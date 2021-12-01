С Днем работников прокуратуры: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В этот день заведомо поздравлять работников прокурорских структур с праздником, награждать премиями, внеочередными званиями, памятными подарками, грамотами, благодарностями, правительственными наградами.

В среду в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. День работников прокуратуры отмечается ежегодно 1 декабря.

История праздника

Развитие прокуратуры в современном украинском государстве началось 1 декабря 1991 вместе с принятием Закона "О прокуратуре" и некоторых других законодательных актов. Была сформирована правовая база деятельности органов прокуратуры в новорожденной независимой стране.

Непосредственно праздник был установлен в 2000 году Указом Президента Украины "…считывая важную роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защите прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело развития Украины как правового государства…".

Поздравления с Днем работников прокуратуры в стихах

Здоровья и терпения,

В работе успеха, везения,

Долголетия и любви,

Отсутствия преград, на пути,

Желаний исполнения,

Всех, без исключения,

На отдых бесплатные туры,

В день работников прокуратуры.

***

Нет серьёзнее структуры,

И не пробуй отыскать.

Служащих прокуратуры

Нынче будем поздравлять.



Пожелаем вам успехов,

Не бояться никого.

И стоять всегда на страже

Только долга своего.



Достижения всех целей,

И всегда успешных дел.

Навредить чтоб не смогли вам

Даже те, кто захотел.

***

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!



Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

***

Поздравляем мы сегодня

Всю прокуратуру.

Все боятся, уважают

Видную фигуру.



Ваша сложная работа —

Важное призвание,

Пусть не "двинется" от стресса

Разум и сознание.



Всем здоровья и успехов,

В семьях — понимания,

Никогда не падать духом,

Воплощать мечтания.

Картинки и открытки ко Дню работников прокуратуры

С Днем работников прокуратуры

Поздравление с Днем работников прокуратуры

С Днем работников прокуратуры Украины

Поздравление с Днем работников прокуратуры Украины

Поздравление с Днем работников прокуратуры в прозе

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавшихся в твои руки дел. Успехов в работе и желаемых результатов, благополучия в жизни и сбыточных надежд!

***

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины и хочу пожелать убеждённости в своих рассуждениях, уверенности в своих обвинениях, смелости в своих решениях, настойчивости в своих стремлениях, успеха в своих начинаниях. Пусть истина будет на твоей стороне, а кроме неё и удача. И, несмотря на беспокойную и столь нелёгкую деятельность, пусть жизнь твоя всё же будет благополучной, счастливой и разнообразной.

***

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!

***

Доблестные стражи порядка! От всего сердца поздравляю вас с Днём работника прокуратуры! Закон — ваш помощник и наставник, по которому вы защищаете государство от бандитизма, коррупции и несправедливости. Пускай в ваших семья царит благополучие, счастье и любовь, а родные помогают вам справится с усталостью от работы, даря тепло и улыбки.

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