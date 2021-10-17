С Днем пищевика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Праздник работников пищевой промышленности в 2021 году приходится на 17 октября.

17 октября в Украине и мире отмечают День работников пищевой промышленности. Этот праздник касается всех, кто задействован в пищевом производстве и в 2021 году оно приходится на 17 октября.

История праздника

День работников пищевой промышленности был установлен в 1966 году и он празднуется в третье воскресенье октября. Отмечается в Украине ежегодно согласно Указу Президента Украины № 714/95 от 8 августа 1995 года.

Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности. Благодаря им на полках магазинов царит такое разнообразие соков и напитков, мясных и молочных продуктов, масла и круп, хлебобулочных изделий, консервов, сладостей и тому подобное.

Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество своей продукции, расширяют доступный ассортимент продуктов. Конечно же, условия развития пищевой промышленности и экономики в каждой отдельной стране разные, имеют свою специфику, однако достигнутый современный технологический уровень производства пищевой продукции позволяет сохранять хороший результат даже в экстремальных условиях.

Картинки и открытки для поздравления

С Днем пищевика

Поздравление с Днем пищевика

С Днем пищевика

Поздравление с Днем пищевика

Поздравление с Днем пищевика — прикольные sms

Искренне поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы все было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, желаю замечательных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, желаю искренней любви и радости в сердце, желаю хорошего настроения и крепкого здоровья.

***

В день работников пищепрома

Я хочу от души пожелать,

Чтоб царило согласие дома,

На работе все было на "пять".



Чтобы вверх поднимались доходы,

И был дружным родной коллектив,

И здоровья на долгие годы,

И больших трудовых перспектив!

***

Пищевую отрасль

Мы поздравить рады,

На столах работы

Вашей результаты.



Мы вас, пищевики,

За труд благодарим,

Для нас вы создаете

Все, что мы пьем, едим.



Хлеб, молоко, конфеты,

Колбасы и сыры,

Не перечислить отрасли

Щедрые дары.



Желаем, чтобы счастьем

Жизнь была полна,

Примите благодарность вы

От каждого стола.

***

Да будет славен на века

Работник — пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.



Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.

***

От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников пищевой промышленности. От вашего неутомимого труда, профессионализма и добросовестности напрямую зависит благосостояние и качество жизни каждого украинца. Сегодня продукция отечественной пищевой отрасли стала действительно конкурентоспособной и успешно удовлетворяет потребности потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка и новых трудовых свершений на благо Украины.

***

Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет достаточно и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты! Пускай настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!

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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.

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