевой промышленности в 2021 году приходится на 17 октября.
17 октября в Украине и мире отмечают День работников пищевой промышленности. Этот праздник касается всех, кто задействован в пищевом производстве и в 2021 году оно приходится на 17 октября.
История праздника
День работников пищевой промышленности был установлен в 1966 году и он празднуется в третье воскресенье октября. Отмечается в Украине ежегодно согласно Указу Президента Украины № 714/95 от 8 августа 1995 года.
Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности. Благодаря им на полках магазинов царит такое разнообразие соков и напитков, мясных и молочных продуктов, масла и круп, хлебобулочных изделий, консервов, сладостей и тому подобное.
Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество своей продукции, расширяют доступный ассортимент продуктов. Конечно же, условия развития пищевой промышленности и экономики в каждой отдельной стране разные, имеют свою специфику, однако достигнутый современный технологический уровень производства пищевой продукции позволяет сохранять хороший результат даже в экстремальных условиях.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем пищевика — прикольные sms
Искренне поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы все было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю замечательных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю хорошего настроения и крепкого здоровья.
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В день работников пищепрома
Я хочу от души пожелать,
Чтоб царило согласие дома,
На работе все было на "пять".
Чтобы вверх поднимались доходы,
И был дружным родной коллектив,
И здоровья на долгие годы,
И больших трудовых перспектив!
***
Пищевую отрасль
Мы поздравить рады,
На столах работы
Вашей результаты.
Мы вас, пищевики,
За труд благодарим,
Для нас вы создаете
Все, что мы пьем, едим.
Хлеб, молоко, конфеты,
Колбасы и сыры,
Не перечислить отрасли
Щедрые дары.
Желаем, чтобы счастьем
Жизнь была полна,
Примите благодарность вы
От каждого стола.
***
Да будет славен на века
Работник — пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.
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От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников пищевой промышленности. От вашего неутомимого труда, профессионализма и добросовестности напрямую зависит благосостояние и качество жизни каждого украинца. Сегодня продукция отечественной пищевой отрасли стала действительно конкурентоспособной и успешно удовлетворяет потребности потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка и новых трудовых свершений на благо Украины.
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Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет достаточно и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты! Пускай настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!
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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.
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