С Днем работника дипломатической службы: самые искренние поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

22 декабря профессиональный праздник отмечают украинские дипломаты и сотрудники дипмиссий, посольств и консульств Украины.
Каждый год 22 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники дипломатической службы.
История праздника
Праздник установлен президентским указом от 21 ноября 2005 года с учетом важной роли работников дипломатической службы Украины в поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества Украины с членами международного сообщества, обеспечение при этом национальных интересов и безопасности Украины, а также защиту прав и интересов граждан и юридических лиц Украины. за границей".
Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день 1917 Правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.
Это профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны.
Поздравления с Днем работника дипломатической службы в стихах
Всем известно, дипломат
Должен выдержку иметь.
Чем коллеги все, в сто крат
Будь выносливее впредь!
Пусть терпение тве
Оппонент не пошатет,
А труд честный день за днем
Принесёт карьерный взлет!
Звание заслужишь ты
"Гордость Украины всей",
И к успеху вмиг мосты
Лягут среди будних дней!
***
Дипломатов Украины поздравляя,
Нынче я приветствую тебя.
Пусть успех все время окружает,
Приводя к победе все дела.
Пусть любовь и счастье разом
Всю накроют жизнь твою скорей,
Пусть отныне с каждым часом
Мир твой будет лишь светлей.
***
Дипломаты всей страны,
Украине вы важны.
Ей без вас ни как не быть,
Трудно было б всем нам жить.
И желаем мы всем вам,
Идти вперед не по головам.
Чтоб ваш труд ценили все,
Жители в нашей стране.
***
Дипломаты отмечают
Праздник свой сегодня.
Миссия у вас большая,
Цель — международная!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сопутствует успех.
В деле вашем очень важном
Не встречается помех.
***
Работа ваша всем нужна,
Она по своему трудна,
День дипломата Украины,
Сегодня славит вся страна.
Мы всю любовь, тепло, заботу,
Вложили в этот поздравок,
Чтоб в хмурый день, и в трудную работу,
Порадовать, согреть вас смог.
Картинки и открытки ко Дню работника дипломатической службы
Поздравление с Днем работника дипломатической службы в прозе
Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и желаю всегда иметь возможность и желание наладить контакт с любым оппонентом. Пусть в Украине не будет конфликтов, пусть твоими стараниями любимая страна избегает разногласий и в масштабах мира. Желаю безупречной работы, счастливых путешествий, полной самореализации и гармонии души.
***
Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и желаю всегда быть на высоте своих умений и дипломатических талантов, никогда не теряться в ситуациях и начатых делах, с каждым днём находить верный путь к личному благу и к государственному компромиссу.
***
Поздравляю с Днем работников дипломатической службы Украины и хочу пожелать всегда уметь решать любой вопрос, не доводить проблему до конфликта, стоять на страже спокойствия и лояльности своей страны, беречь в себе доброту и справедливость. Успехов по службе, здоровья, удачи и всех благ в жизни.
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Поздравляю с Днем работника дипломатической службы Украины. Пусть с годами успешной работы нервы не портятся, терпение не кончается, энтузиазм не пропадает, сил только прибавляется, а решения конфликтных вопросов находятся сами по себе. Ну и, конечно же, удачи тебе во всех идеях и начинаниях, благополучия жизни и благосклонности судьбы.
***
С Днем работника дипломатической службы Украины. Желаю выдержки из стали, большой удачи и веры в себя. Пусть путь дипломатии будет светлым, открытым, пусть всегда удаётся настроить на лад любые отношения и переговоры. Желаю взаимопонимания с друзьями, близкими, коллегами и оппонентами, желаю успешной деятельности и счастливой жизни.
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Поздравляю с Днем дипломатической службы Украины и хочу пожелать побольше компромиссов и "золотых середин" в жизни, большой удачи и неизбежного успеха. Пусть твой дипломатический талант с каждым днём совершенствуется, пусть счастье твоего сердца с каждым днем растет.
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