С Днем работников культуры: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Традиционно, в этот праздничный день всех работников культуры руководство страны поздравляет с этим профессиональным праздником, им вручаются государственные награды и ценные подарки.

Во вторник, 9 ноября, в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

История праздника

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства отмечался в Украине 23 марта. Эта дата была установлена в марте 2000 г. Указом Президента, однако в 2013 году во времена президентства Виктора Януковича были внесены определенные изменения и праздник перенесен на 9 ноября. Это было сделано, чтобы отмечать этот праздник вместе с Днем украинской письменности и языка, который также празднуется ежегодно 9 ноября.

Традиционно, в этот праздничный день всех работников культуры руководство страны поздравляет с этим профессиональным праздником, больше всего вручаются государственные награды и ценные подарки. По всей стране к празднику готовятся различные мероприятия, направленные на популяризацию украинской культуры.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем работников культуры

Поздравление с Днем работников культуры

С Днем работников культуры

Поздравление с Днем работников культуры

Поздравления с Днем работника культуры — прикольные sms

Желаем творческого взлета,

Безудержного вдохновения,

Души прекрасного полета

И креативного решения.



Для всех работников культуры

Пусть поздравления звучат,

От танцев до литературы

Пусть звезды яркие горят.



Ведь вы для нас, как свет в оконце,

Как свежий воздуха глоток.

Пусть души согревает солнце

И искренность вот этих строк.

***

Вам от души желаем счастья

Здоровья, светлых чувств, терпения.

Пусть вас обходят все ненастья,

Но не обходит вдохновение.



Культурное наследие храните,

Играйте, пойте и пишите.

Таланты вы свои приумножайте

И созидайте, созидайте!

***

Всем работникам культуры

Говорю сейчас: виват!

Творчеством и вдохновением

Ваши пусть глаза горят.



Новых вам идей, задумок,

Радость пусть несет призвание,

А талант пусть принесет

Вам в профессии признание.

***

С Днём работника культуры

Поздравляю от души!

Сильно, как в литературе,

Пускай сложится вся жизнь.



Пусть сопутствует удача

В каждом миге, каждый день,

Чтоб решались все задачи

На «ура», пусть даже лень.



Свет добра летит пусть в массы,

Заполняя собой мир:

Ведь культура — это классно,

Это лучший ориентир!

***

Поздравляю с Днем работника культуры! Желаю неиссякаемого потока творческой энергии, водопада новых идей, океан источников вдохновения, море радости и позитива. Пусть ваша деятельность приносит удовольствие людям и вам самим!

***

Уважаемые работники культуры, поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам творческого воодушевления, полета мыслей и фантазий, успешной реализации новых проектов. Да будут здоровы и счастливы ваши близкие, а в ваших семьях царит гармония и любовь!

***

Дорогие наши работники культуры! Поздравляю вас с вашим профессиональным днем! Желаю быть творческими, активными и профессиональными работниками в своей сфере! Пусть ваша фантазия будет безгранична, работа приятна, а результат положительный! Здоровья, счастья и удачи!

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