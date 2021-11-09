С Днем работников культуры: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Традиционно, в этот праздничный день всех работников культуры руководство страны поздравляет с этим профессиональным праздником, им вручаются государственные награды и ценные подарки.
Во вторник, 9 ноября, в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
История праздника
Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства отмечался в Украине 23 марта. Эта дата была установлена в марте 2000 г. Указом Президента, однако в 2013 году во времена президентства Виктора Януковича были внесены определенные изменения и праздник перенесен на 9 ноября. Это было сделано, чтобы отмечать этот праздник вместе с Днем украинской письменности и языка, который также празднуется ежегодно 9 ноября.
Традиционно, в этот праздничный день всех работников культуры руководство страны поздравляет с этим профессиональным праздником, больше всего вручаются государственные награды и ценные подарки. По всей стране к празднику готовятся различные мероприятия, направленные на популяризацию украинской культуры.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем работника культуры — прикольные sms
Желаем творческого взлета,
Безудержного вдохновения,
Души прекрасного полета
И креативного решения.
Для всех работников культуры
Пусть поздравления звучат,
От танцев до литературы
Пусть звезды яркие горят.
Ведь вы для нас, как свет в оконце,
Как свежий воздуха глоток.
Пусть души согревает солнце
И искренность вот этих строк.
***
Вам от души желаем счастья
Здоровья, светлых чувств, терпения.
Пусть вас обходят все ненастья,
Но не обходит вдохновение.
Культурное наследие храните,
Играйте, пойте и пишите.
Таланты вы свои приумножайте
И созидайте, созидайте!
***
Всем работникам культуры
Говорю сейчас: виват!
Творчеством и вдохновением
Ваши пусть глаза горят.
Новых вам идей, задумок,
Радость пусть несет призвание,
А талант пусть принесет
Вам в профессии признание.
***
С Днём работника культуры
Поздравляю от души!
Сильно, как в литературе,
Пускай сложится вся жизнь.
Пусть сопутствует удача
В каждом миге, каждый день,
Чтоб решались все задачи
На «ура», пусть даже лень.
Свет добра летит пусть в массы,
Заполняя собой мир:
Ведь культура — это классно,
Это лучший ориентир!
***
Поздравляю с Днем работника культуры! Желаю неиссякаемого потока творческой энергии, водопада новых идей, океан источников вдохновения, море радости и позитива. Пусть ваша деятельность приносит удовольствие людям и вам самим!
***
Уважаемые работники культуры, поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам творческого воодушевления, полета мыслей и фантазий, успешной реализации новых проектов. Да будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в ваших семьях царит гармония и любовь!
***
Дорогие наши работники культуры! Поздравляю вас с вашим профессиональным днем! Желаю быть творческими, активными и профессиональными работниками в своей сфере! Пусть ваша фантазия будет безгранична, работа приятна, а результат положительный! Здоровья, счастья и удачи!
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