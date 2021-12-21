С Днем работника дипломатической службы: самые искренние поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

22 декабря профессиональный праздник отмечают украинские дипломаты и сотрудники дипмиссий, посольств и консульств Украины.

Каждый год 22 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники дипломатической службы.

История праздника

Праздник установлен президентским указом от 21 ноября 2005 года с учетом важной роли работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечение при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Украины. за границей".

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день 1917 Правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.

Это профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны.

Поздравления с Днем работника дипломатической службы в стихах

Всем известно, дипломат

Должен выдержку иметь.

Чем коллеги все, в сто крат

Будь выносливее впредь!



Пусть терпение тве

Оппонент не пошатет,

А труд честный день за днем

Принесёт карьерный взлет!



Звание заслужишь ты

"Гордость Украины всей",

И к успеху вмиг мосты

Лягут среди будних дней!

***

Дипломатов Украины поздравляя,

Нынче я приветствую тебя.

Пусть успех все время окружает,

Приводя к победе все дела.



Пусть любовь и счастье разом

Всю накроют жизнь твою скорей,

Пусть отныне с каждым часом

Мир твой будет лишь светлей.

***

Дипломаты всей страны,

Украине вы важны.

Ей без вас ни как не быть,

Трудно было б всем нам жить.



И желаем мы всем вам,

Идти вперед не по головам.

Чтоб ваш труд ценили все,

Жители в нашей стране.

***

Дипломаты отмечают

Праздник свой сегодня.

Миссия у вас большая,

Цель — международная!



Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сопутствует успех.

В деле вашем очень важном

Не встречается помех.

***

Работа ваша всем нужна,

Она по своему трудна,

День дипломата Украины,

Сегодня славит вся страна.



Мы всю любовь, тепло, заботу,

Вложили в этот поздравок,

Чтоб в хмурый день, и в трудную работу,

Порадовать, согреть вас смог.

Картинки и открытки ко Дню работника дипломатической службы

С Днем работников дипломатической службы

Поздравление с Днем работников дипломатической службы

С Днем работников дипломатической службы Украины

Поздравление с Днем работников дипломатической службы Украины

Поздравление с Днем работника дипломатической службы в прозе

Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и желаю всегда иметь возможность и желание наладить контакт с любым оппонентом. Пусть в Украине не будет конфликтов, пусть твоими стараниями любимая страна избегает разногласий и в масштабах мира. Желаю безупречной работы, счастливых путешествий, полной самореализации и гармонии души.

***

Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и желаю всегда быть на высоте своих умений и дипломатических талантов, никогда не теряться в ситуациях и начатых делах, с каждым днём находить верный путь к личному благу и к государственному компромиссу.

***

Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и хочу пожелать всегда уметь решать любой вопрос, не доводить проблему до конфликта, стоять на страже спокойствия и лояльности своей страны, беречь в себе доброту и справедливость. Успехов по службе, здоровья, удачи и всех благ в жизни.

***

Поздравляю с Днем работника дипломатической службы Украины. Пусть с годами успешной работы нервы не портятся, терпение не кончается, энтузиазм не пропадает, сил только прибавляется, а решения конфликтных вопросов находятся сами по себе. Ну и, конечно же, удачи тебе во всех идеях и начинаниях, благополучия жизни и благосклонности судьбы.

***

С Днем работника дипломатической службы Украины. Желаю выдержки из стали, большой удачи и веры в себя. Пусть путь дипломатии будет светлым, открытым, пусть всегда удаётся настроить на лад любые отношения и переговоры. Желаю взаимопонимания с друзьями, близкими, коллегами и оппонентами, желаю успешной деятельности и счастливой жизни.

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Поздравляю с Днем дипломатической службы Украины и хочу пожелать побольше компромиссов и "золотых середин" в жизни, большой удачи и неизбежного успеха. Пусть твой дипломатический талант с каждым днём совершенствуется, пусть счастье твоего сердца с каждым днем растет.

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