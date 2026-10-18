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С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
Праздник работников пищевой промышленности в 2026 году приходится на 18 октября.
18 октября в Украине и мире празднуют День работников пищевой промышленности. Этот праздник касается всех, кто задействован в пищевом производстве и в 2026 году он приходится на 18 октября.
История праздника
День работников пищевой промышленности был установлен в 1966 году и отмечается в третье воскресенье октября. Отмечается в Украине ежегодно согласно Указу Президента Украины №714/95 от 8 августа 1995 года.
Пищевая промышленность Украины — тысячи крупных, средних и малых предприятий разной формы собственности. Благодаря им на полках магазинов царит такое разнообразие соков и напитков, мясных и молочных продуктов, растительных масел и круп, хлебобулочных изделий, консервов, сладостей и т.д.
Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество продукции, расширяют доступный ассортимент продуктов. Конечно же, условия развития пищевой промышленности и экономики в каждой отдельной стране разные, имеют свою специфику, однако достигнутый современный технологический уровень производства пищевой продукции позволяет сохранять хороший результат даже в экстремальных условиях.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем пищевика.
Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неистощимой энергии и успехов в работе. Пусть ваш ежедневный труд всегда будет оценен по достоинству, доставляет удовольствие и хорошие результаты. Мира, счастья, достатка и уверенности в завтрашнем дне!
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С Днем пищевика поздравляю,
Счастья и радости желаю,
Пусть работа по душе
Дарит успех постоянно!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит,
Мира, уюта, добра
И изобилия на лето!
***
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пищевика! Пусть в работе сопровождают успех и вдохновение, а в жизни будет как можно больше приятных событий, искренних людей и поводов для радости. Желаю семейного уюта, финансового благополучия, здоровья и мирного неба!
***
С профессиональным праздником!
Удачи вам постоянно,
Пусть работа процветает,
А зарплата только растет!
В доме — уюта и тепла,
В сердце — светлая и добрая,
Мира, радости, достатка
И в жизни всего достаточно!
***
С Днем работников пищевой промышленности! Спасибо за ваш важный труд, мастерство и ответственность. Желаю стабильности, профессионального развития, новых возможностей и достойного вознаграждения за все старания. Пусть дома всегда царят тепло и любовь, а каждый день приносит хорошие новости!
***
Пищевиков поздравим,
От души мы пожелаем:
Сил, здоровье и силы,
За работу — почет и благодарность!
Пусть исполнятся мечты ваши,
Дни становятся только самые лучшие,
Будет мирной земля,
Счастливая и дружная семья!
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Примите искренние поздравления с Днем пищевика! Желаю, чтобы работа доставляла не только хорошие результаты, но и удовольствие, коллеги поддерживали, а все профессиональные планы успешно осуществлялись. Пусть в жизни хватает здоровья, сил, довольства, счастья и времени на отдых с самыми дорогими людьми!
***
Пусть работа легко идет,
Успех каждый день несет,
Пусть изобилие прибывает,
А удача не проходит.
В День пищевика желаю
Счастья вам без границ и края,
Мира, солнца и тепла,
Чтобы благосклонной судьба была!
***
Поздравляю всех работников пищевой промышленности с профессиональным праздником! Пусть ваше мастерство, добросовестность и преданность делу всегда пользуются уважением. Желаю процветания, стабильной работы, новых достижений и уверенности в будущем. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и благополучие!